За підсумками збору з 96% площ урожай зернових вже перевищив історичний максимум.
Дивися повний текст Урожай зернових перевищив історичний максимум.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 21:15
Урожай зернових перевищив історичний максимум
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Урожай зернових перевищив історичний максимум.
Додано: Вів 20 лис, 2018 21:23
Додано: Вів 20 лис, 2018 21:56
Отлично! Ждём укрепления гривны на межбанке. Нам бы ещё низкие цены на нефть и газ и разумная валютная либерализация
Додано: Сер 21 лис, 2018 00:23
Re: Урожай зернових перевищив історичний максимум
Вопрос от зрадофила. А почему тогда свинину завозим все больше и больше. Наверно не выгодно кормить зерновыми по цене золота? Или есть иные мнения? Что не так?
Додано: Сер 21 лис, 2018 08:13
Якщо новина погана, пишемо коментар про зраду.
Якщо новина добра, шукаємо іншу новину, погану, і пишемо коментар про зраду під доброю новиною...
Додано: Сер 21 лис, 2018 10:39
Re: Урожай зернових перевищив історичний максимум
Поголів'я свиней скоротилось, за рік, на 4,5%, ВРХ на 4,3%, курей зросло на 2,8%.
Висновок зрадофіла - свині і корови їдять дороге зерно, кури клюють дешеве.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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