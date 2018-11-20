Коболєв озвучив вартість української ГТС

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warlamp написав:Там трёхэтажные формулы, но вкратце вывод звучит так: изменение атмосферного давления относительно Pст = 760 мм.рт.ст. на каждые 10 мм.рт.ст приводит к поправке δPатм =1,3% . Данная поправка рассчитывается относительно среднегодового атмосферного давления в данной местности и включается в тариф стоимости газа для потребителей. По Украине она пока усреднена, но при одинаковых показаниях счётчиков жители Карпат газа получают чуть больше, чем жители,скажем, Мариуполя.
Тільки Ви пропонували міряти, одночасно, і атмосферний тиск і тиск в трубі, а це вже зайве.
Счётчики с температурной компенсацией уже выпускаются, и ,по непроверенной информации, даже обязательны к установке в общедомовых узлах учёта газа. Кто знает, "что день грядущий нам готовит", может и счётчики с атмосферной компенсацией станут обязательными. Технически это не сложно.
freeze написав:Может один процент как обычно стоимости обесценивания вычесть из премий и зарплат этих орлов ? По идее справедливо, заработали - получили премию в 1 процент, обесценили получили такой же минус.
Премії отримують за реальний, а не віртуальний, прибуток. Якщо Нафтогаз купив би ГТС за 30, а продав за 15, то тоді можна було б вимагати 1% від збитку.
Особисто пояснюю в данному випадку чомусь діють інші нормативи - Коболэв вважаэ нормою одержувати премії 46 мільйонів Долярів за віртуальний збиток навіть.
valya написав:ruvex Плюсую спасибо за "наводку" в тему. Мне поставили коеф. 1.04. Счетчик на стене с улицы. Расстояние от счетчика до входа в стену не более полуметра. Для моего региона должно быть 1.03. Пишу телегу на 104. А вообще, физики не пойму. Покупают объем в кубометрах, продают, счетчик считает, цена - все в кубах. На х.. приводить по температуре, яко бы к массе? На цену - постанова КМУ, на добавку - кодексы, правила, свои законы - подзаконные акты. Шото не так. Да, плачу пока норму, без добавки.
За чем это делается ? Что бы вас запутать. Обычно когда грабеж на финансовом или экономическом поле - как можно больше формул и расчетов - как правило абсурдных. Явный признак.
Почему? Написано же "путем изменения стандартных условий в части температуры с 20 ℃ на 0 ℃." Хотя какие могут быть коєффициенты, в домах где стояк идет по отапливаемым помещениям всех этажей?
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ruvex написав:Почему? Написано же "путем изменения стандартных условий в части температуры с 20 ℃ на 0 ℃." Хотя какие могут быть коєффициенты, в домах где стояк идет по отапливаемым помещениям всех этажей?
ruvex написав:Почему? Написано же "путем изменения стандартных условий в части температуры с 20 ℃ на 0 ℃." Хотя какие могут быть коєффициенты, в домах где стояк идет по отапливаемым помещениям всех этажей?
Сколько коэфф. есть сейчас я в курсе, да и все кому даже такое не снилось ранее. Что до остального, то если менять условия под условия, как выгоднее собрать дань, тогда логика понятна. Потому, как сейчас выгоднее если счетчик в отапливаемом месте, исходя из прошлых постановлений, которые основывались также не на кофейной гуще, но таких клиентов по статистике больше, значит нужно изменить условия и выставить все с ног на голову. Иначе откуда взять доп. прибыль на премии, чтобы отправить маме в штаты.
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