Итоги: Прогнозы 19.11.18

Промышленное производство в США в октябре выросло благодаря сектору обрабатывающей промышленности, так как рост производства в обрабатывающей промышленности нивелировал падение производства в горнодобывающем и коммунальном секторах.
Промышленное производство в октябре выросло на 0,1% м/м, сообщила Федеральная резервная система США. Экономисты прогнозировали рост на 0,2%. Годовой рост составил 4,1%. На долю обрабатывающей промышленности, приходится 75% общего производства, и рост в этой отрасли был 0,3% м/м. Производство в секторе горнодобывающей промышленности упало на 0,3%, второй месяц подряд.
Высказывания президента ФРБ Чикаго Эванса.
- Капитальные вложения были немного разочаровывающими после снижения налогов, по-прежнему оптимистично;
- Зарплаты выросли, хотя не так значительно, как ожидалось;
- Оценивает устойчивый уровень безработицы около 4,3%;
- Текущая ставка по федеральным фондам немного ниже нейтральной, в хорошей ситуации для продолжения корректировки;
- Должны скорректировать ставки обратно к нейтральным и посмотреть, что будет;
- Необходимости стимулирования больше нет;
- Приближаясь к нейтральным ставкам, мы начнем правильно оценивать риски;
- Есть все причины полагать, что инфляция будет находиться около 2% или расти;
- Ставкам, вероятно, надо вырасти на около 50 пунктов выше нейтральной оценки 2,75%, но может быть больше или меньше;
- Люди больше говорят о замедлении мирового экономического роста, но он не уверен, что это имеется в экономических данных;
- Лично ему не было бы, если инфляция вырастет выше 2,5%, если бы до этого дошло;
- В следующие 6 месяцев интересно посмотреть данные по инвестициям бизнеса, международные условия;
- Видит некоторые экономические риски, но не достаточны для разрушения позитивной экономической траектории;
- Повышение ставок до около 3,25% по ставке по федеральным фондам обосновано, учитывая экономический прогноз;
- Конференция 2019 г. по переоценке структуры денежной политики — не в ответ на политическое давление.
Россияне растеряли веру в светлое будущее.
Пенсионная реформа, падение рубля, неугасающий санкционный конфликт с Западом и планы правительства поднять налоги после рекордного в 21-м веке обвала уровня жизни - подорвали веру населения в перспективы страны.
За год доля россиян, ожидающих ухудшения своего материального положения подскочила вдвое, показал опрос ВЦИОМа, проведенный в октябре.
Каждый четвертый его участник сообщил, что через год, по собственным ощущениям, будет «жить хуже, или значительно хуже». Количество пессимистов - 25% - стало рекордным за все 10 лет, что ВЦИОМ проводит аналогичные исследования.
Число оптимистов, ожидающих улучшения своего материального положения, рухнуло до минимума с 2009 года: год назад их было 33%, а теперь осталось 25%.
Подавляющее большинство - 40% - считают, что ситуация для них не изменится, несмотря на план ускорения и «прорыва», анонсированный властями.
Посткрымский патриотический угар выдохся без остатка, следует из опроса: доля респондентов, считающих, что «дела в стране идут в правильном направлении», вернулась на уровни 2012-13 гг.
Если в 2014-м таких было 51%, то к октябрю 2018-го осталось 30%. Количество несогласных тем временем выросло почти вдвое - с 11% до 20%.
«Надежды на быстрый рост экономики после завершения кризиса и выборов президента не оправдываются», - констатируют эксперты ВЦИОМа.
Реальные доходы населения РФ продолжают падать. В сентябре они оказались на 1,5% ниже уровня годовой давности и, согласно Росстату, ушли ниже предыдущего «дна» кризиса, зафиксированного в декабре 2017-го.
«Негативную динамику социальных настроений в 2018 году определяли несколько событий. Прежде всего, на мнение населения оказали влияние объявленные правительством РФ непопулярные реформы: повышение налогов, изменение условий назначения пенсий. Кроме этого, в начале лета граждане столкнулись со скачком цен, который на фоне низких темпов инфляции последнего времени оказался весьма острым», - пишут эксперты Центра развития Высшей школы экономики.
Заметная часть отечественного бизнеса к понедельнику 19-го успела рассчитаться с налогами и постаралась вернуться на рынок безналичного доллара, где к этой дате были сформированы довольно «интересные» для покупок «американца» цены. Это неудивительно – ведь с 13 ноября средневзвешенный курс доллара на межбанке е потерял 16,32 коп. или 0,58%, упав с уровня 27,9182 к отметке 27,7550 UAH/USD.
Понедельничный курсовой отскок безналичного доллара оказался «мягким». Как и предполагалось. Более заметной курсовой динамике мешало сжатие гривневой ликвидности на фоне последнего срока уплаты налогов по внушительному списку из семи пунктов.
Полагаю, «зеленые быки» на торгах валютного межбанка задержатся. Ощутимых платежей в Казну в ближайшее время не предвидится, хотя, представляется, регулятор. Казначейство и Минфин сделают все возможное, чтобы пролонгация роста долларовых цен не вылилась в обвальное падение курса гривни.
В более отдаленной перспективе отечественный валютный межбанк ждет очередное нарушение привычного ритма – США 22-го отмечают День благодарения, обрекая наш рынок на хорошо знакомые по недавнему Дню ветеранов «неудобства» в виде торгов «завтрашним» долларом, отложенным притоком СКВ и т.п.
Автор не одинок в нелюбви к подобному «рваному ритму», большинство валютных дилеров, как и их клиенты не в восторге от подобных «перерывов» и дисбалансов.
Наличный рынок, меж тем, на текущей неделе также сохранит очень сдержанную восходящую динамику в паре доллар-гривня, которая станет следствием аналогичных настроений на межбанке, а также предполагавшихся проблем с клиентским «приносом» СКВ.
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