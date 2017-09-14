RSS
  #<1 ... 14910149111491214913
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:47

  trololo написав:
  UA написав:ИПСО проти рейтинга Xуйла ефективніші за нальоти на нафтобизи в лен. області.
Але ж клоун не може розуміти те, що розуміє співробітник КГБ (нехай і з великими проблемами особистої самооцінки).


так це не задача президента, для цього є спецслужби.
я не вірю, що пуйло СИЛЬНО переймається реальним рейтингом. сберегти тотальний контроль над медіа машиною пропаганди важливіше ніж реальні цифри, а цьому ніхто не грозить, в рунеті нема ботів інших країн. може наших є трошки але вплив там мінімальний.

приклад півнячої кореї або навіть білорусі доводить, що якщо в тебе надійний контроль над медіа, виборами і ти не боїшся використовувати силу проти своїх людей, втратити владу дуже складно навіть при супер низькому реальному рейтингу

краще бить по НПЗ

Ху свої дії звіряє з реальним рейтингом. Якби не дивився 25 років при владі не висидів би.
І в Кореї і в Білорусі реальний рейтинг диктаторів більший за 50%
Це в західних демократіях можна з рейтингом 10% керувати до найближчих виборів.
В диктатурах таке не катить.
Для розумних- Диктатура це перед усім Марафон.
UA
 
Повідомлень: 9644
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2347 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 16:58

  trololo написав:
  ЛАД написав:
  trololo написав:це неправда. відсутність реальних перемовин це причина того, що агрессор, який почав війну, не хоче таких реальних перемовин. ні зараз, ні останні 3 роки. що саме продвигається? не бачу ніяких натяків.
Мабуть, все ж таки навпаки: "агрессор, який почав війну, не хоче таких реальних перемовин це причина відсутності реальних перемовин".
Тим більше таких перемовин треба домагатися нам.
Продвигаються. Нехай поки що більше на словах. Хоча б йдуть розмови про перемовини. Ось була сьогодні цитата про висловлювання турецького мід.
І це, що не кажи, заслуга Трампа, а аж ніяк не України чи Європи.


там по суті підтверждено умову яка звучала раніше шо НІБИТО відмовляються від запора і херсона (а як же "конституція рф"?

все ок - уже обсуждали - я и цитаты приводил. Границы определяются всего лишь уставом области - т.е. туда хоть одно село можно вписать в любой момент. Ни референдум ни собрание думы ни чего либо подобного - не нужно.
_hunter
 
Повідомлень: 10377
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
