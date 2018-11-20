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Коболєв озвучив
вартість української ГТС

Коболєв озвучив вартість української ГТС
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  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:34

  lapay написав:
  warlamp написав:Там трёхэтажные формулы, но вкратце вывод звучит так: изменение атмосферного давления относительно Pст = 760 мм.рт.ст. на каждые 10 мм.рт.ст приводит к поправке δPатм =1,3% . Данная поправка рассчитывается относительно среднегодового атмосферного давления в данной местности и включается в тариф стоимости газа для потребителей. По Украине она пока усреднена, но при одинаковых показаниях счётчиков жители Карпат газа получают чуть больше, чем жители,скажем, Мариуполя.

Тільки Ви пропонували міряти, одночасно, і атмосферний тиск і тиск в трубі, а це вже зайве.

Счётчики с температурной компенсацией уже выпускаются, и ,по непроверенной информации, даже обязательны к установке в общедомовых узлах учёта газа. Кто знает, "что день грядущий нам готовит", может и счётчики с атмосферной компенсацией станут обязательными. Технически это не сложно.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:48

:o
  lapay написав:
  freeze написав:Может один процент как обычно стоимости обесценивания вычесть из премий и зарплат этих орлов ?
По идее справедливо, заработали - получили премию в 1 процент, обесценили получили такой же минус.

Премії отримують за реальний, а не віртуальний, прибуток. Якщо Нафтогаз купив би ГТС за 30, а продав за 15, то тоді можна було б вимагати 1% від збитку. :)


Особисто пояснюю в данному випадку чомусь діють інші нормативи - Коболэв вважаэ нормою одержувати премії 46 мільйонів Долярів за віртуальний збиток навіть.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:54

  valya написав:ruvex
Плюсую спасибо за "наводку" в тему.
Мне поставили коеф. 1.04. Счетчик на стене с улицы. Расстояние от счетчика до входа в стену не более полуметра. Для моего региона должно быть 1.03. Пишу телегу на 104.
А вообще, физики не пойму. Покупают объем в кубометрах, продают, счетчик считает, цена - все в кубах. На х.. приводить по температуре, яко бы к массе?
На цену - постанова КМУ, на добавку - кодексы, правила, свои законы - подзаконные акты. Шото не так.
Да, плачу пока норму, без добавки.


За чем это делается ? Что бы вас запутать. Обычно когда грабеж на финансовом или экономическом поле - как можно больше формул и расчетов - как правило абсурдных. Явный признак.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 22:01

Re: Коболєв озвучив вартість української ГТС

  lapay написав:(273+20)/273

Почему? Написано же "путем изменения стандартных условий в части температуры с 20 ℃ на 0 ℃."
Хотя какие могут быть коєффициенты, в домах где стояк идет по отапливаемым помещениям всех этажей?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 23:18

Re: Коболєв озвучив вартість української ГТС

  ruvex написав:Почему? Написано же "путем изменения стандартных условий в части температуры с 20 ℃ на 0 ℃."
Хотя какие могут быть коєффициенты, в домах где стояк идет по отапливаемым помещениям всех этажей?

Тому що зараз є шість коефіцієнтів, в залежності, де саме розташований лічильник https://104.ua/ua/gas-and-money/id/6-cl ... ents-21371
А буде один, і програють ті, в кого лічильник в приміщенні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 00:48

  lapay написав:
  ruvex написав:Почему? Написано же "путем изменения стандартных условий в части температуры с 20 ℃ на 0 ℃."
Хотя какие могут быть коєффициенты, в домах где стояк идет по отапливаемым помещениям всех этажей?

Тому що зараз є шість коефіцієнтів, в залежності, де саме розташований лічильник https://104.ua/ua/gas-and-money/id/6-cl ... ents-21371
А буде один, і програють ті, в кого лічильник в приміщенні.

Сколько коэфф. есть сейчас я в курсе, да и все кому даже такое не снилось ранее.
Что до остального, то если менять условия под условия, как выгоднее собрать дань, тогда логика понятна. Потому, как сейчас выгоднее если счетчик в отапливаемом месте, исходя из прошлых постановлений, которые основывались также не на кофейной гуще, но таких клиентов по статистике больше, значит нужно изменить условия и выставить все с ног на голову. Иначе откуда взять доп. прибыль на премии, чтобы отправить маме в штаты.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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