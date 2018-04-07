Finance.ua: Готуйтеся до «чорної п'ятниці»

На різдвяних знижках можна добре заощадити, але до них треба готуватися До чорної п'ятниці залишилося декілька днів. 23 листопада в США і багатьох інших країнах почнуться різдвяні розпродажі. Знижки на деякі товари можуть доходити до 70-90%. Щоб взяти з цього дня максимальну вигоду, до нього потрібно підготуватися. Finance.ua розповість, що і як потрібно робити.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа