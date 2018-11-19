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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 19 лис, 2018 13:33 Итоги: Прогнозы 19.11.18



Промышленное производство в США в октябре выросло благодаря сектору обрабатывающей промышленности, так как рост производства в обрабатывающей промышленности нивелировал падение производства в горнодобывающем и коммунальном секторах.



Промышленное производство в октябре выросло на 0,1% м/м, сообщила Федеральная резервная система США. Экономисты прогнозировали рост на 0,2%. Годовой рост составил 4,1%. На долю обрабатывающей промышленности, приходится 75% общего производства, и рост в этой отрасли был 0,3% м/м. Производство в секторе горнодобывающей промышленности упало на 0,3%, второй месяц подряд.



Высказывания президента ФРБ Чикаго Эванса.



- Капитальные вложения были немного разочаровывающими после снижения налогов, по-прежнему оптимистично;

- Зарплаты выросли, хотя не так значительно, как ожидалось;

- Оценивает устойчивый уровень безработицы около 4,3%;

- Текущая ставка по федеральным фондам немного ниже нейтральной, в хорошей ситуации для продолжения корректировки;

- Должны скорректировать ставки обратно к нейтральным и посмотреть, что будет;

- Необходимости стимулирования больше нет;

- Приближаясь к нейтральным ставкам, мы начнем правильно оценивать риски;

- Есть все причины полагать, что инфляция будет находиться около 2% или расти;

- Ставкам, вероятно, надо вырасти на около 50 пунктов выше нейтральной оценки 2,75%, но может быть больше или меньше;

- Люди больше говорят о замедлении мирового экономического роста, но он не уверен, что это имеется в экономических данных;

- Лично ему не было бы, если инфляция вырастет выше 2,5%, если бы до этого дошло;

- В следующие 6 месяцев интересно посмотреть данные по инвестициям бизнеса, международные условия;

- Видит некоторые экономические риски, но не достаточны для разрушения позитивной экономической траектории;

- Повышение ставок до около 3,25% по ставке по федеральным фондам обосновано, учитывая экономический прогноз;

- Конференция 2019 г. по переоценке структуры денежной политики — не в ответ на политическое давление.



Россияне растеряли веру в светлое будущее.



Пенсионная реформа, падение рубля, неугасающий санкционный конфликт с Западом и планы правительства поднять налоги после рекордного в 21-м веке обвала уровня жизни - подорвали веру населения в перспективы страны.



За год доля россиян, ожидающих ухудшения своего материального положения подскочила вдвое, показал опрос ВЦИОМа, проведенный в октябре.



Каждый четвертый его участник сообщил, что через год, по собственным ощущениям, будет «жить хуже, или значительно хуже». Количество пессимистов - 25% - стало рекордным за все 10 лет, что ВЦИОМ проводит аналогичные исследования.



Число оптимистов, ожидающих улучшения своего материального положения, рухнуло до минимума с 2009 года: год назад их было 33%, а теперь осталось 25%.

Подавляющее большинство - 40% - считают, что ситуация для них не изменится, несмотря на план ускорения и «прорыва», анонсированный властями.



Посткрымский патриотический угар выдохся без остатка, следует из опроса: доля респондентов, считающих, что «дела в стране идут в правильном направлении», вернулась на уровни 2012-13 гг.

Если в 2014-м таких было 51%, то к октябрю 2018-го осталось 30%. Количество несогласных тем временем выросло почти вдвое - с 11% до 20%.

«Надежды на быстрый рост экономики после завершения кризиса и выборов президента не оправдываются», - констатируют эксперты ВЦИОМа.



Реальные доходы населения РФ продолжают падать. В сентябре они оказались на 1,5% ниже уровня годовой давности и, согласно Росстату, ушли ниже предыдущего «дна» кризиса, зафиксированного в декабре 2017-го.



«Негативную динамику социальных настроений в 2018 году определяли несколько событий. Прежде всего, на мнение населения оказали влияние объявленные правительством РФ непопулярные реформы: повышение налогов, изменение условий назначения пенсий. Кроме этого, в начале лета граждане столкнулись со скачком цен, который на фоне низких темпов инфляции последнего времени оказался весьма острым», - пишут эксперты Центра развития Высшей школы экономики.



Заметная часть отечественного бизнеса к понедельнику 19-го успела рассчитаться с налогами и постаралась вернуться на рынок безналичного доллара, где к этой дате были сформированы довольно «интересные» для покупок «американца» цены. Это неудивительно – ведь с 13 ноября средневзвешенный курс доллара на межбанке е потерял 16,32 коп. или 0,58%, упав с уровня 27,9182 к отметке 27,7550 UAH/USD.



Понедельничный курсовой отскок безналичного доллара оказался «мягким». Как и предполагалось. Более заметной курсовой динамике мешало сжатие гривневой ликвидности на фоне последнего срока уплаты налогов по внушительному списку из семи пунктов.



Полагаю, «зеленые быки» на торгах валютного межбанка задержатся. Ощутимых платежей в Казну в ближайшее время не предвидится, хотя, представляется, регулятор. Казначейство и Минфин сделают все возможное, чтобы пролонгация роста долларовых цен не вылилась в обвальное падение курса гривни.



В более отдаленной перспективе отечественный валютный межбанк ждет очередное нарушение привычного ритма – США 22-го отмечают День благодарения, обрекая наш рынок на хорошо знакомые по недавнему Дню ветеранов «неудобства» в виде торгов «завтрашним» долларом, отложенным притоком СКВ и т.п.



Автор не одинок в нелюбви к подобному «рваному ритму», большинство валютных дилеров, как и их клиенты не в восторге от подобных «перерывов» и дисбалансов.



Наличный рынок, меж тем, на текущей неделе также сохранит очень сдержанную восходящую динамику в паре доллар-гривня, которая станет следствием аналогичных настроений на межбанке, а также предполагавшихся проблем с клиентским «приносом» СКВ.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Промышленное производство в США в октябре выросло на 0,1%.Промышленное производство в США в октябре выросло благодаря сектору обрабатывающей промышленности, так как рост производства в обрабатывающей промышленности нивелировал падение производства в горнодобывающем и коммунальном секторах.Промышленное производство в октябре выросло на 0,1% м/м, сообщила Федеральная резервная система США. Экономисты прогнозировали рост на 0,2%. Годовой рост составил 4,1%. На долю обрабатывающей промышленности, приходится 75% общего производства, и рост в этой отрасли был 0,3% м/м. Производство в секторе горнодобывающей промышленности упало на 0,3%, второй месяц подряд.Высказывания президента ФРБ Чикаго Эванса.- Капитальные вложения были немного разочаровывающими после снижения налогов, по-прежнему оптимистично;- Зарплаты выросли, хотя не так значительно, как ожидалось;- Оценивает устойчивый уровень безработицы около 4,3%;- Текущая ставка по федеральным фондам немного ниже нейтральной, в хорошей ситуации для продолжения корректировки;- Должны скорректировать ставки обратно к нейтральным и посмотреть, что будет;- Необходимости стимулирования больше нет;- Приближаясь к нейтральным ставкам, мы начнем правильно оценивать риски;- Есть все причины полагать, что инфляция будет находиться около 2% или расти;- Ставкам, вероятно, надо вырасти на около 50 пунктов выше нейтральной оценки 2,75%, но может быть больше или меньше;- Люди больше говорят о замедлении мирового экономического роста, но он не уверен, что это имеется в экономических данных;- Лично ему не было бы, если инфляция вырастет выше 2,5%, если бы до этого дошло;- В следующие 6 месяцев интересно посмотреть данные по инвестициям бизнеса, международные условия;- Видит некоторые экономические риски, но не достаточны для разрушения позитивной экономической траектории;- Повышение ставок до около 3,25% по ставке по федеральным фондам обосновано, учитывая экономический прогноз;- Конференция 2019 г. по переоценке структуры денежной политики — не в ответ на политическое давление.Россияне растеряли веру в светлое будущее.Пенсионная реформа, падение рубля, неугасающий санкционный конфликт с Западом и планы правительства поднять налоги после рекордного в 21-м веке обвала уровня жизни - подорвали веру населения в перспективы страны.За год доля россиян, ожидающих ухудшения своего материального положения подскочила вдвое, показал опрос ВЦИОМа, проведенный в октябре.Каждый четвертый его участник сообщил, что через год, по собственным ощущениям, будет «жить хуже, или значительно хуже». Количество пессимистов - 25% - стало рекордным за все 10 лет, что ВЦИОМ проводит аналогичные исследования.Число оптимистов, ожидающих улучшения своего материального положения, рухнуло до минимума с 2009 года: год назад их было 33%, а теперь осталось 25%.Подавляющее большинство - 40% - считают, что ситуация для них не изменится, несмотря на план ускорения и «прорыва», анонсированный властями.Посткрымский патриотический угар выдохся без остатка, следует из опроса: доля респондентов, считающих, что «дела в стране идут в правильном направлении», вернулась на уровни 2012-13 гг.Если в 2014-м таких было 51%, то к октябрю 2018-го осталось 30%. Количество несогласных тем временем выросло почти вдвое - с 11% до 20%.«Надежды на быстрый рост экономики после завершения кризиса и выборов президента не оправдываются», - констатируют эксперты ВЦИОМа.Реальные доходы населения РФ продолжают падать. В сентябре они оказались на 1,5% ниже уровня годовой давности и, согласно Росстату, ушли ниже предыдущего «дна» кризиса, зафиксированного в декабре 2017-го.«Негативную динамику социальных настроений в 2018 году определяли несколько событий. Прежде всего, на мнение населения оказали влияние объявленные правительством РФ непопулярные реформы: повышение налогов, изменение условий назначения пенсий. Кроме этого, в начале лета граждане столкнулись со скачком цен, который на фоне низких темпов инфляции последнего времени оказался весьма острым», - пишут эксперты Центра развития Высшей школы экономики.Заметная часть отечественного бизнеса к понедельнику 19-го успела рассчитаться с налогами и постаралась вернуться на рынок безналичного доллара, где к этой дате были сформированы довольно «интересные» для покупок «американца» цены. Это неудивительно – ведь с 13 ноября средневзвешенный курс доллара на межбанке е потерял 16,32 коп. или 0,58%, упав с уровня 27,9182 к отметке 27,7550 UAH/USD.Понедельничный курсовой отскок безналичного доллара оказался «мягким». Как и предполагалось. Более заметной курсовой динамике мешало сжатие гривневой ликвидности на фоне последнего срока уплаты налогов по внушительному списку из семи пунктов.Полагаю, «зеленые быки» на торгах валютного межбанка задержатся. Ощутимых платежей в Казну в ближайшее время не предвидится, хотя, представляется, регулятор. Казначейство и Минфин сделают все возможное, чтобы пролонгация роста долларовых цен не вылилась в обвальное падение курса гривни.В более отдаленной перспективе отечественный валютный межбанк ждет очередное нарушение привычного ритма – США 22-го отмечают День благодарения, обрекая наш рынок на хорошо знакомые по недавнему Дню ветеранов «неудобства» в виде торгов «завтрашним» долларом, отложенным притоком СКВ и т.п.Автор не одинок в нелюбви к подобному «рваному ритму», большинство валютных дилеров, как и их клиенты не в восторге от подобных «перерывов» и дисбалансов.Наличный рынок, меж тем, на текущей неделе также сохранит очень сдержанную восходящую динамику в паре доллар-гривня, которая станет следствием аналогичных настроений на межбанке, а также предполагавшихся проблем с клиентским «приносом» СКВ.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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