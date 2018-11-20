Коболєв озвучив вартість української ГТС

Додано: Чет 22 лис, 2018 23:11

valya написав: ruvex

Плюсую спасибо за "наводку" в тему.

Мне поставили коеф. 1.04. Счетчик на стене с улицы. Расстояние от счетчика до входа в стену не более полуметра. Для моего региона должно быть 1.03. Пишу телегу на 104.

А вообще, физики не пойму. Покупают объем в кубометрах, продают, счетчик считает, цена - все в кубах. На х.. приводить по температуре, яко бы к массе?

На цену - постанова КМУ, на добавку - кодексы, правила, свои законы - подзаконные акты. Шото не так.

Да, плачу пока норму, без добавки. Плюсую спасибо за "наводку" в тему.Мне поставили коеф. 1.04. Счетчик на стене с улицы. Расстояние от счетчика до входа в стену не более полуметра. Для моего региона должно быть 1.03. Пишу телегу на 104.А вообще, физики не пойму. Покупают объем в кубометрах, продают, счетчик считает, цена - все в кубах. На х.. приводить по температуре, яко бы к массе?На цену - постанова КМУ, на добавку - кодексы, правила, свои законы - подзаконные акты. Шото не так.Да, плачу пока норму, без добавки.

при покупке используется полноценный коммерческий учет с учетом температуры и давления, в бытовых счетчиках, теоретически, это должно быть учтено, в паспортах ни слова нет про то, что счетчик показывает расход при нормальных условиях. В паспорте написано, что счетчик может быть использован в коммерческом учете, приведен класс точности и температура эксплуатации (как правило от -25 до +55), т.е. теоретически можно доказать, что коэф. использовать не имеют права, но доказать это в суде, думаю, будет проблематично, тем более каждому пользователю придется отдельно подавать в суд что может быть и накладно в случае проигрыша.более того сам по себе коэффициент не корректен, т.к. необходимо использовать температуру и давление внутри трубы. При этом температура внутри помещений практически всегда +20 или около того.Когда-то меня на фейсбуке нафтогаза забанили за доказательства не правомерности использования коэффициента, а посты все удалили, а также так и не смогли указать с кем же, кроме газзбута, в своей области я могу заключить договор на поставку газа. Т.е. они кричали мы не монополисты заключайте с кем угодно, на вопрос - укажите мне конкретно с кем еще могу - тупо опять удалили. А потом забанили навсегда...