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Коболєв озвучив
вартість української ГТС

Коболєв озвучив вартість української ГТС
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:30

откуда вообще этот коэффициент взялся и как рассчитан? а если к моему счетчику газ подходит уже нагретый до комнатной температуры (10 м по подъезду идет труба, потом по квартире еще столько же, а потом уходит вообще к соседям сверху - у них то точно уже приводить его к "нормальному" объему не нужно). Да и где тогда обратный коэффициент для летней жары? а то что могут насчитать за прошедшие годы - это вообще за гранью.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:16

Re: Коболєв озвучив вартість української ГТС

  Kart написав:Многомилионные премии с виртуальной неполученной прибыли от судов с Газпромом кто пропихивал? Неужто Путин?

Для особливо ідейних - з неотриманого прибутку і премій ніхто не отримав. На рахунок Вовочки - Вам видніше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:49

Re: Коболєв озвучив вартість української ГТС

Если в приватизации трубопроводов не учавствовует серьезный поставщик газа, то реальная стоимость ГТС будет мало отличаеться от стоимости металлолома и любой потенциальный инвестор это понимает...
Востаннє редагувалось antikkristall в Вів 20 лис, 2018 17:37, всього редагувалось 1 раз.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:38

  warlamp написав:Наконец-то сегодня пришла платёжка за газ за октябрь. А в ней сюрприз. Опять подорожание газа на 3%,внеплановое, за счёт приведения объёма к стандартным условиям. В примечании ещё пригрозились сделать перерасчёт с 2015 года, мол будем судиться по этому вопросу с органами влады, ждите, проинформируем дополнительно. С каждым днём жить всё веселее и веселее.

Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:06

  RomanTik написав:откуда вообще этот коэффициент взялся и как рассчитан? а если к моему счетчику газ подходит уже нагретый до комнатной температуры (10 м по подъезду идет труба, потом по квартире еще столько же, а потом уходит вообще к соседям сверху - у них то точно уже приводить его к "нормальному" объему не нужно). Да и где тогда обратный коэффициент для летней жары? а то что могут насчитать за прошедшие годы - это вообще за гранью.


Самое обидное, хоть бы кто из Газсбыта с рулеткой зашёл, померял длину трубы от ввода в помещение до штуцера счётчика. А так взяли от балды коэффициент 1,03 - и плати. А он - совсем не мой случай.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:18

  warlamp написав:
  RomanTik написав:откуда вообще этот коэффициент взялся и как рассчитан? а если к моему счетчику газ подходит уже нагретый до комнатной температуры (10 м по подъезду идет труба, потом по квартире еще столько же, а потом уходит вообще к соседям сверху - у них то точно уже приводить его к "нормальному" объему не нужно). Да и где тогда обратный коэффициент для летней жары? а то что могут насчитать за прошедшие годы - это вообще за гранью.


Самое обидное, хоть бы кто из Газсбыта с рулеткой зашёл, померял длину трубы от ввода в помещение до штуцера счётчика. А так взяли от балды коэффициент 1,03 - и плати. А он - совсем не мой случай.

Так напишите письменно заявление или вызовите специалиста (бригаду), пусть составят акт и учтут.
Хотя при установке у меня все замеряли и указывали сразу в акте установки. У меня тоже труба идет по кухне от соседей снизу к соседям сверху. Но от них можно конечно всего ожидать.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:26

ruvex
Плюсую спасибо за "наводку" в тему.
Мне поставили коеф. 1.04. Счетчик на стене с улицы. Расстояние от счетчика до входа в стену не более полуметра. Для моего региона должно быть 1.03. Пишу телегу на 104.
А вообще, физики не пойму. Покупают объем в кубометрах, продают, счетчик считает, цена - все в кубах. На х.. приводить по температуре, яко бы к массе?
На цену - постанова КМУ, на добавку - кодексы, правила, свои законы - подзаконные акты. Шото не так.
Да, плачу пока норму, без добавки.
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 22:45

  valya написав:ruvex
Плюсую спасибо за "наводку" в тему.
Мне поставили коеф. 1.04. Счетчик на стене с улицы. Расстояние от счетчика до входа в стену не более полуметра. Для моего региона должно быть 1.03. Пишу телегу на 104.
А вообще, физики не пойму. Покупают объем в кубометрах, продают, счетчик считает, цена - все в кубах. На х.. приводить по температуре, яко бы к массе?
На цену - постанова КМУ, на добавку - кодексы, правила, свои законы - подзаконные акты. Шото не так.
Да, плачу пока норму, без добавки.


Решили поднять еще на 8%-10%, мало же.
Если кому еще интересно то коэффициенты и "Про затвердження Методики" здесь:
https://104.ua/ru/gas-and-money/id/6-classes-of-coefficients-21371#sub21399
Чтиво здесь:
https://antikor.com.ua/articles/271005-na_10_boljshe_chem_poobeshchal_grojsman_ukraintsam_rassylajut_platehki_za_gaz_po_zavyshennym_tarifam
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 23:11

  valya написав:ruvex
Плюсую спасибо за "наводку" в тему.
Мне поставили коеф. 1.04. Счетчик на стене с улицы. Расстояние от счетчика до входа в стену не более полуметра. Для моего региона должно быть 1.03. Пишу телегу на 104.
А вообще, физики не пойму. Покупают объем в кубометрах, продают, счетчик считает, цена - все в кубах. На х.. приводить по температуре, яко бы к массе?
На цену - постанова КМУ, на добавку - кодексы, правила, свои законы - подзаконные акты. Шото не так.
Да, плачу пока норму, без добавки.

при покупке используется полноценный коммерческий учет с учетом температуры и давления, в бытовых счетчиках, теоретически, это должно быть учтено, в паспортах ни слова нет про то, что счетчик показывает расход при нормальных условиях. В паспорте написано, что счетчик может быть использован в коммерческом учете, приведен класс точности и температура эксплуатации (как правило от -25 до +55), т.е. теоретически можно доказать, что коэф. использовать не имеют права, но доказать это в суде, думаю, будет проблематично, тем более каждому пользователю придется отдельно подавать в суд что может быть и накладно в случае проигрыша.
более того сам по себе коэффициент не корректен, т.к. необходимо использовать температуру и давление внутри трубы. При этом температура внутри помещений практически всегда +20 или около того.
Когда-то меня на фейсбуке нафтогаза забанили за доказательства не правомерности использования коэффициента, а посты все удалили, а также так и не смогли указать с кем же, кроме газзбута, в своей области я могу заключить договор на поставку газа. Т.е. они кричали мы не монополисты заключайте с кем угодно, на вопрос - укажите мне конкретно с кем еще могу - тупо опять удалили. А потом забанили навсегда...
ol_zy
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