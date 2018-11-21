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фондовый рынок 21.11.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 21.11.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 21 лис, 2018 13:35 Итоги: Мировой фондовый рынок 21.11.18 США



Фондовый рынок США во вторник снизился, что продолжается второй день подряд, акции энергетического сектора снизились на фоне снижения цен на нефть, акции ритейлеров снизились после воспринятых как слабые данные по прибыли и прогнозам Target и Kohl’s, что усилило опасения в отношении экономического роста.

Nasdaq закрылся на минимальном уровне за семь месяцев. S&P 500 и Dow закрылись на минимуме с конца октября.



Акции Apple снизились на 4,8% до минимального уровня с начала мая, акции Target снизились на 10,5% после того, как данные по прибыли в третьем квартале вышли хуже оценок аналитиков, акции Kohl’s снизились на 9,2% после того, как компаний снизило прогноз по прибыли за год в целом.



Бумаги компании Apple на бирже NASDAQ потеряли 4,79%, Amazon - 1,11%, Microsoft - 2,78%.



Тенденция к снижению рынка акций зародилась рано утром в Азии и продолжилась в Европе. К открытию сессии в США европейские фондовые индексы обновляли минимумы дня.



Бумаги так называемых FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google), бывшие некогда локомотивом роста американского фондового рынка, вновь оказались под давлением из-за опасений дальнейшего развития торговой войны между США и Китаем, а также из-за перспектив падения прибыли и ужесточения регулирования. Те же проблемы толкают вниз и акции китайских технологических компаний, а фондовый индекс Shanghai Composite с начала года потерял уже 20%.



Стоимость нефти марок Brent и WTI во вторник вечером рухнула почти на 7%, на Brent при этом цена опускалась до $62,7 за баррель.

Трейдеры также отреагировали на заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, сделанные в конце прошлой недели. Так, сразу несколько чиновников выразили опасения относительно перспектив мировой экономики.

Обратили внимание участники рынка на статистику по рынку недвижимости в США.



Так, по данным Минторговли страны, количество новых домов в США в октябре выросло слабее прогноза - только на 1,5%, тогда как ожидался рост на 1,6%. При этом в абсолютном выражении показатель составил 1,228 миллиона против пересмотренного значения сентября в 1,21 миллиона (первоначально показатель составлял 1,201 миллиона), ожидался рост до 1,225 миллиона.



Снижение за день оставило S&P 500 и Dow на отрицательной территории с начала года. Dow на 1% ниже уровня конца прошлого года, S&P 500 снизился на 1,1%.



Индекс энергетического сектора S&P снизился на 3,3%, это самое большое снижение из секторов. Цены на нефть США снизились на 6,6%. Индекс акций розничной торговли S&P 500 снизился на 2,7%, индекс снижается восьмую сессию подряд.



Объем торговли на биржах США был 9,0 млрд. акций, по сравнению с 8,6 млрд. в среднем за последние 20 торговый дней.

Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 5,70 к 1, на Nasdaq 3,16 к 1.



Промышленный индекс Dow Jones просел на 2,21%, до 24 465,64 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 1,82%, до 2 641,49 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «минусе» на 1,70% до 6 908,82 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок снизился, вслед за снижением рынков в мире в целом.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,14%, после закрытия на трехнедельном минимуме в понедельник. Индекс достиг минимального уровня закрытия с 6 декабря 2016 г.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправится 21 ноября в Брюссель для проведения встречи с председателем Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером. Об этом заявила канцелярия главы британского правительства.

«Премьер-министр встретится с господином Юнкером», - сказал сотрудник канцелярии.



Основной темой обсуждения на этой встрече станут условия выхода Великобритании из ЕС. Предстоящие контакты британского премьера и главы ЕК пройдут в рамках общего диалога по Brexit между Лондоном и властями ЕС.



Как ожидается, за сутки до встречи Мэй с Юнкером, переговорщики со стороны Брюсселя встретятся с представителями стран-членов ЕС для завершения работы над политической декларацией, которая определит будущий формат взаимоотношений сообщества с Соединенным Королевством.



14 ноября британский кабинет министров согласовал проект соглашения по условиям Brexit, которое теперь должно быть одобрено вместе с уже упомянутой декларацией на намеченном 25 ноября саммите ЕС. Но для того, чтобы сделка вступила в силу, она должна быть затем одобрена и Европарламентом, и британскими законодателями.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,14%, после закрытия на трёхнедельном минимуме в понедельник. Индекс достиг минимального уровня закрытия с 6 декабря 2016 г.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,76% и составил 7 947,92 пункта.



Немецкий DAX упал на 1,58% до 11 066,41 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,21% — на отметке 4 924,89 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды смешанной динамикой на фоне восстановления китайских рынков после падения днем ранее, при этом давление оказали распродажи на американских биржах во вторник.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,21%, до 2651,51 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,54%, до 1386,43 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,51%, до 25971,47 пункта, корейский OSPI - опустился на 0,29%, до 2076,55 пункта.



Японский Nikkei 225 подешевел на 0,35%, до 21507,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,51%, до 5642,8 пункта.



Биржи Китая и Гонконга смогли завершить торговую сессию в «зеленой зоне» на фоне коррекции после того, как во вторник они упали более чем на 2%. Остальные рынки региона не поддержали рост в Поднебесной и снизились вслед за биржами США. Американские индексы во вторник упали второй день подряд на фоне продолжающегося снижения акций компаний технологического сектора и мировых цен на нефть.



Сложно указать на какой-то один фактор, который поддерживает отказ мировых инвесторов от рисковых активов.



Новости об Apple и торговые проблемы чуть не через день служат факторами для рынков, но нельзя обвинять их во всем. Похоже, рынки начинают готовиться к замедлению темпов роста мировой экономики, хотя в настоящий момент они довольно хорошие.



В частности, экономисты Capital Economics прогнозируют замедление роста экономики Китая и США в следующем году.



В то же время на бирже Японии немного восстановились в цене акции автопроизводителя Nissan, глава совета директоров которого Карлос Гон оказался в центре скандала. В понедельник Nissan подтвердил, что Гон много лет занижал данные о личном доходе. Отдел особых расследований Токийской прокуратуры задержал его по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. На этом фоне было зафиксировано существенное снижение стоимости акций компании во вторник, но сегодня они подорожали на 0,4%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились. В частности, индекс Мосбиржи уменьшился на 1,36% - до 2341,6 пункта, а РТС - на 1,66%, до 1116,85 пункта.



По состоянию на 18.00 Киева курс доллара на торгах Мосбиржи составил 65,96 RUB/USD, а курс евро - 75,24 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,4%, до $69,96 за баррель, обновив минимумы с марта текущего года.



Бумаги Сбербанка подешевели на 2,27%, «Газпрома» — на 1,67%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,95%, «АЛРОСы» — на 0,77%, Московской биржи — на 1,5%.



Во вторник, 20 ноября, российский рынок акций завершает сессию в глубоком «минусе» на фоне продолжения глобальных распродаж во всем мире.



Полагаю, в среду (после стремительного падения во вторник) рынок РФ попытается стабилизироваться на новых уровнях.



Российские фондовые рынки продолжают корректироваться. Снижение усилилось на фоне коррекции на американском рынке. 21-го снижение может продолжиться. Индекс Мосбиржи будет стремиться к уровню 2300 пунктов, а индекс РТС - к уровню 1100 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 20 ноября понизился на 6,63 пункта или на 1,14% до уровня 573,01 пунктов.



Объем торгов за день составил 394,31 млн. грн., акциями наторговали 3,68 млн. грн.



Как сообщалось, в понедельник 19 ноября ПФТС-индекс понизился на 3,65 пункта или на 0,63% до уровня 579,64 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 257,95 пунктов или на 81,87% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 20 ноября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на фоне пессимизма на рынках США днем ранее и под давлением новостей вокруг главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.



По состоянию на 06.30 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,63% - до 2659,37 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,77%, до 1392,41 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,83%, до 25890,35 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,01%, до 2079,21 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,58%, до 5660,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,11%, до 21577,33 пункта.



Участники торгов в Азии негативно отреагировали на то, что фондовые индексы США завершили понедельник снижением на 1,6-3% на фоне распродажи акций компаний технологического сектора. Бумаги Apple потеряли в цене около 4% после сообщений в СМИ о том, что в связи со слабым спросом на новые смартфоны Apple компания за последние несколько недель сократила заказы на производство трех моделей iPhone, выпущенных в сентябре текущего года.



Старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management Масахиро Ичикава, мнение которого приводит агентство Рейтер, отмечает, что падение рынков в США мешает попыткам восстановления бирж азиатского региона. «Давление на настроения инвесторов оказывает снижение стоимости акций компаний технологического сектора США», - отметил эксперт.



Дополнительное давление на японский фондовых рынок оказывают новости вокруг главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Так, в понедельник японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor Co. подтвердил, что возглавляющий совет директоров Карлос Гон много лет занижал данные о личном доходе. На этом фоне генеральный директор компании Хирото Сайкава предложит совету директоров незамедлительно отстранить Гона с занимаемой должности. Японские СМИ сообщили, что Гон уже арестован по подозрению в финансовых махинациях. Также японский автоконцерн Mitsubishi Motors выдвинет совету директоров предложение об отставке Гона с его должностей в компании в связи со скандалом.

В результате акции Nissan дешевеют на бирже Японии на 5%, ранее в ходе торгов снижение достигало 7%. Ценные бумаги Mitsubishi Motors теряют в цене более 6%.



Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снизились во вторник, акции технологических компаний подешевели вслед за аналогичной динамикой этого сектора в США.



В центре внимания рынка оказался японский автопроизводитель Nissan, акции которого подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона.



Японский Nikkei 225 снизился к закрытию сессии на 1,1%, гонконгский Hang Seng - на 2%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%.



Цена бумаг Nissan упала на 5,5%, его партнера по альянсу Mitsubishi Motors - на 6,9%.



Как сообщалось, председатель совета директоров Nissan, а также гендиректор Renault К.Гон в понедельник был арестован за сокрытие доходов на сумму до ¥5 млрд. ($44 млн.) в регуляторных документах.



Совет директоров Nissan намерен в четверг обсудить вопрос увольнения К.Гона и директора Грега Келли. Последний, по данным компании, помогал К.Гону скрывать данные о доходах.



S&P Global Ratings уже после закрытия японского рынка во вторник поместило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги Nissan.

Бумаги крупнейшего японского автопроизводителя - Toyota - прибавили 1,6% по итогам торгов.



Среди акций японских компаний лидерами падения в понедельник стали бумаги Sony (-3,1%), Fanuc (-2,1%) и Hitachi (-2,9%).



В Гонконге подешевели акции китайского интернет-гиганта Tencent (-3,3%) и производителей компонентов для смартфонов AAC (-3,7%) и Sunny Optical (-2,4%).

Тем временем капитализация Xiaomi увеличилась на 8,4%. Китайский производитель электроники вернулся к чистой прибыли в III квартале 2018 года после чистого убытка годом ранее. Финансовые показатели Xiaomi превзошли прогнозы рынка благодаря росту продаж в Индии и Европе.



Котировки акций азиатских поставщиков Apple снизились на появившихся ранее сообщениях о том, что американская компания сокращает заказы на производство всех трех новейших моделей смартфонов.



Бумаги тайваньских Hon Hai и Taiwan Semiconductor подешевели соответственно на 3,3% и 1,8%, южнокорейских SK Hynix и Samsung Electronics - на 3,3% и 2%.



Индекс ПФТС во вторник снизился на 1,14% - до 573,01 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 394,31 млн. грн., в том числе акциями – 3,68 млн. грн.



В «индексной корзине» просели бумаги Укрнафты (-2,69%), Центрэнерго (-1,37%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,76%).

Положительную динамику показали акции Укртелекома (+0,71%) и Турбоатома (+0,04%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» в этот день остался неизменным на уровне 1785,81 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,8% - до 455,88 пункта при объеме торгов 5,36 млн. злотых (39,13 млн. грн.).



Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги «Агротона» (-4,31%), «Кернела» (-1,92%) и «Астарты» (+0,34%).



К полудню среды, 21 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в среду после очередного падения на Уолл-стрит, акции высокотехнологичных и нефтегазовых компаний тянут рынки вниз. Однако материковый Китай в ходе торгов перешел к росту.



Японский Nikkei 225 опустился во вторник на 0,2% и был близок к минимуму за месяц, более широкий индекс Topix - на 0,5%.



Гонконгский Hang Seng потерял 0,1%, однако китайский Shanghai Composite поднялся на 0,2%, а Shenzhen Composite - на 0,5%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 прибавил 0,3%.



США обвинили Китай в продолжающихся кражах интеллектуальной собственности, несмотря на ранее озвученные требования Вашингтона прекратить такие действия. Ведомство торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опубликовало новый документ всего за 10 дней до встречи лидеров двух стран в Буэнос-Айресе.



Для австралийского S&P/ASX 200 сессия уже завершилась, он упал на 0,5%.



Южнокорейский KOSPI снизился на 0,4%, индийский Sensex - на 0,9%, тогда как сингапурский Straits Times вырос на 0,5%.



Бумаги крупнейших горнодобывающих концернов мира BHP и Rio Tinto подешевели на торгах в Сиднее на 3,3% и 3,2% соответственно.



После того, как нефть во вторник подешевела более чем на 6% в Лондоне и Нью-Йорке, японская нефтегазовая корпорация Inpex потеряла 3,7%, китайская CNOOC - 3,2%, австралийская Santos - 4,4%.



Курс акций Olympus рухнул на 9,2%. Производителю медицинского оборудования грозит очередное разбирательство из-за подозрений в незаконных выплатах в Китае. При этом один из юристов Olympus, сообщивший о нарушении, столкнулся с репрессивными мерами руководства.



Бумаги Nissan подорожали на 0,4% после двух дней падения, связанного с арестом главы совета директоров компании Карлоса Гона.



Чипмейкеры и технологические компании Азии в основном демонстрируют отрицательную динамику, в том числе акции Samsung Electronics подешевели на 1,8%. Однако интернет-компания Tencent прибавила 2,3% на торгах в Гонконге.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды смешанной динамикой на фоне восстановления китайских рынков после падения днем ранее, при этом давление оказали распродажи на американских биржах во вторник.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,21%, до 2651,51 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,54%, до 1386,43 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,51%, до 25971,47 пункта, корейский OSPI - опустился на 0,29%, до 2076,55 пункта.



Японский Nikkei 225 подешевел на 0,35%, до 21507,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,51%, до 5642,8 пункта.



Биржи Китая и Гонконга смогли завершить торговую сессию в «зеленой зоне» на фоне коррекции после того, как во вторник они упали более чем на 2%. Остальные рынки региона не поддержали рост в Поднебесной и снизились вслед за биржами США. Американские индексы во вторник упали второй день подряд на фоне продолжающегося снижения акций компаний технологического сектора и мировых цен на нефть.



Сложно указать на какой-то один фактор, который поддерживает отказ мировых инвесторов от рисковых активов.



Новости об Apple и торговые проблемы чуть не через день служат факторами для рынков, но нельзя обвинять их во всем. Похоже, рынки начинают готовиться к замедлению темпов роста мировой экономики, хотя в настоящий момент они довольно хорошие.



В частности, экономисты Capital Economics прогнозируют замедление роста экономики Китая и США в следующем году.



В то же время на бирже Японии немного восстановились в цене акции автопроизводителя Nissan, глава совета директоров которого Карлос Гон оказался в центре скандала. В понедельник Nissan подтвердил, что Гон много лет занижал данные о личном доходе. Отдел особых расследований Токийской прокуратуры задержал его по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. На этом фоне было зафиксировано существенное снижение стоимости акций компании во вторник, но сегодня они подорожали на 0,4%.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukrnews.com , Фондовый рынок США во вторник снизился, что продолжается второй день подряд, акции энергетического сектора снизились на фоне снижения цен на нефть, акции ритейлеров снизились после воспринятых как слабые данные по прибыли и прогнозам Target и Kohl’s, что усилило опасения в отношении экономического роста.Nasdaq закрылся на минимальном уровне за семь месяцев. S&P 500 и Dow закрылись на минимуме с конца октября.Акции Apple снизились на 4,8% до минимального уровня с начала мая, акции Target снизились на 10,5% после того, как данные по прибыли в третьем квартале вышли хуже оценок аналитиков, акции Kohl’s снизились на 9,2% после того, как компаний снизило прогноз по прибыли за год в целом.Бумаги компании Apple на бирже NASDAQ потеряли 4,79%, Amazon - 1,11%, Microsoft - 2,78%.Тенденция к снижению рынка акций зародилась рано утром в Азии и продолжилась в Европе. К открытию сессии в США европейские фондовые индексы обновляли минимумы дня.Бумаги так называемых FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google), бывшие некогда локомотивом роста американского фондового рынка, вновь оказались под давлением из-за опасений дальнейшего развития торговой войны между США и Китаем, а также из-за перспектив падения прибыли и ужесточения регулирования. Те же проблемы толкают вниз и акции китайских технологических компаний, а фондовый индекс Shanghai Composite с начала года потерял уже 20%.Стоимость нефти марок Brent и WTI во вторник вечером рухнула почти на 7%, на Brent при этом цена опускалась до $62,7 за баррель.Трейдеры также отреагировали на заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, сделанные в конце прошлой недели. Так, сразу несколько чиновников выразили опасения относительно перспектив мировой экономики.Обратили внимание участники рынка на статистику по рынку недвижимости в США.Так, по данным Минторговли страны, количество новых домов в США в октябре выросло слабее прогноза - только на 1,5%, тогда как ожидался рост на 1,6%. При этом в абсолютном выражении показатель составил 1,228 миллиона против пересмотренного значения сентября в 1,21 миллиона (первоначально показатель составлял 1,201 миллиона), ожидался рост до 1,225 миллиона.Снижение за день оставило S&P 500 и Dow на отрицательной территории с начала года. Dow на 1% ниже уровня конца прошлого года, S&P 500 снизился на 1,1%.Индекс энергетического сектора S&P снизился на 3,3%, это самое большое снижение из секторов. Цены на нефть США снизились на 6,6%. Индекс акций розничной торговли S&P 500 снизился на 2,7%, индекс снижается восьмую сессию подряд.Объем торговли на биржах США был 9,0 млрд. акций, по сравнению с 8,6 млрд. в среднем за последние 20 торговый дней.Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 5,70 к 1, на Nasdaq 3,16 к 1.Европейский фондовый рынок снизился, вслед за снижением рынков в мире в целом.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,14%, после закрытия на трехнедельном минимуме в понедельник. Индекс достиг минимального уровня закрытия с 6 декабря 2016 г.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправится 21 ноября в Брюссель для проведения встречи с председателем Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером. Об этом заявила канцелярия главы британского правительства.«Премьер-министр встретится с господином Юнкером», - сказал сотрудник канцелярии.Основной темой обсуждения на этой встрече станут условия выхода Великобритании из ЕС. Предстоящие контакты британского премьера и главы ЕК пройдут в рамках общего диалога по Brexit между Лондоном и властями ЕС.Как ожидается, за сутки до встречи Мэй с Юнкером, переговорщики со стороны Брюсселя встретятся с представителями стран-членов ЕС для завершения работы над политической декларацией, которая определит будущий формат взаимоотношений сообщества с Соединенным Королевством.14 ноября британский кабинет министров согласовал проект соглашения по условиям Brexit, которое теперь должно быть одобрено вместе с уже упомянутой декларацией на намеченном 25 ноября саммите ЕС. Но для того, чтобы сделка вступила в силу, она должна быть затем одобрена и Европарламентом, и британскими законодателями.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды смешанной динамикой на фоне восстановления китайских рынков после падения днем ранее, при этом давление оказали распродажи на американских биржах во вторник.Биржи Китая и Гонконга смогли завершить торговую сессию в «зеленой зоне» на фоне коррекции после того, как во вторник они упали более чем на 2%. Остальные рынки региона не поддержали рост в Поднебесной и снизились вслед за биржами США. Американские индексы во вторник упали второй день подряд на фоне продолжающегося снижения акций компаний технологического сектора и мировых цен на нефть.Сложно указать на какой-то один фактор, который поддерживает отказ мировых инвесторов от рисковых активов.Новости об Apple и торговые проблемы чуть не через день служат факторами для рынков, но нельзя обвинять их во всем. Похоже, рынки начинают готовиться к замедлению темпов роста мировой экономики, хотя в настоящий момент они довольно хорошие.В частности, экономисты Capital Economics прогнозируют замедление роста экономики Китая и США в следующем году.В то же время на бирже Японии немного восстановились в цене акции автопроизводителя Nissan, глава совета директоров которого Карлос Гон оказался в центре скандала. В понедельник Nissan подтвердил, что Гон много лет занижал данные о личном доходе. Отдел особых расследований Токийской прокуратуры задержал его по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. На этом фоне было зафиксировано существенное снижение стоимости акций компании во вторник, но сегодня они подорожали на 0,4%.По состоянию на 18.00 Киева курс доллара на торгах Мосбиржи составил 65,96 RUB/USD, а курс евро - 75,24 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,4%, до $69,96 за баррель, обновив минимумы с марта текущего года.Бумаги Сбербанка подешевели на 2,27%, «Газпрома» — на 1,67%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,95%, «АЛРОСы» — на 0,77%, Московской биржи — на 1,5%.Во вторник, 20 ноября, российский рынок акций завершает сессию в глубоком «минусе» на фоне продолжения глобальных распродаж во всем мире.Полагаю, в среду (после стремительного падения во вторник) рынок РФ попытается стабилизироваться на новых уровнях.Российские фондовые рынки продолжают корректироваться. Снижение усилилось на фоне коррекции на американском рынке. 21-го снижение может продолжиться. Индекс Мосбиржи будет стремиться к уровню 2300 пунктов, а индекс РТС - к уровню 1100 пунктов.Как сообщалось, в понедельник 19 ноября ПФТС-индекс понизился на 3,65 пункта или на 0,63% до уровня 579,64 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 257,95 пунктов или на 81,87% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 20 ноября, сессия в ПФТС.К полудню среды, 21 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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