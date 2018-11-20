Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 20.11.18 Итоги: Прогнозы 20.11.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 20 лис, 2018 13:45 Итоги: Прогнозы 20.11.18

- Экономика США в очень хорошем состоянии;

- Экономика создает много рабочих мест, но есть некоторые продолжающиеся, долговременные вопросы;

- Мы можем поделиться нашей аналитикой по кредитованию малого бизнеса и кредитованию в целом;

- Сильный рынок труда — возможность для всех;

- Экономика в хорошем состоянии, момент для долгосрочных исправлений и планирования;

- Наша цель — сохранять расширение двигающимся так долго, как возможно;

- Политика ФРС не на заранее установленном курсе.



Brexit: Все страны ЕС поддержали проект соглашения.



Все 27 остающихся в Европейском союзе государств поддержали проект соглашение с Великобританией по ее выходу из ЕС (Brexit). Об этом заявил в понедельник главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на брифинге после обсуждения этой темы на заседании Совета ЕС.



«Все министры поддержали соглашение, это справедливый проект», - заявил он.

Он также подчеркнул, что пока остается нерешенным вопрос о возможном продлении переходного периода после Brexit, который начнется с 30 марта 2019 и завершится 1 января 2021 года.

«Нам еще предстоят переговоры. Мы приняли решение, что переходный период может быть продлен один раз, но предстоит определить на какой срок. Надеюсь, на этой неделе мы сможем предложить окончательную дату для его завершения», - подчеркнул Барнье.



Он также подтвердил, что на протяжении как основного переходного периода, так и всего срока, на который он может быть продлен, Великобритания должна будет продолжать вносить взносы в бюджет Евросоюза. «Размер финансовых взносов Великобритании в ходе продления переходного периода еще предстоит уточнить», - отметил он. Что касается британских взносов с момента выхода из состава ЕС и до окончания основного переходного периода - 1 января 2021 года, то они уже определены и будут составлять полный взнос Великобритании в бюджет ЕС, согласованный на текущий семилетний бюджетный цикл Евросоюза (2014-2020 годы).



Пара евро-доллар поддерживается риторикой ФРС, но потенциал роста, вероятно, ограничен, - MUFG.



В MUFG Research комментируют перспективу пары евро-доллар и подчеркивают что недавнее смягчение риторики ФРС обеспечило некоторую поддержку паре, но утверждают, что рост вероятно будет ограничен в краткосрочной перспективе:

«ФРС, как ожидается, в декабре снова повысит процентные ставки, но эти более мягкие по тону комментарии повысили вероятность, что ФРС рассмотрит паузу в повышении ставок в 2019 г., а не продолжит повышать ставки в каждом квартале, как они это делала в этом году. Это в соответствии с нашими собственными ожиданиями по политике ФРС, что поддерживает наш прогноз, что сила доллара США смягчится со следующего года.



Тем не менее, евро по-прежнему является предметом его собственных рисков снижения, которые ограничивают потенциал роста пары евро-доллар. В то время как комментарии ФРС повысили пару евро-доллар в пятницу, фокус внимания рынка на этой неделе вероятно будет на реакции ЕС в среду, которая будет, вероятно, негативной, с потенциалом волатильности от совместного движения фунта от изменений по Brexit. В этих обстоятельствах трудно увидеть, что евро сильно укрепится с конца прошлой недели против доллара США.»



Россияне вынесли из банков еще $500 млн.



Россияне продолжают забирать валюту из банков, несмотря на массовое повышение ставок по долларовым вкладам и заявления чиновников о стабильности банковской системы.

В октябре отток валютных депозитов продолжился третий месяц подряд, сообщил ЦБ в понедельник.

За месяц физлица забрали со счетов $0,5 млрд. вдобавок к $0,6 млрд. в сентябре и $1,1 млрд. - в августе.

В сумме вторая волна оттока унесла со счетов $2,2 млрд., а вместе с первой, состоявшейся в апреле-мае, банковская система потеряла $6,8 млрд. денег физлиц.

Общий объем валютных вкладов, которые граждане доверили банкам, опустился до минимума с апреля 2015 года - $86 млрд.



Корпорации в октябре пополнили валютные счета на $0,5 млрд., что, впрочем, компенсировало лишь 7% оттока за предыдущие 9 месяцев.

С начала года юрлица вывели из банков $6,9 млрд., а общий объем корпоративных валютных депозитов упал до $113,7 млрд. - минимума с 2013 года.

Главной жертвой принудительной дедолларизации стал Сбербанк, с лета потерявший $2,1 млрд. со счетов физлиц.



С августа банк дважды повышал ставки долларовых депозитов, взвинтив их практически вдвое (до 3,5%). Но привлечь валюту в существенном объеме не удалось: физлица за месяц принесли в банк всего $18,3 млн., компенсировав 0,8% от денег, вынесенных за предыдущие два месяца.

По данным ЦБ, валюта уходит в наличные. «То, что мы наблюдали, - это снятие валютных вкладов и по сути дела заполнение ячеек», - рассказывал в октябре зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

Причина оттока понятна - новая волна санкций, пишет начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий: 8 августа американский конгресс анонсировал новые санкции США против РФ, первая часть которых вступила в силу 22 августа, а вторая часть вступит в силу 28 ноября.

Также свою роль могла сыграть информационная кампания, начавшаяся в августе, - бурное обсуждение перспектив дедолларизации и возможности замораживания или конвертации валютных вкладов, добавляет он.

«Валютные вкладчики в среднем более богатые и финансово грамотные, «не ведущиеся» на разницу в процентных ставках, с большим объемом вкладов и, соответственно, менее защищенные АСВ. Они более чутко реагируют на конъюнктуру и располагают большими возможностями по выводу активов за рубеж», - резюмирует эксперт.



Волна пессимизма докатилась до финдиректоров.



Больше трети работающих в России финансовых директоров с пессимизмом смотрят на перспективы развития своих компаний. По оценкам Deloitte, количество таких скептиков выросло почти в четыре раза и достигло рекордного уровня в 37%. Предыдущий максимум 30% был зафиксирован в первом полугодии 2016 года.

Больше всего пессимистов оказалось в производственном секторе (доля 50%, рост в пять раз), в компаниях с выручкой до 5 млрд. рублей и с численностью сотрудников до 100 человек. Поводом для такой динамики стало введение в апреле санкций против алюминиевого гиганта UC Rusal Олега Дерипаски, сообщает РБК. Это стало шоком для российских промышленных компаний, которые в связи с обсуждением новых западных санкций не исключают, что они могут коснуться даже негосударственных компаний.

К оптимистичным оценкам выше среднего склонны представители телекоммуникаций, медиа и технологий, а также компании с выручкой от 5 млрд до 25 млрд рублей. Финдиректора российских компаний в целом более пессимистичны, чем иностранные, работающие в России.

Доля пессимистов в последнем опросе впервые оказалась больше, чем доля оптимистов (31%) и выразителей нейтральных ожиданий (32%). В предыдущих анкетированиях преобладали нейтральные оценки, а в 2017 году было больше всего оптимистов. Но в первом полугодии 2018 года оптимистичные оценки (36%) уступили первое место нейтральным (55%).

В ходе опроса четыре пятых финдиректоров заявили, что наиболее негативное воздействие на бизнес их компаний окажет предстоящее в 2019 году повышение ставки НДС с 18 до 20%. На втором месте идут антироссийские санкции - этот фактор считают значимым представители 70% компаний.

В тройку основных рисков, оказывающих наибольшее влияние на бизнес, по мнению финансовых директоров, вошли снижение внутреннего спроса, стагнация в российской экономике и ослабление курса рубля. Первое волнует представителей крупного бизнеса больше всего, что связано с такими последними событиями, как увеличение ставки НДС, повышение пенсионного возраста, введение торгового эмбарго, и их возможным влиянием на потребителей. Опасения ослабления курса рубля появились в списке ключевых рисков после более чем годичного перерыва, отмечают в Deloitte.

Deloitte с периодичностью раз в полгода опрашивает финансовых директоров работающих в России компаний из ключевых отраслей экономики с разным масштабом бизнеса. Первое исследование было проведено в первом полугодии 2015 года. В последнем опросе приняли участие 80 финансовых директоров, 55% респондентов работают в российских компаниях, 45% - в иностранных, но имеющих локализованный бизнес.



Россияне просрочили больше 40% займов в МФО.



В прошлом квартале так называемые неработающие долги россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) составили 35,4 млрд рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс». Доля таких займов в портфеле МФО подскочила на 3,5 процентного пункта и составила рекордные 40,3%. «Портфель дефолтной задолженности (просрочка свыше 90 дней) в третьем квартале 2018 года составил 2,9 миллиона единиц», - указывают аналитики бюро.

Доля «плохих» кредитов в рублях также растет, сообщают РИА Новости. По итогам III квартала 2018 года она составила 31,7%, что на 0,3 процентного пункта выше, чем в начале года. В просрочку более 90 дней уходят небольшие суммы, в основном, займы до зарплаты.

По оценкам бюро, объем выданных в июле-сентябре 2018 года займов в микрофинансовых компаниях составил 44,9 млрд. рублей, что является историческим максимумом. Динамика роста этого показателя также остается на очень высоком уровне: по сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем в денежном выражении вырос в 1,4 раза. По прогнозам, в этом квартале объем выдач микрозаймов обновит рекорд и составит 50 млрд. рублей.

При этом количество выданных займов практически не изменилось по сравнению с данными второго квартала и составило 3,2 млн. единиц.

Число активных займов на одного клиента в третьем квартале 2018 года остается стабильным: 1 контракт - 39,6%, 2 контракта - 21,9%, 3 контракта - 14,3%, 4 контракта - 9%, 5 и более контрактов - 15,3%.

Средняя сумма, которую получали клиенты в МФО в третьем квартале 2018 года составила 13,9 тысячи рублей против 12,9 тысячи рублей годом ранее.



Тем временем рынок микрокредитов, запрещенный в большинстве цивилизованных стран мира, продолжает в России бурный рост на фоне падающих четвертый год подряд реальных доходов населения. За первое полугодие россияне одолжили в микрофинансовых организациях 75 млрд. рублей. Это на треть больше, чем за тот же период 2017 года, и вдвое выше показателей двухлетней давности, сообщало ранее бюро «Эквифакс».

Средняя сумма займа остается неизменной на протяжении года - 12800 рублей. Однако резко увеличивается число обратившихся. В среднем МФО одобряют 36% заявок, и за 6 месяцев выдали кредиты 3 миллионам человек - на четверть больше, чем год назад.



«Свободные деньги» населения РФ тают на глазах.



У населения РФ остается на руках все меньше денег после трат на необходимые товары и услуги. По оценкам холдинга «Ромир», в прошлом месяце объем «свободных денег» в России снизился по сравнению с сентябрем на 2,2% или 500 рублей, до 22 тысяч рублей. Среднегодовое значение индекса «свободных денег» с учетом октябрьских данных осталось на уровне 23,1 тысячи рублей.

По оценкам экспертов холдинга, общие повседневные расходы россиян в октябре увеличились по сравнению с сентябрем на 3,1%, а личная инфляция в прошлом месяце составила 0,35%. На первоочередные, жизненно необходимые расходы было потрачено несколько больше, чем в сентябре, что и привело к небольшому, но сокращению объемов «свободных денег», говорится в исследовании.

В городах-миллионниках значение индекса в октябре и осталось на уровне 28,5 тысяч рублей. В городах с числом жителей от 500 тысяч до 1 миллиона индекс снизился на 1,7%, до 23,2 тысячи рублей, а в городах с населением 100-500 тысяч человек - сократился на 6,2%, до 15,1 тысячи рублей.

В первый месяц осени объем «свободных денег» россиян, напротив, вырос на 4,8% и составил 21,9 тысячи рублей. Такие выводы «Ромир» озвучил после переоценки августовских показателей - изначально сообщалось, что данный показатель в конце лета снизился по сравнению с июлем на 12,9%, до 23,6 тысячи рублей, однако потом выяснилось, что его значение оказалось на еще более низком уровне в 20,9 тысячи рублей.



На вторничной сессии украинского валютного межбанка вступили в конфликт желание экспортеров продать обязательную часть внешнеторговой выручки подороже с дефицитом гривни, на который указали индикаторы состояния гривневого ресурса. Запасы нацвалюты ушли в Казну в виде уплаченных налогов, и приобретать предлагаемую экспортом валюту по превентивной приподнявшимся ценам было некому. Ближе к полудню экспортерам пришлось «уступить», понизив действующие уровни «американца».



Получается, ожидаемая нами смена тренда в паре доллар-гривня с «медвежьего» на «бычий» сорвалась из-за нехватки гривневого ресурса. Казначейство продолжает «наливать» компенсацию НДС «чайными ложками», не оказывая существенного воздействие на текущее состояние гривневой ликвидности. Очевидно, проведшим накануне «генеральную репетицию» своего появления на межбанке «зеленым быкам», придется немного потерпеть. Особенно в контексте известного роста притока экспортной выручки из-за рубежа к среде-четвергу в сопровождении неважного состояния гривневой ликвидности.



Судя по всему регулятор без особого афиширования немного подкорректировал свою стратегию на валютном межбанке, стараясь монетарными рычагами заставить «доллароматрасников» «поделиться» с рынком.



Насколько реальная эта гипотеза покажут ближайшие торги на валютном межбанке. Если они будут проходить в условиях гривневого голода, наше предположение верно. Упрекать регулятор в том. что сжимая гривневую ликвидность, он обрезает коммерческое кредитование украинской экономики, не стоит. Этот сегмент финансового бизнеса пребывает в коме довольно давно и не зависит от количества гривни на украинском рынке.



Высокие ставки регулятора и Минфина де-факто превратили приличную долю бизнеса и банков в рантье, живущих на проценты от депозитных сертификатом и гривневых ОВГЗ.



Возвращаясь к валютному рынку, напомним, что особенно надеяться на среду в контексте перелома настроения и прихода на межбанк «быков», не стоит. 22-го Америка выходная, отмечая День благодарения и обрекая наш рынок на торговлю непопулярным «завтрашним» долларом. А вот в пятницу, когда иссякнет приток экспортной выручки из-за выходного дня в США, у «зеленых быков» появится очень хороший шанс взять реванш при посильной поддержке пятничного синдрома.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Высказывания президента ФРБ Нью-Йорка Уильямса- Экономика США в очень хорошем состоянии;- Экономика создает много рабочих мест, но есть некоторые продолжающиеся, долговременные вопросы;- Мы можем поделиться нашей аналитикой по кредитованию малого бизнеса и кредитованию в целом;- Сильный рынок труда — возможность для всех;- Экономика в хорошем состоянии, момент для долгосрочных исправлений и планирования;- Наша цель — сохранять расширение двигающимся так долго, как возможно;- Политика ФРС не на заранее установленном курсе.Brexit: Все страны ЕС поддержали проект соглашения.Все 27 остающихся в Европейском союзе государств поддержали проект соглашение с Великобританией по ее выходу из ЕС (Brexit). Об этом заявил в понедельник главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на брифинге после обсуждения этой темы на заседании Совета ЕС.«Все министры поддержали соглашение, это справедливый проект», - заявил он.Он также подчеркнул, что пока остается нерешенным вопрос о возможном продлении переходного периода после Brexit, который начнется с 30 марта 2019 и завершится 1 января 2021 года.«Нам еще предстоят переговоры. Мы приняли решение, что переходный период может быть продлен один раз, но предстоит определить на какой срок. Надеюсь, на этой неделе мы сможем предложить окончательную дату для его завершения», - подчеркнул Барнье.Он также подтвердил, что на протяжении как основного переходного периода, так и всего срока, на который он может быть продлен, Великобритания должна будет продолжать вносить взносы в бюджет Евросоюза. «Размер финансовых взносов Великобритании в ходе продления переходного периода еще предстоит уточнить», - отметил он. Что касается британских взносов с момента выхода из состава ЕС и до окончания основного переходного периода - 1 января 2021 года, то они уже определены и будут составлять полный взнос Великобритании в бюджет ЕС, согласованный на текущий семилетний бюджетный цикл Евросоюза (2014-2020 годы).Пара евро-доллар поддерживается риторикой ФРС, но потенциал роста, вероятно, ограничен, - MUFG.В MUFG Research комментируют перспективу пары евро-доллар и подчеркивают что недавнее смягчение риторики ФРС обеспечило некоторую поддержку паре, но утверждают, что рост вероятно будет ограничен в краткосрочной перспективе:«ФРС, как ожидается, в декабре снова повысит процентные ставки, но эти более мягкие по тону комментарии повысили вероятность, что ФРС рассмотрит паузу в повышении ставок в 2019 г., а не продолжит повышать ставки в каждом квартале, как они это делала в этом году. Это в соответствии с нашими собственными ожиданиями по политике ФРС, что поддерживает наш прогноз, что сила доллара США смягчится со следующего года.Тем не менее, евро по-прежнему является предметом его собственных рисков снижения, которые ограничивают потенциал роста пары евро-доллар. В то время как комментарии ФРС повысили пару евро-доллар в пятницу, фокус внимания рынка на этой неделе вероятно будет на реакции ЕС в среду, которая будет, вероятно, негативной, с потенциалом волатильности от совместного движения фунта от изменений по Brexit. В этих обстоятельствах трудно увидеть, что евро сильно укрепится с конца прошлой недели против доллара США.»Россияне вынесли из банков еще $500 млн.Россияне продолжают забирать валюту из банков, несмотря на массовое повышение ставок по долларовым вкладам и заявления чиновников о стабильности банковской системы.В октябре отток валютных депозитов продолжился третий месяц подряд, сообщил ЦБ в понедельник.За месяц физлица забрали со счетов $0,5 млрд. вдобавок к $0,6 млрд. в сентябре и $1,1 млрд. - в августе.В сумме вторая волна оттока унесла со счетов $2,2 млрд., а вместе с первой, состоявшейся в апреле-мае, банковская система потеряла $6,8 млрд. денег физлиц.Общий объем валютных вкладов, которые граждане доверили банкам, опустился до минимума с апреля 2015 года - $86 млрд.Корпорации в октябре пополнили валютные счета на $0,5 млрд., что, впрочем, компенсировало лишь 7% оттока за предыдущие 9 месяцев.С начала года юрлица вывели из банков $6,9 млрд., а общий объем корпоративных валютных депозитов упал до $113,7 млрд. - минимума с 2013 года.Главной жертвой принудительной дедолларизации стал Сбербанк, с лета потерявший $2,1 млрд. со счетов физлиц.С августа банк дважды повышал ставки долларовых депозитов, взвинтив их практически вдвое (до 3,5%). Но привлечь валюту в существенном объеме не удалось: физлица за месяц принесли в банк всего $18,3 млн., компенсировав 0,8% от денег, вынесенных за предыдущие два месяца.По данным ЦБ, валюта уходит в наличные. «То, что мы наблюдали, - это снятие валютных вкладов и по сути дела заполнение ячеек», - рассказывал в октябре зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.Причина оттока понятна - новая волна санкций, пишет начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий: 8 августа американский конгресс анонсировал новые санкции США против РФ, первая часть которых вступила в силу 22 августа, а вторая часть вступит в силу 28 ноября.Также свою роль могла сыграть информационная кампания, начавшаяся в августе, - бурное обсуждение перспектив дедолларизации и возможности замораживания или конвертации валютных вкладов, добавляет он.«Валютные вкладчики в среднем более богатые и финансово грамотные, «не ведущиеся» на разницу в процентных ставках, с большим объемом вкладов и, соответственно, менее защищенные АСВ. Они более чутко реагируют на конъюнктуру и располагают большими возможностями по выводу активов за рубеж», - резюмирует эксперт.Волна пессимизма докатилась до финдиректоров.Больше трети работающих в России финансовых директоров с пессимизмом смотрят на перспективы развития своих компаний. По оценкам Deloitte, количество таких скептиков выросло почти в четыре раза и достигло рекордного уровня в 37%. Предыдущий максимум 30% был зафиксирован в первом полугодии 2016 года.Больше всего пессимистов оказалось в производственном секторе (доля 50%, рост в пять раз), в компаниях с выручкой до 5 млрд. рублей и с численностью сотрудников до 100 человек. Поводом для такой динамики стало введение в апреле санкций против алюминиевого гиганта UC Rusal Олега Дерипаски, сообщает РБК. Это стало шоком для российских промышленных компаний, которые в связи с обсуждением новых западных санкций не исключают, что они могут коснуться даже негосударственных компаний.К оптимистичным оценкам выше среднего склонны представители телекоммуникаций, медиа и технологий, а также компании с выручкой от 5 млрд до 25 млрд рублей. Финдиректора российских компаний в целом более пессимистичны, чем иностранные, работающие в России.Доля пессимистов в последнем опросе впервые оказалась больше, чем доля оптимистов (31%) и выразителей нейтральных ожиданий (32%). В предыдущих анкетированиях преобладали нейтральные оценки, а в 2017 году было больше всего оптимистов. Но в первом полугодии 2018 года оптимистичные оценки (36%) уступили первое место нейтральным (55%).В ходе опроса четыре пятых финдиректоров заявили, что наиболее негативное воздействие на бизнес их компаний окажет предстоящее в 2019 году повышение ставки НДС с 18 до 20%. На втором месте идут антироссийские санкции - этот фактор считают значимым представители 70% компаний.В тройку основных рисков, оказывающих наибольшее влияние на бизнес, по мнению финансовых директоров, вошли снижение внутреннего спроса, стагнация в российской экономике и ослабление курса рубля. Первое волнует представителей крупного бизнеса больше всего, что связано с такими последними событиями, как увеличение ставки НДС, повышение пенсионного возраста, введение торгового эмбарго, и их возможным влиянием на потребителей. Опасения ослабления курса рубля появились в списке ключевых рисков после более чем годичного перерыва, отмечают в Deloitte.Deloitte с периодичностью раз в полгода опрашивает финансовых директоров работающих в России компаний из ключевых отраслей экономики с разным масштабом бизнеса. Первое исследование было проведено в первом полугодии 2015 года. В последнем опросе приняли участие 80 финансовых директоров, 55% респондентов работают в российских компаниях, 45% - в иностранных, но имеющих локализованный бизнес.Россияне просрочили больше 40% займов в МФО.В прошлом квартале так называемые неработающие долги россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) составили 35,4 млрд рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс». Доля таких займов в портфеле МФО подскочила на 3,5 процентного пункта и составила рекордные 40,3%. «Портфель дефолтной задолженности (просрочка свыше 90 дней) в третьем квартале 2018 года составил 2,9 миллиона единиц», - указывают аналитики бюро.Доля «плохих» кредитов в рублях также растет, сообщают РИА Новости. По итогам III квартала 2018 года она составила 31,7%, что на 0,3 процентного пункта выше, чем в начале года. В просрочку более 90 дней уходят небольшие суммы, в основном, займы до зарплаты.По оценкам бюро, объем выданных в июле-сентябре 2018 года займов в микрофинансовых компаниях составил 44,9 млрд. рублей, что является историческим максимумом. Динамика роста этого показателя также остается на очень высоком уровне: по сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем в денежном выражении вырос в 1,4 раза. По прогнозам, в этом квартале объем выдач микрозаймов обновит рекорд и составит 50 млрд. рублей.При этом количество выданных займов практически не изменилось по сравнению с данными второго квартала и составило 3,2 млн. единиц.Число активных займов на одного клиента в третьем квартале 2018 года остается стабильным: 1 контракт - 39,6%, 2 контракта - 21,9%, 3 контракта - 14,3%, 4 контракта - 9%, 5 и более контрактов - 15,3%.Средняя сумма, которую получали клиенты в МФО в третьем квартале 2018 года составила 13,9 тысячи рублей против 12,9 тысячи рублей годом ранее.Тем временем рынок микрокредитов, запрещенный в большинстве цивилизованных стран мира, продолжает в России бурный рост на фоне падающих четвертый год подряд реальных доходов населения. За первое полугодие россияне одолжили в микрофинансовых организациях 75 млрд. рублей. Это на треть больше, чем за тот же период 2017 года, и вдвое выше показателей двухлетней давности, сообщало ранее бюро «Эквифакс».Средняя сумма займа остается неизменной на протяжении года - 12800 рублей. Однако резко увеличивается число обратившихся. В среднем МФО одобряют 36% заявок, и за 6 месяцев выдали кредиты 3 миллионам человек - на четверть больше, чем год назад.«Свободные деньги» населения РФ тают на глазах.У населения РФ остается на руках все меньше денег после трат на необходимые товары и услуги. По оценкам холдинга «Ромир», в прошлом месяце объем «свободных денег» в России снизился по сравнению с сентябрем на 2,2% или 500 рублей, до 22 тысяч рублей. Среднегодовое значение индекса «свободных денег» с учетом октябрьских данных осталось на уровне 23,1 тысячи рублей.По оценкам экспертов холдинга, общие повседневные расходы россиян в октябре увеличились по сравнению с сентябрем на 3,1%, а личная инфляция в прошлом месяце составила 0,35%. На первоочередные, жизненно необходимые расходы было потрачено несколько больше, чем в сентябре, что и привело к небольшому, но сокращению объемов «свободных денег», говорится в исследовании.В городах-миллионниках значение индекса в октябре и осталось на уровне 28,5 тысяч рублей. В городах с числом жителей от 500 тысяч до 1 миллиона индекс снизился на 1,7%, до 23,2 тысячи рублей, а в городах с населением 100-500 тысяч человек - сократился на 6,2%, до 15,1 тысячи рублей.В первый месяц осени объем «свободных денег» россиян, напротив, вырос на 4,8% и составил 21,9 тысячи рублей. Такие выводы «Ромир» озвучил после переоценки августовских показателей - изначально сообщалось, что данный показатель в конце лета снизился по сравнению с июлем на 12,9%, до 23,6 тысячи рублей, однако потом выяснилось, что его значение оказалось на еще более низком уровне в 20,9 тысячи рублей.На вторничной сессии украинского валютного межбанка вступили в конфликт желание экспортеров продать обязательную часть внешнеторговой выручки подороже с дефицитом гривни, на который указали индикаторы состояния гривневого ресурса. Запасы нацвалюты ушли в Казну в виде уплаченных налогов, и приобретать предлагаемую экспортом валюту по превентивной приподнявшимся ценам было некому. Ближе к полудню экспортерам пришлось «уступить», понизив действующие уровни «американца».Получается, ожидаемая нами смена тренда в паре доллар-гривня с «медвежьего» на «бычий» сорвалась из-за нехватки гривневого ресурса. Казначейство продолжает «наливать» компенсацию НДС «чайными ложками», не оказывая существенного воздействие на текущее состояние гривневой ликвидности. Очевидно, проведшим накануне «генеральную репетицию» своего появления на межбанке «зеленым быкам», придется немного потерпеть. Особенно в контексте известного роста притока экспортной выручки из-за рубежа к среде-четвергу в сопровождении неважного состояния гривневой ликвидности.Судя по всему регулятор без особого афиширования немного подкорректировал свою стратегию на валютном межбанке, стараясь монетарными рычагами заставить «доллароматрасников» «поделиться» с рынком.Насколько реальная эта гипотеза покажут ближайшие торги на валютном межбанке. Если они будут проходить в условиях гривневого голода, наше предположение верно. Упрекать регулятор в том. что сжимая гривневую ликвидность, он обрезает коммерческое кредитование украинской экономики, не стоит. Этот сегмент финансового бизнеса пребывает в коме довольно давно и не зависит от количества гривни на украинском рынке.Высокие ставки регулятора и Минфина де-факто превратили приличную долю бизнеса и банков в рантье, живущих на проценты от депозитных сертификатом и гривневых ОВГЗ.Возвращаясь к валютному рынку, напомним, что особенно надеяться на среду в контексте перелома настроения и прихода на межбанк «быков», не стоит. 22-го Америка выходная, отмечая День благодарения и обрекая наш рынок на торговлю непопулярным «завтрашним» долларом. А вот в пятницу, когда иссякнет приток экспортной выручки из-за выходного дня в США, у «зеленых быков» появится очень хороший шанс взять реванш при посильной поддержке пятничного синдрома.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68762 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4374 раз. Подякували: 7949 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 19.11.18

дядя Caша » Пон 19 лис, 2018 13:33 0 134

дядя Caша Пон 19 лис, 2018 13:33 Итоги: Прогнозы 16.11.18

дядя Caша » П'ят 16 лис, 2018 13:36 0 96

дядя Caша П'ят 16 лис, 2018 13:36 Итоги: Прогнозы 15.11.18

дядя Caша » Чет 15 лис, 2018 13:28 0 77

дядя Caша Чет 15 лис, 2018 13:28