Прогнозы 21.11.18

Число закладок новых домов в октябре выросло на 1,5% м/м до 1 228 000 домов в год, сообщило Министерство торговли США. Число закладок многоквартирных домов увеличилось при снижении строительства домов на одну семью.
Число разрешений на жилищное строительство в октябре снизилось на 0,6% м/м до 1 263 000 домов в год, прогноз числа закладок в октябре в был +2,4%, а рост числа разрешений +2,3%.
С начала года число закладок выросло на 5,6% г/г. При этом темпы строительства новых домов остаются ниже потенциальных уровней
Доходы населения РФ не поспевают за растущими налогами.
В последние годы доходы россиян все больше отстают от растущих налогов, обнаружили аналитики центра «Финэкспертиза». Данные Росстата и Федерального казначейства за трехлетний период говорят о том, что объем уплачиваемых налогов рос почти вдвое быстрее зарплат.
Кошельки населения опустошают три основных сбора: транспортный, имущественный и земельный, пишут «Известия». С 2015-го по 2017 год собираемость этих налогов выросла на 28%, а среднемесячная зарплата за этот период - только на 15%.
Ускорение роста сборов произошло в прошлом году - если по итогам 2015 года россияне уплатили 176,24 млрд. рублей по трем основным налогам, по итогам 2016-го - 180,67 млрд. рублей, то по итогам 2017-го эта цифра уже взлетела до 225,18 млрд. рублей.
Основной вклад в рост фискального бремени за последние годы внес имущественный сбор, который стал рассчитываться по новым правилам - исходя из кадастровой стоимости жилья, указывает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Раньше для его расчета использовалась инвентаризационная стоимость, однако реформа этого сбора приблизила налоговую базу к рыночной стоимости, из-за чего сумма начала очень быстро расти.
За три года этот налог увеличился на 72%. В 2015-м россияне уплатили за свое имущество 30,3 млрд. рублей, в 2016-м - 36,09 млрд. рублей, а в 2017-м - 52,23 млрд. рублей.
Больше стали отдавать и за землю - за три года этот сбор вырос на 25,4%, причем основное увеличение пришлось на 2017 год. В 2015-м граждане уплатили 36,15 млрд. рублей, в 2016-м - 35,4 млрд. рублей, а в 2017-м уже 45,32 млрд. рублей.
Что касается транспортного налога, то он оказался наиболее стабильным, хотя рост также приходится на 2017-й. В 2015 году владение средствами передвижения обошлись россиянам в 109,8 млрд. рублей, в 2016-м - 109,2 млрд. рублей, а в 2017-м - в 127,6 млрд. рублей. За три года объем уплаченных сборов вырос на 16%.
В 2019 году можно ожидать роста налоговой нагрузки на россиян в связи с повышением ставки НДС с 18 до 20%, предупреждает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов. Это приведет к дополнительному росту инфляции на 1 п.п. и продолжит оказывать давление на реальные располагаемые доходы населения, прогнозирует эксперт.
Каждый пятый россиянин оказался в «зоне бедности».
Большинство россиян вынуждены экономить, а 22% граждан живут в бедности и могут позволить себе только минимальный набор самых простых продуктов, выяснили в РАНХиГС.
Значительная часть последних вынуждены выбирать - купить, например, картофель, морковь и хлеб или самые дешевые, но необходимые лекарства, констатирует старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
В рамках анализа потребительского благополучия граждан их разделили на четыре группы. Помимо зоны бедности, это зона комфорта, зона возможных изменений и зона риска. В зоне потребительского риска оказались 35,6% респондентов, их текущие доходы позволяют иметь нормальное питание и покупать повседневную одежду, но приобретение предметов длительного пользования (к таким товарам относятся, к примеру, мебель, компьютер, холодильник, смартфон) вызывает крайние сложности, а перспективы повышения материального статуса при этом отсутствуют.
Срок использования товаров длительного пользования объективно ограничен, рано или поздно они приходят в негодность, а это означает, что люди будут вынуждены начать экономить на еде или взять кредит, предупреждает Логинов.
Самая нестабильная группа - это зона возможных изменений, в которую попали граждане, которые затруднились оценить свои потребительские возможности в следующем году. Например, для части респондентов в этой группе покупка предметов длительного пользования в настоящее время вызывает сложности, но они ожидают повышения уровня материальной обеспеченности, для других же есть возможность приобрести товары длительного пользования, но они предполагают, что их материальное положение ухудшится в ближайшем будущем.
В зоне потребительского комфорта находятся только 28,3% россиян, которые могут себе позволить приобрести товары длительного пользования и не опасаются снижения уровня жизни в ближайшем будущем.
Согласно официальной статистике, реальные доходы россиян снижались в августе и сентябре 2018 года (на 0,9 и 2,5% к соответствующим периодам прошлого года), однако в октябре, по последним данным Росстата, увеличились на 1,4%. В третьем квартале 2018 года изменение доходов населения, зарплат и пенсий в реальном выражении составило соответственно 0, 7,2 и 0,4% относительно того же квартала прошлого года.
Разрыв в росте доходов и зарплаты в РАНХиГС связывают со снижением в реальном выражении объема доходов от предпринимательской деятельности и собственности, а также с увеличением в структуре денежных доходов доли социальных выплат, что связано в том числе с ростом доли лиц старше трудоспособного возраста, получающих пенсию, и уменьшением доли работников трудоспособного возраста.
По итогам прошлого года численность россиян, живущих за чертой бедности, составила 19,3 млн. человек, или 13,2% населения. Доля денежных доходов, направленных на сбережения, в январе-сентябре 2018 года, по данным Росстата, составила 4,2% и стала минимальной с 2004 года.
Снижение возможности сберегать обусловлено в том числе растущей необходимостью платить по кредитам физических лиц, отмечает РБК. Сегодня каждый пятый россиянин испытывает трудности с возвратом полученных кредитов или опасается возникновения таких сложностей в ближайшем будущем.
Выросший к среде приток экспортной выручки и-за рубежа, 50% которой подлежало обязательной продаже, еще до полудня на украинском валютном межбанке обеспечил нисходящий тренд в безналичной пары доллар-гривня. Справедливости ради стоит отметить небезуспешные попытки экспортеров превентивно взвинтить цену «американца»», на пике которой и произошли многие продажи СКВ, обеспечив повышение справочного курса доллара на 1,03 коп. и заложив фундамент миниотскока средневзвешенного курса СКВ по итогам среды, сохраняющего, тем не менее, пребывание рынка «зеленого» безнала в «боковике». Однако затем лавина оферов опрокинула рынок, заставив вмешаться в ход торгов регулятора, который, спасая доллар, выкупил часть «лишней» валюты. В этом контексте нелишне заметить, что, несмотря на признаки расширения, о котором дала понять динамика остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ, гривни все-таки не хватает, и это играет против доллара.
На ближайших торгах «американец» на межбанке будет торговаться валютированием tom или «завтра» из-за выходного дня в США. Думается, по этой причине обстановка на торгах межбанка 21-го была довольно напряженной.
Полагаю, транзитом через «скучный» четверг, нынешний довольно «нетвердый» «бычий» тренд безналичного «американца» в пятницу из-за падения предложения экспортной выручки по причине Дня благодарения в США 22-го, «зеленые быки» валютного межбанка наконец-то обретут уверенность, обеспечив реальный рост курса СКВ. С тем, чтобы в первой половине новой недели, получив двойную порцию отложенных оферов валюты, временно покинуть рынок, передав эстафету «медведям».
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