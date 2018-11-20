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Итоги: Энергетика 20.11.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:36

Итоги: Энергетика 20.11.18

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают снижаться в рамках коррекции, начатой в понедельник вечером после роста на протяжении трех торговых сессий подряд.

По состоянию на 07.07 Киева стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,39%, до $66,53 за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,24%, до $57,06 за баррель.

На рынке нефти отмечается попытка инвесторов зафиксировать прибыль после роста цен на сырье с середины прошлой недели. Основным же фактором для рынка, который может определить его динамику в ближайшие дни, остаются ожидания декабрьской встречи ОПЕК+ и ее решения относительно объемов добычи.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря - министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Ряд трейдеров ждет, что будет принято решение о сокращении добычи, при этом некоторые эксперты сомневаются в эффективности таких мер.

«Мы ожидаем, что ОПЕК согласует сокращение добычи на своем следующем заседании 6 декабря», - таково мнение аналитиков французского банка BNP Paribas. На этом фоне банк самоуверенно ожидает, что цена нефти марки Brent восстановиться до $80 за баррель до конца года.

Цены на нефть в понедельник выросли, получив поддержку новостей о том, что Европейский союз поддерживает решение французского правительства санкционировать граждан Ирана.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже декабрьская нефть WTI выросла на 30 центов, или 0,5%, до $56,76 за баррель после торговли на минимуме на $55,08.

Январская WTI закрылась на $57,70 за баррель, прибавив 52 цента, или 0,9%.
Цены на WTI снизились на прошлой неделе на 6,2%.

Январская нефть Brent прибавила 3 цента, или менее 0,05%, до $66,79 за баррель в понедельник.

«Нефтяные трейдеры теперь оценивают возможность того, что ЕС присоединится к США в жесткой позиции по Ирану, и, возможно, на этот раз не будет никаких отказов или пути для Ирана, чтобы торговать нефтью», - сказал Фил Флинн , старший аналитик рынка в Futures Group.

Тем временем нефтяные трейдеры также оценили вероятность того, что крупные производители, которые должны встретиться в начале следующего месяца, будут принимать решение о значительных сокращениях добычи, чтобы предотвратить ожидаемый глобальный избыток поставок нефти.

Поскольку Организация стран-экспортеров нефти «продолжает рассматривать идею дополнительных сокращений, чтобы остановить недавнее скольжение нефти, Россия высказала слабую поддержку этому, потенциально возлагая большую нагрузку на Саудовскую Аравию на любые скоординированные действия», - сказал Робби Фрейзер, биржевой аналитик Schneider Electric.

Декабрьский бензин вырос на 0,4% до $ 1,583 за галлон, в то время как декабрьский топочный мазут вырос на 0,6% до $2,086 за галлон.

Нефть полилась после отказа России сократить добычу.

Цены на нефть возобновили падение на торгах в понедельник на фоне сообщений о том, что Россия не готова вместе с ОПЕК идти на новое сокращение добычи.
К 17.00 Киева в понедельник стоимость фьючерсов на нефть Brent просела на 1,8%, практически полностью нивелировав отскок последних трех дней.
Контракты с поставкой в январе заключались по $65,27 за баррель. Американский эталон WTI подешевел до $55,28 за бочку, теряя в моменте 1,5%.

Идея Саудовской Аравии сократить добычу нефти на 1,4 млн. баррелей в сутки, чтобы убрать с рынка избыток, который грозит ему из-за нового витка сланцевой революции в США, пока не нашла поддержки в российском правительстве, рассказали близкие к обсуждению источники.
Хотя прогнозы на следующий год предполагают превышение добычи над спросом в объемах, сопоставимых с обвальным 2015-м годом, Россия не хочет ограничивать собственное производство, считая, что лишние баррели должны убирать другие участники нефтяного рынка.

«Я думаю, нет необходимости сокращать добычу в России. Да, мы делали это в прошлом, но это был несистемный подход», - сказал высокопоставленный источник в российском правительстве.

По словам другого источника, Россия пока готова пойти лишь на заморозку своей добычи около текущих уровней, которые, по данным октябрь, стали рекордными со времен СССР (11,4 млн. баррелей в день).
Если сокращение и будет, то небольшим, заявил третий источник Reuters. Зимой российские нефтяники и без сделки уменьшат производство из-за погодных условий.
По его словам, в Москве ждут, что рост сланцевой добычи в США, составивший 2 млн. баррелей в сутки за последний год, вскоре остановится, поскольку производство «не может расти бесконечно».
Официальная позиция России остается выжидательной. «Нам нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в течение месяца и в начале декабря, понять текущую ситуацию и прогноз на следующий период», - заявил в понедельник глава Минэнерго Александр Новак.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/, http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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