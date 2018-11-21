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Додано: Сер 21 лис, 2018 13:44 Прогнозы 21.11.18



Число закладок новых домов в октябре выросло на 1,5% м/м до 1 228 000 домов в год, сообщило Министерство торговли США. Число закладок многоквартирных домов увеличилось при снижении строительства домов на одну семью.



Число разрешений на жилищное строительство в октябре снизилось на 0,6% м/м до 1 263 000 домов в год, прогноз числа закладок в октябре в был +2,4%, а рост числа разрешений +2,3%.



С начала года число закладок выросло на 5,6% г/г. При этом темпы строительства новых домов остаются ниже потенциальных уровней



Доходы населения РФ не поспевают за растущими налогами.



В последние годы доходы россиян все больше отстают от растущих налогов, обнаружили аналитики центра «Финэкспертиза». Данные Росстата и Федерального казначейства за трехлетний период говорят о том, что объем уплачиваемых налогов рос почти вдвое быстрее зарплат.



Кошельки населения опустошают три основных сбора: транспортный, имущественный и земельный, пишут «Известия». С 2015-го по 2017 год собираемость этих налогов выросла на 28%, а среднемесячная зарплата за этот период - только на 15%.

Ускорение роста сборов произошло в прошлом году - если по итогам 2015 года россияне уплатили 176,24 млрд. рублей по трем основным налогам, по итогам 2016-го - 180,67 млрд. рублей, то по итогам 2017-го эта цифра уже взлетела до 225,18 млрд. рублей.



Основной вклад в рост фискального бремени за последние годы внес имущественный сбор, который стал рассчитываться по новым правилам - исходя из кадастровой стоимости жилья, указывает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Раньше для его расчета использовалась инвентаризационная стоимость, однако реформа этого сбора приблизила налоговую базу к рыночной стоимости, из-за чего сумма начала очень быстро расти.



За три года этот налог увеличился на 72%. В 2015-м россияне уплатили за свое имущество 30,3 млрд. рублей, в 2016-м - 36,09 млрд. рублей, а в 2017-м - 52,23 млрд. рублей.



Больше стали отдавать и за землю - за три года этот сбор вырос на 25,4%, причем основное увеличение пришлось на 2017 год. В 2015-м граждане уплатили 36,15 млрд. рублей, в 2016-м - 35,4 млрд. рублей, а в 2017-м уже 45,32 млрд. рублей.



Что касается транспортного налога, то он оказался наиболее стабильным, хотя рост также приходится на 2017-й. В 2015 году владение средствами передвижения обошлись россиянам в 109,8 млрд. рублей, в 2016-м - 109,2 млрд. рублей, а в 2017-м - в 127,6 млрд. рублей. За три года объем уплаченных сборов вырос на 16%.



В 2019 году можно ожидать роста налоговой нагрузки на россиян в связи с повышением ставки НДС с 18 до 20%, предупреждает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов. Это приведет к дополнительному росту инфляции на 1 п.п. и продолжит оказывать давление на реальные располагаемые доходы населения, прогнозирует эксперт.



Каждый пятый россиянин оказался в «зоне бедности».



Большинство россиян вынуждены экономить, а 22% граждан живут в бедности и могут позволить себе только минимальный набор самых простых продуктов, выяснили в РАНХиГС.



Значительная часть последних вынуждены выбирать - купить, например, картофель, морковь и хлеб или самые дешевые, но необходимые лекарства, констатирует старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.



В рамках анализа потребительского благополучия граждан их разделили на четыре группы. Помимо зоны бедности, это зона комфорта, зона возможных изменений и зона риска. В зоне потребительского риска оказались 35,6% респондентов, их текущие доходы позволяют иметь нормальное питание и покупать повседневную одежду, но приобретение предметов длительного пользования (к таким товарам относятся, к примеру, мебель, компьютер, холодильник, смартфон) вызывает крайние сложности, а перспективы повышения материального статуса при этом отсутствуют.



Срок использования товаров длительного пользования объективно ограничен, рано или поздно они приходят в негодность, а это означает, что люди будут вынуждены начать экономить на еде или взять кредит, предупреждает Логинов.



Самая нестабильная группа - это зона возможных изменений, в которую попали граждане, которые затруднились оценить свои потребительские возможности в следующем году. Например, для части респондентов в этой группе покупка предметов длительного пользования в настоящее время вызывает сложности, но они ожидают повышения уровня материальной обеспеченности, для других же есть возможность приобрести товары длительного пользования, но они предполагают, что их материальное положение ухудшится в ближайшем будущем.



В зоне потребительского комфорта находятся только 28,3% россиян, которые могут себе позволить приобрести товары длительного пользования и не опасаются снижения уровня жизни в ближайшем будущем.



Согласно официальной статистике, реальные доходы россиян снижались в августе и сентябре 2018 года (на 0,9 и 2,5% к соответствующим периодам прошлого года), однако в октябре, по последним данным Росстата, увеличились на 1,4%. В третьем квартале 2018 года изменение доходов населения, зарплат и пенсий в реальном выражении составило соответственно 0, 7,2 и 0,4% относительно того же квартала прошлого года.



Разрыв в росте доходов и зарплаты в РАНХиГС связывают со снижением в реальном выражении объема доходов от предпринимательской деятельности и собственности, а также с увеличением в структуре денежных доходов доли социальных выплат, что связано в том числе с ростом доли лиц старше трудоспособного возраста, получающих пенсию, и уменьшением доли работников трудоспособного возраста.

По итогам прошлого года численность россиян, живущих за чертой бедности, составила 19,3 млн. человек, или 13,2% населения. Доля денежных доходов, направленных на сбережения, в январе-сентябре 2018 года, по данным Росстата, составила 4,2% и стала минимальной с 2004 года.



Снижение возможности сберегать обусловлено в том числе растущей необходимостью платить по кредитам физических лиц, отмечает РБК. Сегодня каждый пятый россиянин испытывает трудности с возвратом полученных кредитов или опасается возникновения таких сложностей в ближайшем будущем.



Выросший к среде приток экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже, еще до полудня на украинском валютном межбанке обеспечил нисходящий тренд в безналичной пары доллар-гривня. Справедливости ради стоит отметить небезуспешные попытки экспортеров превентивно взвинтить цену «американца»», на пике которой и произошли многие продажи СКВ, обеспечив повышение справочного курса доллара на 1,03 коп. и заложив фундамент миниотскока средневзвешенного курса СКВ по итогам среды, сохраняющего, тем не менее, пребывание рынка «зеленого» безнала в «боковике». Однако затем лавина оферов опрокинула рынок, заставив вмешаться в ход торгов регулятора, который, спасая доллар, выкупил часть «лишней» валюты. В этом контексте нелишне заметить, что, несмотря на признаки расширения, о котором дала понять динамика остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ, гривни все-таки не хватает, и это играет против доллара.



На ближайших торгах «американец» на межбанке будет торговаться валютированием tom или «завтра» из-за выходного дня в США. Думается, по этой причине обстановка на торгах межбанка 21-го была довольно напряженной.

Полагаю, транзитом через «скучный» четверг, нынешний довольно «нетвердый» «бычий» тренд безналичного «американца» в пятницу из-за падения предложения экспортной выручки по причине Дня благодарения в США 22-го, «зеленые быки» валютного межбанка наконец-то обретут уверенность, обеспечив реальный рост курса СКВ. С тем, чтобы в первой половине новой недели, получив двойную порцию отложенных оферов валюты, временно покинуть рынок, передав эстафету «медведям».



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: Число закладок новых домов в октябре выросло на 1,5% м/м до 1 228 000.Число закладок новых домов в октябре выросло на 1,5% м/м до 1 228 000 домов в год, сообщило Министерство торговли США. Число закладок многоквартирных домов увеличилось при снижении строительства домов на одну семью.Число разрешений на жилищное строительство в октябре снизилось на 0,6% м/м до 1 263 000 домов в год, прогноз числа закладок в октябре в был +2,4%, а рост числа разрешений +2,3%.С начала года число закладок выросло на 5,6% г/г. При этом темпы строительства новых домов остаются ниже потенциальных уровнейДоходы населения РФ не поспевают за растущими налогами.В последние годы доходы россиян все больше отстают от растущих налогов, обнаружили аналитики центра «Финэкспертиза». Данные Росстата и Федерального казначейства за трехлетний период говорят о том, что объем уплачиваемых налогов рос почти вдвое быстрее зарплат.Кошельки населения опустошают три основных сбора: транспортный, имущественный и земельный, пишут «Известия». С 2015-го по 2017 год собираемость этих налогов выросла на 28%, а среднемесячная зарплата за этот период - только на 15%.Ускорение роста сборов произошло в прошлом году - если по итогам 2015 года россияне уплатили 176,24 млрд. рублей по трем основным налогам, по итогам 2016-го - 180,67 млрд. рублей, то по итогам 2017-го эта цифра уже взлетела до 225,18 млрд. рублей.Основной вклад в рост фискального бремени за последние годы внес имущественный сбор, который стал рассчитываться по новым правилам - исходя из кадастровой стоимости жилья, указывает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Раньше для его расчета использовалась инвентаризационная стоимость, однако реформа этого сбора приблизила налоговую базу к рыночной стоимости, из-за чего сумма начала очень быстро расти.За три года этот налог увеличился на 72%. В 2015-м россияне уплатили за свое имущество 30,3 млрд. рублей, в 2016-м - 36,09 млрд. рублей, а в 2017-м - 52,23 млрд. рублей.Больше стали отдавать и за землю - за три года этот сбор вырос на 25,4%, причем основное увеличение пришлось на 2017 год. В 2015-м граждане уплатили 36,15 млрд. рублей, в 2016-м - 35,4 млрд. рублей, а в 2017-м уже 45,32 млрд. рублей.Что касается транспортного налога, то он оказался наиболее стабильным, хотя рост также приходится на 2017-й. В 2015 году владение средствами передвижения обошлись россиянам в 109,8 млрд. рублей, в 2016-м - 109,2 млрд. рублей, а в 2017-м - в 127,6 млрд. рублей. За три года объем уплаченных сборов вырос на 16%.В 2019 году можно ожидать роста налоговой нагрузки на россиян в связи с повышением ставки НДС с 18 до 20%, предупреждает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов. Это приведет к дополнительному росту инфляции на 1 п.п. и продолжит оказывать давление на реальные располагаемые доходы населения, прогнозирует эксперт.Каждый пятый россиянин оказался в «зоне бедности».Большинство россиян вынуждены экономить, а 22% граждан живут в бедности и могут позволить себе только минимальный набор самых простых продуктов, выяснили в РАНХиГС.Значительная часть последних вынуждены выбирать - купить, например, картофель, морковь и хлеб или самые дешевые, но необходимые лекарства, констатирует старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.В рамках анализа потребительского благополучия граждан их разделили на четыре группы. Помимо зоны бедности, это зона комфорта, зона возможных изменений и зона риска. В зоне потребительского риска оказались 35,6% респондентов, их текущие доходы позволяют иметь нормальное питание и покупать повседневную одежду, но приобретение предметов длительного пользования (к таким товарам относятся, к примеру, мебель, компьютер, холодильник, смартфон) вызывает крайние сложности, а перспективы повышения материального статуса при этом отсутствуют.Срок использования товаров длительного пользования объективно ограничен, рано или поздно они приходят в негодность, а это означает, что люди будут вынуждены начать экономить на еде или взять кредит, предупреждает Логинов.Самая нестабильная группа - это зона возможных изменений, в которую попали граждане, которые затруднились оценить свои потребительские возможности в следующем году. Например, для части респондентов в этой группе покупка предметов длительного пользования в настоящее время вызывает сложности, но они ожидают повышения уровня материальной обеспеченности, для других же есть возможность приобрести товары длительного пользования, но они предполагают, что их материальное положение ухудшится в ближайшем будущем.В зоне потребительского комфорта находятся только 28,3% россиян, которые могут себе позволить приобрести товары длительного пользования и не опасаются снижения уровня жизни в ближайшем будущем.Согласно официальной статистике, реальные доходы россиян снижались в августе и сентябре 2018 года (на 0,9 и 2,5% к соответствующим периодам прошлого года), однако в октябре, по последним данным Росстата, увеличились на 1,4%. В третьем квартале 2018 года изменение доходов населения, зарплат и пенсий в реальном выражении составило соответственно 0, 7,2 и 0,4% относительно того же квартала прошлого года.Разрыв в росте доходов и зарплаты в РАНХиГС связывают со снижением в реальном выражении объема доходов от предпринимательской деятельности и собственности, а также с увеличением в структуре денежных доходов доли социальных выплат, что связано в том числе с ростом доли лиц старше трудоспособного возраста, получающих пенсию, и уменьшением доли работников трудоспособного возраста.По итогам прошлого года численность россиян, живущих за чертой бедности, составила 19,3 млн. человек, или 13,2% населения. Доля денежных доходов, направленных на сбережения, в январе-сентябре 2018 года, по данным Росстата, составила 4,2% и стала минимальной с 2004 года.Снижение возможности сберегать обусловлено в том числе растущей необходимостью платить по кредитам физических лиц, отмечает РБК. Сегодня каждый пятый россиянин испытывает трудности с возвратом полученных кредитов или опасается возникновения таких сложностей в ближайшем будущем.Выросший к среде приток экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже, еще до полудня на украинском валютном межбанке обеспечил нисходящий тренд в безналичной пары доллар-гривня. Справедливости ради стоит отметить небезуспешные попытки экспортеров превентивно взвинтить цену «американца»», на пике которой и произошли многие продажи СКВ, обеспечив повышение справочного курса доллара на 1,03 коп. и заложив фундамент миниотскока средневзвешенного курса СКВ по итогам среды, сохраняющего, тем не менее, пребывание рынка «зеленого» безнала в «боковике». Однако затем лавина оферов опрокинула рынок, заставив вмешаться в ход торгов регулятора, который, спасая доллар, выкупил часть «лишней» валюты. В этом контексте нелишне заметить, что, несмотря на признаки расширения, о котором дала понять динамика остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ, гривни все-таки не хватает, и это играет против доллара.На ближайших торгах «американец» на межбанке будет торговаться валютированием tom или «завтра» из-за выходного дня в США. Думается, по этой причине обстановка на торгах межбанка 21-го была довольно напряженной.Полагаю, транзитом через «скучный» четверг, нынешний довольно «нетвердый» «бычий» тренд безналичного «американца» в пятницу из-за падения предложения экспортной выручки по причине Дня благодарения в США 22-го, «зеленые быки» валютного межбанка наконец-то обретут уверенность, обеспечив реальный рост курса СКВ. С тем, чтобы в первой половине новой недели, получив двойную порцию отложенных оферов валюты, временно покинуть рынок, передав эстафету «медведям».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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