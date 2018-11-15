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Коболєв озвучив вартість української ГТС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лис, 2018 03:06
lapay написав:
Так з Вовочки і треба питати, бо це не Коболев, і не Порошенко потоки пропихує.
Многомилионные премии с виртуальной неполученной прибыли от судов с Газпромом кто пропихивал? Неужто Путин?
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