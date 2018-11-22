Итоги: Энергетика 22.11.18

Додано: Чет 22 лис, 2018 13:11

Объем торгов на рынке нефти в четверг понижен из-за празднования Дня благодарения в США. В четверг американские биржи будут закрыты, а в пятницу торги завершатся раньше обычного - в 20.00 Киева.



Во вторник падение нефтяных цен достигало 7% на фоне опасений переизбытка нефти на рынке из-за роста мировой добычи и перспектив ослабления роста спроса на сырье. В среду стоимость нефти в рамках коррекции выросла более чем на 3%, однако рост был несколько сдержан статистикой по ее запасам в США.



По данным Минэнерго США, за неделю по 16 ноября коммерческие запасы нефти в стране выросли на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,1% - до 446,9 миллиона баррелей. Ожидался рост только на 2,5 миллиона баррелей. Добыча за неделю осталась на уровне 11,7 миллиона баррелей.

Рынок США будет закрыт в четверг на праздник Дня благодарения.



Администрация энергетической информации сообщила, что внутренние запасы нефти выросли девятую неделю подряд на 4,9 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 16 ноября. Запасы бензина на прошлой неделе упали на 1,3 миллиона баррелей, в то время как запасы дистиллятов упали на 100 000 баррелей.



Президент США Дональд Трамп выступил и сказал, что хотел бы видеть более низкие цены на нефть и хочет, чтобы саудовцы продолжали закачивать нефть на рынок. «На самом деле Саудовская Аравия, на наш взгляд, загнана в угол», - сказал Тарик Захир, управляющий член Tyche Capital Advisors. - «Если они попытаются осуществить сокращение в следующем году, Трамп может противостоять более жесткой позиции по санкциям в отношении Саудовской Аравии в ответ на убийство журналиста Джамала Хашогги».



Это оставляет саудовцам «мало места для маневра, если они решат взять на себя основную часть снижения», потому что «похоже, что Россия не пойдет на это и с учетом роста добычи в США сокращение в основном приведет к тому, что Саудовская Аравия потеряет долю на рынке в пользу американцев», - сказал Захир.

Мировые цены на нефть в четверг утром стабилизировались после обвала на 7% во вторник и последующей коррекции в среду более чем на 3%.Нефть в среду была поддержана ожиданиями снижения объемов добычи.Фьючерсы на нефть выросли в среду, вызванные ожиданиями сокращения добычи на встрече основных производителей нефти в начале следующего месяца, хотя данные правительства США показали девятый раз подряд недельный рост запасов нефти в США.Официальные данные Управления энергетической информации Минэнерго США показали рост запасов сырой нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 ноября, на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,1% - до 446,9 миллиона баррелей, что немного превысило прогнозы экспертов.Отчет Минэнерго показал следующее:Запасы сырой нефти: +4,851 млн. баррелей прогноз: +3,450 млн. баррелей неделей ранее: +10,270 млн. баррелейЗапасы нефти в Кушинге: -0,116 млн. баррелей неделей ранее: +1,167 млн. баррелейЗапасы бензина: -1,295 млн. баррелей прогноз: +0,100 млн. баррелей неделей ранее: - 1,411 млн. баррелейЗапасы дистиллятов: - 0,077 млн. баррелей прогноз: -2,500 млн. баррелей неделей ранее: -3,589 млн. баррелейЗагруженность НПЗ: +2,60% прогноз: +1,00% неделей ранее: +0,10%Добыча нефти в США: без изменений, на уровне 11,7 млн. баррелей в день.Стратегический резерв нефти: -0,8 млн. баррелей до 652,6 млн. баррелей.Импорт нефти в США: +0,102 млн. баррелей в день 7,554 млн. баррелей в деньПотребление нефти в США: +0,423 млн. баррелей в день до 16,855 млн. баррелей в деньВышедшие накануне данные Американского института нефти (API) показали следующееЗапасы сырой нефти: -1,55 млн. (первое снижение с середины сентября)Запасы в Кушинге: +0,398 млн. Запасы бензина: +0.706 млн.Запасы дистиллятов: -1,83 млн.Цены на нефть снижаются в реакции на данные Минэнерго о росте запасов нефти в США, поскольку показатель превысил не только прогнозное значение, но и те цифры, о которых во вторник сообщал API. Отчет последнего послужил поводом для коррекции цен на нефть в европейскую сессию в среду. Однако, как оказалось, «нефтебыкам» радоваться слишком рано. Еще одним негативом для рынка сегодня стали новости об увеличении добычи нефти в Саудовской Аравии до нового рекорда.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: