Итоги: Энергетика 22.11.18

По состоянию на 7.16 Киева стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent находилась на отметке $63,28 за баррель.
Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI закрепилась на уровне $54,45 за баррель.
Объем торгов на рынке нефти в четверг понижен из-за празднования Дня благодарения в США. В четверг американские биржи будут закрыты, а в пятницу торги завершатся раньше обычного - в 20.00 Киева.
Во вторник падение нефтяных цен достигало 7% на фоне опасений переизбытка нефти на рынке из-за роста мировой добычи и перспектив ослабления роста спроса на сырье. В среду стоимость нефти в рамках коррекции выросла более чем на 3%, однако рост был несколько сдержан статистикой по ее запасам в США.
По данным Минэнерго США, за неделю по 16 ноября коммерческие запасы нефти в стране выросли на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,1% - до 446,9 миллиона баррелей. Ожидался рост только на 2,5 миллиона баррелей. Добыча за неделю осталась на уровне 11,7 миллиона баррелей.
Нефть в среду была поддержана ожиданиями снижения объемов добычи.
Фьючерсы на нефть выросли в среду, вызванные ожиданиями сокращения добычи на встрече основных производителей нефти в начале следующего месяца, хотя данные правительства США показали девятый раз подряд недельный рост запасов нефти в США.
По итогам торгов на Нью-Йоркской торговой бирже январская нефть WTI выросла на $1,87, или 3,5%, до $55,30 за баррель. Нефть закрылась во вторник на более чем годовом минимуме на $53,43.
Январская нефть сорта Brent выросла на $1,50, или 2,4%, до $64,03 за баррель. Ее закрытие на уровне $62,53 во вторник было самым низким с февраля.
Рынок США будет закрыт в четверг на праздник Дня благодарения.
Администрация энергетической информации сообщила, что внутренние запасы нефти выросли девятую неделю подряд на 4,9 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 16 ноября. Запасы бензина на прошлой неделе упали на 1,3 миллиона баррелей, в то время как запасы дистиллятов упали на 100 000 баррелей.
Президент США Дональд Трамп выступил и сказал, что хотел бы видеть более низкие цены на нефть и хочет, чтобы саудовцы продолжали закачивать нефть на рынок. «На самом деле Саудовская Аравия, на наш взгляд, загнана в угол», - сказал Тарик Захир, управляющий член Tyche Capital Advisors. - «Если они попытаются осуществить сокращение в следующем году, Трамп может противостоять более жесткой позиции по санкциям в отношении Саудовской Аравии в ответ на убийство журналиста Джамала Хашогги».
Это оставляет саудовцам «мало места для маневра, если они решат взять на себя основную часть снижения», потому что «похоже, что Россия не пойдет на это и с учетом роста добычи в США сокращение в основном приведет к тому, что Саудовская Аравия потеряет долю на рынке в пользу американцев», - сказал Захир.
Декабрьский бензин вырос на 2,1% до $1,528 за галлон, в то время как декабрьский топочный мазут вырос на 0,4% до $1,998 за галлон.
Данные Минэнерго США по запасам нефти и реакция рынка на них.
Официальные данные Управления энергетической информации Минэнерго США показали рост запасов сырой нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 ноября, на 4,9 миллиона баррелей, или на 1,1% - до 446,9 миллиона баррелей, что немного превысило прогнозы экспертов.
Отчет Минэнерго показал следующее:
Запасы сырой нефти: +4,851 млн. баррелей прогноз: +3,450 млн. баррелей неделей ранее: +10,270 млн. баррелей
Запасы нефти в Кушинге: -0,116 млн. баррелей неделей ранее: +1,167 млн. баррелей
Запасы бензина: -1,295 млн. баррелей прогноз: +0,100 млн. баррелей неделей ранее: - 1,411 млн. баррелей
Запасы дистиллятов: - 0,077 млн. баррелей прогноз: -2,500 млн. баррелей неделей ранее: -3,589 млн. баррелей
Загруженность НПЗ: +2,60% прогноз: +1,00% неделей ранее: +0,10%
Добыча нефти в США: без изменений, на уровне 11,7 млн. баррелей в день.
Стратегический резерв нефти: -0,8 млн. баррелей до 652,6 млн. баррелей.
Импорт нефти в США: +0,102 млн. баррелей в день 7,554 млн. баррелей в день
Потребление нефти в США: +0,423 млн. баррелей в день до 16,855 млн. баррелей в день
Вышедшие накануне данные Американского института нефти (API) показали следующее
Запасы сырой нефти: -1,55 млн. (первое снижение с середины сентября)
Запасы в Кушинге: +0,398 млн. Запасы бензина: +0.706 млн.
Запасы дистиллятов: -1,83 млн.
Цены на нефть снижаются в реакции на данные Минэнерго о росте запасов нефти в США, поскольку показатель превысил не только прогнозное значение, но и те цифры, о которых во вторник сообщал API. Отчет последнего послужил поводом для коррекции цен на нефть в европейскую сессию в среду. Однако, как оказалось, «нефтебыкам» радоваться слишком рано. Еще одним негативом для рынка сегодня стали новости об увеличении добычи нефти в Саудовской Аравии до нового рекорда.
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