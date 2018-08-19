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Урожай зернових перевищив
історичний максимум

Урожай зернових перевищив історичний максимум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:15

Урожай зернових перевищив історичний максимум

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками збору з 96% площ урожай зернових вже перевищив історичний максимум.

Дивися повний текст Урожай зернових перевищив історичний максимум.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:16

Отлично, есть повод опять поднять цены ...
evs-igor
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:23

  evs-igor написав:Отлично, есть повод опять поднять цены ...

Тада рыночная экономика именно так и устроена. Когда урожаи рекордные - цены растут.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:56

Отлично! Ждём укрепления гривны на межбанке. Нам бы ещё низкие цены на нефть и газ и разумная валютная либерализация
Spets
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:00

Прекрасна новина. А зрадофілів нехай корчить і далі.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 00:23

Re: Урожай зернових перевищив історичний максимум

Вопрос от зрадофила. А почему тогда свинину завозим все больше и больше. Наверно не выгодно кормить зерновыми по цене золота? Или есть иные мнения? Что не так?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 08:13

  p_a_l написав:Питання від зрадофіла. А чому тоді свинину завозимо все більше і більше. Напевно не вигідно годувати зерновими за ціною золота? Або є інші думки? Що не так?

Якщо новина погана, пишемо коментар про зраду.
Якщо новина добра, шукаємо іншу новину, погану, і пишемо коментар про зраду під доброю новиною...
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 09:37

p_a_l,
Ахах, лайфхак для нових читачів фінанса.
GBK
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:39

Re: Урожай зернових перевищив історичний максимум

  p_a_l написав:Вопрос от зрадофила. А почему тогда свинину завозим все больше и больше. Наверно не выгодно кормить зерновыми по цене золота? Или есть иные мнения? Что не так?

Поголів'я свиней скоротилось, за рік, на 4,5%, ВРХ на 4,3%, курей зросло на 2,8%.
Висновок зрадофіла - свині і корови їдять дороге зерно, кури клюють дешеве. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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