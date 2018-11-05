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Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:15
yuri1978 написав:
каких аргументов? что б*** не хотят все на шару?
ну так жду первого примера, кто честно растаможит свое корыто и оплатит акциз, пошлину, НДС и ПФ при постановке на учет.
да, и еще не плохо бы заплатить за сертификацию авто, как это делают дилеры с новыми авто.
слабо, железноаргументированный ты наш?
глянул калькулятор по новому закону. корыто 2000$, бензодвижок 1.8, 12 лет.
налогов со всеми НДС и ПФ получилось чуть более 100%. скажем так, степень оборзения государства уменьшилась, но пока еще значительна.
единственно гуд, что убрали Евро-5.
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galex
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Додано: Вів 20 лис, 2018 19:33
zloy_ukr написав:
Не любят в Украине демократии. Легче ярлык повесить, и кричать "расстрелять".
А ведь они стоят за свои ( и наши) права, и свободы.
Что же это за право такое: загрязнять воздух устаревшим барахлом? Я не хочу раздавать людям такие права - они нарушают мое право дышать чистым воздухом.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 19:36
galex написав: yuri1978 написав:
каких аргументов? что б*** не хотят все на шару?
ну так жду первого примера, кто честно растаможит свое корыто и оплатит акциз, пошлину, НДС и ПФ при постановке на учет.
да, и еще не плохо бы заплатить за сертификацию авто, как это делают дилеры с новыми авто.
слабо, железноаргументированный ты наш?
глянул калькулятор по новому закону. корыто 2000$, бензодвижок 1.8, 12 лет.
налогов со всеми НДС и ПФ получилось чуть более 100%. скажем так, степень оборзения государства уменьшилась, но пока еще значительна.
единственно гуд, что убрали Евро-5.
Капец, чем вы думаете? Поставьте рядом два авто: ЕВРО 3/4 и ЕВРО 5/6, включите двигатели и постойте рядом с выхлопной одной машины и второй. Это дерьмо наводняет города как лавина. Мы дышим этим говном. При чем самым токсичным - выхлопами старых дизелей, без сажевых фильтров, без катализаторов - голых. Потому что ни один 6л*ях*р никогда в жизни не заменит на своем ведре ни сажевый фильтр ни катализатор - новые - это пол стоимости его ведра. Он их лучше выпилит. И расход меньше.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 23:50
airmax78 написав: galex написав: yuri1978 написав:
каких аргументов? что б*** не хотят все на шару?
ну так жду первого примера, кто честно растаможит свое корыто и оплатит акциз, пошлину, НДС и ПФ при постановке на учет.
да, и еще не плохо бы заплатить за сертификацию авто, как это делают дилеры с новыми авто.
слабо, железноаргументированный ты наш?
глянул калькулятор по новому закону. корыто 2000$, бензодвижок 1.8, 12 лет.
налогов со всеми НДС и ПФ получилось чуть более 100%. скажем так, степень оборзения государства уменьшилась, но пока еще значительна.
единственно гуд, что убрали Евро-5.
Капец, чем вы думаете? Поставьте рядом два авто: ЕВРО 3/4 и ЕВРО 5/6, включите двигатели и постойте рядом с выхлопной одной машины и второй. Это дерьмо наводняет города как лавина. Мы дышим этим говном. При чем самым токсичным - выхлопами старых дизелей, без сажевых фильтров, без катализаторов - голых. Потому что ни один 6л*ях*р никогда в жизни не заменит на своем ведре ни сажевый фильтр ни катализатор - новые - это пол стоимости его ведра. Он их лучше выпилит. И расход меньше.
Катализатор имеет в своей конструкции платину и еще какой-то драгоценный металл, что делает его покупку слишком затратной. Поэтому катализаторы в Украине редко кто меняет на новый, ну может разве что водители в государственных гаражах - они могут себе это позволить делать по регламенту или даже чаще за народные деньги. Ведь в наших условиях катализатор надо менять чаще раза в полтора-два из-за низкого качества бензина и дизеля. Поэтому именно в нашей стране Ниссан, к примеру, насколько я знаю столкнулся с такой проблемой, что его новые объемные двигатели редко выхаживают более 200 тысяч. Всему виной неожиданно быстро для владельца вышедший из строя катализатор, из которого каким-то образом в цилиндры начинает попадать что-то вроде абразива. Точно процесс описать не могу, но владельцы не спешат заменить катализатор на новый - они офигивают от цен на него и даже на новые машины начинают ставить обманки, что и приводит к необходимости делать капремонт. Этим же делом с обманками грешат естественно и евробляхеры, они то чем хуже остальных украинских владельцев импортных автомобилей?
Что касается сертификации, то касательно автомобилей из ЕС, лично я считаю, что его надо посылать нафиг. Ибо нефиг умничать, если автомобиль давно сертифицирован по более крутым нормам там, куда мы стремимся по безнадеге.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 03:07
yuri1978 Это модельная ситуация. Ты ж написал что разбираешься в рынке услуг. вот тебе и вопрос от меня. Ты считаешь это услугой или нет?
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Додано: Сер 21 лис, 2018 03:15
airmax78 Думаю, что исследования "кто воздух портит в городах" может показать, что это тепловозы укрзализници" на 80%.и если их перевести на электрику то 80% грязи уйдет. Речь именно о тяжелых ядах а не СО, (канцерогены - антрацен там и его подобные , диоксин, радикалы и т.д.)так что нечего передергивать, ясно что в данном случае причина этого желание - народец потрясти, а не "ой мы беспокоимся о вашем самочувствии"
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Додано: Сер 21 лис, 2018 05:41
airmax78 написав:
Капец, чем вы думаете? Поставьте рядом два авто: ЕВРО 3/4 и ЕВРО 5/6, включите двигатели и постойте рядом с выхлопной одной машины и второй. Это дерьмо наводняет города как лавина. Мы дышим этим говном. При чем самым токсичным - выхлопами старых дизелей...
Не спорю даже - дышим. Вот только, если предметно рассмотреть все, то, к примеру в моем частном киевском случае на Левобережье, есть и еще такой фактор, а точнее сразу три - это, с одного бока коптящая на антраците серой и еще хз чем Дарницкая ТЭС, а с другого мусоросжигательный завод "Энергия" и Бортническая говнянка (там коктейль не кислородный). И все это хозяйство даст по возрасту двойную фору любой "евробляхе".
И, глядя на сажу и копоть на внешних стеклах окон и подоконнике, коих не было даже в лихих 90-х, я понимаю, что "машины из европы" сейчас далеко не самое главное зло для экологии
Может с угля все же правильней начать? Газ дорогой? Так и гибриды и Теслы тоже еще не по карману. Вот людям и приходится пользоваться тем, на что хватает в карманах, поэтому придется находить "золотую середину".
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Додано: Сер 21 лис, 2018 07:51
golllmax ты не попутал криминал с работой кинотеатра, например? или со стрижкой? или с адвокатурой? с медициной? какой ответ ты ожидаешь? что преступление - это преступление? б*** сами выбрали путь нарушения закона.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 07:53
galex написав:
налогов со всеми НДС и ПФ получилось чуть более 100%.
что ж вы все относительно считаете? может цена в 2000 изначально занижена, ибо за утилизацию корыта еще и надо доплатить, и по европейским ценам?
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