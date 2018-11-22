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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 22 лис, 2018 13:20 Итоги: Прогнозы 22.11.18



Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает снижение темпов роста мировой экономики из-за торговых войн и ужесточения денежно-кредитной политики центробанками ряда ведущих стран. Об этом говорится в опубликованному на сайте организации глобальном прогнозе.

Согласно прогнозу, мировой ВВП в 2018-2019 годах увеличится на 3,5%, тогда как в предыдущем прогнозе, опубликованном мае этого года, ВВП ожидался на уровне 3,7%.

В организации отметили, что на сегодня во многих странах уровень безработицы является рекордно низким, однако дефицит рабочей силы начинает появляться. "Темпы роста и инвестиций замедлились. Высшие процентные ставки и высокий доллар привели к оттоку капитала из развивающихся стран, и ослабляет их валюту. Монетарный и фискальный стимулы постепенно снижаются в регионе ОЭСР", - говорится в прогнозе организации.

Также организация снизила прогнозы роста экономики для еврозоны.

Прогноз для еврозоны на 2018 и 2019 годы был ухудшен на 0,1 процентного пункта, до 1,9% в текущем и 1,8% в следующем году. Как ожидается, в 2020 году рост не превысит 1,6%.



ФРС может взять паузу в 2019г на замедлении роста, волатильности.



Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и его коллеги, вероятно, станут более осторожными в вопросе повышения процентных ставок после широко ожидаемого ужесточения на четверть процентного пункта в декабре.



Перспективы замедления глобального экономического роста, угасание эффекта фискальных стимулов в США и волатильность финансовых рынков - все это требует большей осмотрительности после того, как в результате повышения ставки в следующем месяце она окажется вблизи или на нейтральной территории, когда монетарная политика не стимулирует и не сдерживает экономическую активность.

Инвесторы уже снизили ставки на то, сколько раз центробанк ужесточит политику в следующем году, что отчасти отражает более «голубиный» тон монетарных властей за последнюю неделю, хотя шансы повышения по итогам заседания в следующем месяце по-прежнему оцениваются выше 70%.



«В декабре, вероятно, будет слишком рано для паузы, но мы, безусловно, можем увидеть ее в первой половине следующего года, - говорит Джин Таннуццо, управляющий фондами и заместитель руководителя глобального направления по инструментам с фиксированной доходностью в Columbia Threadneedle Investments. –

Рынки должны адаптироваться к более низким уровням и медленным темпам с точки зрения как экономического роста, так и повышения процентных ставок».



Вероятно, это станет хорошей новостью для фондового рынка, который изо всех сил пытается нащупать дно после падения с рекордных максимумов. Индекс S&P 500 упал примерно на 10% с сентябрьского пика на различных опасениях - от торговой войны между США и Китаем до сомнений в высоких оценках акций технологического сектора. Спреды по корпоративным облигациям расширились на фоне меньшей склонности инвесторов к риску.



Члены Федерального комитета по открытым рынкам в сентябре ожидали три повышения ставки в 2019 году, согласно опубликованному тогда медианному прогнозу. Они должны обновить этот прогноз по итогам заседания 18-19 декабря.

Учитывая падение акций, а также сокращение экономики Германии и Японии в прошлом квартале, «я не удивлюсь, если ФРС откажется от трех повышений, которые она заложила на 2019 год», говорит Дональд Элленбергер, старший портфельный менеджер Federated Investors Inc.



В совокупности трейдеры деривативами денежного рынка делают ставку на чуть более чем одно повышение стоимости заимствований в 2019 году, закладывая в цены ужесточение лишь примерно на 0,33 процентного пункта. В начале ноября их ожидания превышали 0,50 процентного пункта.



США: Число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 3000 до 224 000.



Число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 3000 до 224 000, сообщило Министерство торговли США. Экономисты ожидали, что число новых заявок на прошлой неделе составит 214 000. Цифры за прошлую неделю скорректировались в сторону повышения до 221 000, тогда как ранее сообщалось о 216 000.



Скользящая средняя заявок за четыре недели выросла до 218 500 с 216 500.



Количество заявок, поданных повторно упало на 2000 до 1 668 000. Число работников составило 1,2% от количества трудоустроенных американцев, по сравнению с 1,4% год назад.



Заказы на товары длительного пользования в США в октябре снизились на 4,4%.



Заказы на товары длительного пользования в США в октябре снизились на 4,4% - максимум с июля 2017 года из-за сокращения заказов на гражданские воздушные суда.

Заказы на товары длительного пользования в октябре составили $248,52 млрд., сообщило в Министерство торговли США. Экономисты прогнозировали снижение на 2,6%.



Заказы на товары длительного пользования падают ежемесячно с июля 2018 года. Заказы на товары необоронного значения без учета воздушных судов, в октябре не изменились после падения на 0,5% в сентябре и 0,2% в августе.



Российским банкам не хватает $6,5 млрд. на погашение долгов.



Российская банковская система продолжает переживать отток валюты. Помимо физлиц, забравших в октябре еще $0,5 млрд. со счетов, к выводу денег вновь подключились корпорации.

Они вывели $1,9 млрд. за месяц, в результате суммарный отток с начала года достиг $16,6 млрд., сообщает во вторник в ежемесячном обзоре по сектору Райффайзенбанк.



Покрыть оттоки помогло погашение валютных кредитов - в банки вернулось $5,5 млрд., в том числе $4 млрд. по корпоративным займам.

Еще $2,4 млрд. удалось выручить за счет продажи валютных ценных бумаг - эти деньги ушли в наличные и осели на корсчетах в зарубежных организациях ($2,1 млрд.).



К началу октября банковская система РФ находилась в состояния дефицита валютной ликвидности - свободных средств (в виде наличных и активов, которые могут быть быстро конвертированы в наличные) было на $3,5 млрд. меньше, чем требовалось для покрытия всех обязательств - в том числе перед валютными вкладчиками и клиентами, имеющие расчетные счета.



За месяц этот дисбаланс удалось исправить - продажа облигаций и высвобождение валюты из кредитов принесли $5 млрд.

Тем не менее сформированный запас свободной валюты - $1,5 млрд. - слишком мал, чтобы пройти грядущий пик погашений внешнего долга, предупреждает аналитик Райффазенбанка Денис Порывай.



В декабре, согласно графику ЦБ, корпорациям предстоит вернуть $8 млрд. Ситуацию усугубляют упавшие на 26% цены на нефть, от которых зависит две трети экспортного притока валюты в РФ.



Результатом может стать ослабление рубля и увеличения стоимости валютной ликвидности, говорит Порывай.



Покрывать нехватку валюты банки, по всей видимости, будут за счет бюджета: 8 декабря Федеральное казначейство начнет в ежедневном формате проводить своп-операции на МосБирже.

Суммы изначально будут небольшими - 50 млрд. рублей в день, или $750 млн, рассказывал в начале ноября глава Казначейства Роман Артюхин. Впоследствии, по его словам, объем операций может быть увеличен.



Глава ФНС: Налоговые сборы растут в 33 раза быстрее экономики РФ.



Благодаря «высочайшему» профессионализму Минфина и внедрению технологий искусственного интеллекта Федеральная налоговая служба смогла радикально увеличить сборы в бюджет в условиях рецессии и экономического кризиса.

С 2012 года объем налоговых изъятий из экономики растет в 33 раза быстрее, чем сама экономика, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин.



«За последние пять лет у нас средний рост ВВП составлял примерно 1,2%, а рост налоговых доходов - почти на 70%, без инфляции - 39,6%, т. е. разница между ростом экономики и налоговых доходов в 33 раза», - рассказал Мишустин, подчеркнув, что таков «кумулятивный эффект работы расширенного правительства».



Настоящей курицей, несущей золотые яйца, стала система АСК-НДС-2, которая позволяет по цепочкам «определять разрыв налога».



Масштабы уклонения упали «кардинально», сообщил Мишустин: если в первом квартале 2016 года это было 676 млрд. рублей, или 8%, то к началу 2018-го - лишь 87,6 млрд. рублей, или «менее 1%».



При этом «пресловутого давления» со стороны налоговых органов на бизнес «не существует», сказал Мишустин: под проверки попали всего 300 физлиц из 76 млн. трудоспособных граждан и менее 11 тысяч юрлиц, то есть всего 2 налогоплательщика из тысячи.



Не существует больше и «обналички», продолжил глава ФНС: «Старые схемы уже не работают; благодаря работе ЦБ, Росфинмониторинга, МВД так просто обналичить деньги невозможно».

Не существует, по мнению Мишустина, и прогосударственной позиции судов в спорах налогоплательщиков с налоговыми органами.



«В пользу бизнеса выносится около 20% решений», - сказал он, добавив, что «в некоторых западных странах есть примеры, где не более 3%».



Следующим шагом властей станет создание единого реестра населения и тотальный учет доходов физлиц, предупредил Мишустин.



Для этого, по его словам, создается система облачных ЗАГСов - единый информационный ресурс, который поможет бюджету экономить на мерах социальной поддержки.



«Учитывая всю совокупность информации о человеке, например доходы, занятость, частоту смены мест работы, можно практически безошибочно прогнозировать социальную адаптацию связанных с человеком людей, получать совокупные данные о домохозяйстве в целом.



Это поможет государству снизить риски мошенничеств при адресной соцпомощи, поможет в формировании госпрограмм и планировании бюджетов», - сказал Мишустин.



На вялых торгах «завтрашним» безналичным долларом украинского валютного межбанка котировки «американца» просели из-за обязательных продаж части экспортной выручки, которая пришла на счета экспортеров накануне. На эти офера СКВ было очень мало покупателей, поскольку перечислять приобретенные доллары не было возможности – банки в США 22-го не работали.



По этой причине, как и ранее, торговля «завтрашним» долларом отличалась редкой вялостью и «медвежьим» трендом.

Последний из-а выходного дня в США имеет высокие шансы на пятничных торгах смениться восходящим трендом в паре доллар-гривня. Приток валюты из-за рубежа в четверг упадет, и реализовывать на торгах 23-го на межбанке будет нечего. Следовательно «американец» вырастет в цене.

При этом «бычий» тренд «зеленого» безнала будет поддержан «пятничным синдромом» - значительная часть игроков накануне выходных «прячется» в «старый надежный» доллар.



Однако с новой недели безналичную пару доллар-гривня ждет двойная порция притока экспортной выручки, способная обеспечить смена «быков» на «медведей».



Наличный рынок с известными оговорками будет следовать в кильватере хроник «зеленого» безнала, реагируя своими ценами в более сдержанном варианте.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ ОЭСР ухудшила прогноз по темпам роста мировой экономики.Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает снижение темпов роста мировой экономики из-за торговых войн и ужесточения денежно-кредитной политики центробанками ряда ведущих стран. Об этом говорится в опубликованному на сайте организации глобальном прогнозе.Согласно прогнозу, мировой ВВП в 2018-2019 годах увеличится на 3,5%, тогда как в предыдущем прогнозе, опубликованном мае этого года, ВВП ожидался на уровне 3,7%.В организации отметили, что на сегодня во многих странах уровень безработицы является рекордно низким, однако дефицит рабочей силы начинает появляться. "Темпы роста и инвестиций замедлились. Высшие процентные ставки и высокий доллар привели к оттоку капитала из развивающихся стран, и ослабляет их валюту. Монетарный и фискальный стимулы постепенно снижаются в регионе ОЭСР", - говорится в прогнозе организации.Также организация снизила прогнозы роста экономики для еврозоны.Прогноз для еврозоны на 2018 и 2019 годы был ухудшен на 0,1 процентного пункта, до 1,9% в текущем и 1,8% в следующем году. Как ожидается, в 2020 году рост не превысит 1,6%.ФРС может взять паузу в 2019г на замедлении роста, волатильности.Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и его коллеги, вероятно, станут более осторожными в вопросе повышения процентных ставок после широко ожидаемого ужесточения на четверть процентного пункта в декабре.Перспективы замедления глобального экономического роста, угасание эффекта фискальных стимулов в США и волатильность финансовых рынков - все это требует большей осмотрительности после того, как в результате повышения ставки в следующем месяце она окажется вблизи или на нейтральной территории, когда монетарная политика не стимулирует и не сдерживает экономическую активность.Инвесторы уже снизили ставки на то, сколько раз центробанк ужесточит политику в следующем году, что отчасти отражает более «голубиный» тон монетарных властей за последнюю неделю, хотя шансы повышения по итогам заседания в следующем месяце по-прежнему оцениваются выше 70%.«В декабре, вероятно, будет слишком рано для паузы, но мы, безусловно, можем увидеть ее в первой половине следующего года, - говорит Джин Таннуццо, управляющий фондами и заместитель руководителя глобального направления по инструментам с фиксированной доходностью в Columbia Threadneedle Investments. –Рынки должны адаптироваться к более низким уровням и медленным темпам с точки зрения как экономического роста, так и повышения процентных ставок».Вероятно, это станет хорошей новостью для фондового рынка, который изо всех сил пытается нащупать дно после падения с рекордных максимумов. Индекс S&P 500 упал примерно на 10% с сентябрьского пика на различных опасениях - от торговой войны между США и Китаем до сомнений в высоких оценках акций технологического сектора. Спреды по корпоративным облигациям расширились на фоне меньшей склонности инвесторов к риску.Члены Федерального комитета по открытым рынкам в сентябре ожидали три повышения ставки в 2019 году, согласно опубликованному тогда медианному прогнозу. Они должны обновить этот прогноз по итогам заседания 18-19 декабря.Учитывая падение акций, а также сокращение экономики Германии и Японии в прошлом квартале, «я не удивлюсь, если ФРС откажется от трех повышений, которые она заложила на 2019 год», говорит Дональд Элленбергер, старший портфельный менеджер Federated Investors Inc.В совокупности трейдеры деривативами денежного рынка делают ставку на чуть более чем одно повышение стоимости заимствований в 2019 году, закладывая в цены ужесточение лишь примерно на 0,33 процентного пункта. В начале ноября их ожидания превышали 0,50 процентного пункта.США: Число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 3000 до 224 000.Число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 3000 до 224 000, сообщило Министерство торговли США. Экономисты ожидали, что число новых заявок на прошлой неделе составит 214 000. Цифры за прошлую неделю скорректировались в сторону повышения до 221 000, тогда как ранее сообщалось о 216 000.Скользящая средняя заявок за четыре недели выросла до 218 500 с 216 500.Количество заявок, поданных повторно упало на 2000 до 1 668 000. Число работников составило 1,2% от количества трудоустроенных американцев, по сравнению с 1,4% год назад.Заказы на товары длительного пользования в США в октябре снизились на 4,4%.Заказы на товары длительного пользования в США в октябре снизились на 4,4% - максимум с июля 2017 года из-за сокращения заказов на гражданские воздушные суда.Заказы на товары длительного пользования в октябре составили $248,52 млрд., сообщило в Министерство торговли США. Экономисты прогнозировали снижение на 2,6%.Заказы на товары длительного пользования падают ежемесячно с июля 2018 года. Заказы на товары необоронного значения без учета воздушных судов, в октябре не изменились после падения на 0,5% в сентябре и 0,2% в августе.Российским банкам не хватает $6,5 млрд. на погашение долгов.Российская банковская система продолжает переживать отток валюты. Помимо физлиц, забравших в октябре еще $0,5 млрд. со счетов, к выводу денег вновь подключились корпорации.Они вывели $1,9 млрд. за месяц, в результате суммарный отток с начала года достиг $16,6 млрд., сообщает во вторник в ежемесячном обзоре по сектору Райффайзенбанк.Покрыть оттоки помогло погашение валютных кредитов - в банки вернулось $5,5 млрд., в том числе $4 млрд. по корпоративным займам.Еще $2,4 млрд. удалось выручить за счет продажи валютных ценных бумаг - эти деньги ушли в наличные и осели на корсчетах в зарубежных организациях ($2,1 млрд.).К началу октября банковская система РФ находилась в состояния дефицита валютной ликвидности - свободных средств (в виде наличных и активов, которые могут быть быстро конвертированы в наличные) было на $3,5 млрд. меньше, чем требовалось для покрытия всех обязательств - в том числе перед валютными вкладчиками и клиентами, имеющие расчетные счета.За месяц этот дисбаланс удалось исправить - продажа облигаций и высвобождение валюты из кредитов принесли $5 млрд.Тем не менее сформированный запас свободной валюты - $1,5 млрд. - слишком мал, чтобы пройти грядущий пик погашений внешнего долга, предупреждает аналитик Райффазенбанка Денис Порывай.В декабре, согласно графику ЦБ, корпорациям предстоит вернуть $8 млрд. Ситуацию усугубляют упавшие на 26% цены на нефть, от которых зависит две трети экспортного притока валюты в РФ.Результатом может стать ослабление рубля и увеличения стоимости валютной ликвидности, говорит Порывай.Покрывать нехватку валюты банки, по всей видимости, будут за счет бюджета: 8 декабря Федеральное казначейство начнет в ежедневном формате проводить своп-операции на МосБирже.Суммы изначально будут небольшими - 50 млрд. рублей в день, или $750 млн, рассказывал в начале ноября глава Казначейства Роман Артюхин. Впоследствии, по его словам, объем операций может быть увеличен.Глава ФНС: Налоговые сборы растут в 33 раза быстрее экономики РФ.Благодаря «высочайшему» профессионализму Минфина и внедрению технологий искусственного интеллекта Федеральная налоговая служба смогла радикально увеличить сборы в бюджет в условиях рецессии и экономического кризиса.С 2012 года объем налоговых изъятий из экономики растет в 33 раза быстрее, чем сама экономика, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин.«За последние пять лет у нас средний рост ВВП составлял примерно 1,2%, а рост налоговых доходов - почти на 70%, без инфляции - 39,6%, т. е. разница между ростом экономики и налоговых доходов в 33 раза», - рассказал Мишустин, подчеркнув, что таков «кумулятивный эффект работы расширенного правительства».Настоящей курицей, несущей золотые яйца, стала система АСК-НДС-2, которая позволяет по цепочкам «определять разрыв налога».Масштабы уклонения упали «кардинально», сообщил Мишустин: если в первом квартале 2016 года это было 676 млрд. рублей, или 8%, то к началу 2018-го - лишь 87,6 млрд. рублей, или «менее 1%».При этом «пресловутого давления» со стороны налоговых органов на бизнес «не существует», сказал Мишустин: под проверки попали всего 300 физлиц из 76 млн. трудоспособных граждан и менее 11 тысяч юрлиц, то есть всего 2 налогоплательщика из тысячи.Не существует больше и «обналички», продолжил глава ФНС: «Старые схемы уже не работают; благодаря работе ЦБ, Росфинмониторинга, МВД так просто обналичить деньги невозможно».Не существует, по мнению Мишустина, и прогосударственной позиции судов в спорах налогоплательщиков с налоговыми органами.«В пользу бизнеса выносится около 20% решений», - сказал он, добавив, что «в некоторых западных странах есть примеры, где не более 3%».Следующим шагом властей станет создание единого реестра населения и тотальный учет доходов физлиц, предупредил Мишустин.Для этого, по его словам, создается система облачных ЗАГСов - единый информационный ресурс, который поможет бюджету экономить на мерах социальной поддержки.«Учитывая всю совокупность информации о человеке, например доходы, занятость, частоту смены мест работы, можно практически безошибочно прогнозировать социальную адаптацию связанных с человеком людей, получать совокупные данные о домохозяйстве в целом.Это поможет государству снизить риски мошенничеств при адресной соцпомощи, поможет в формировании госпрограмм и планировании бюджетов», - сказал Мишустин.На вялых торгах «завтрашним» безналичным долларом украинского валютного межбанка котировки «американца» просели из-за обязательных продаж части экспортной выручки, которая пришла на счета экспортеров накануне. На эти офера СКВ было очень мало покупателей, поскольку перечислять приобретенные доллары не было возможности – банки в США 22-го не работали.По этой причине, как и ранее, торговля «завтрашним» долларом отличалась редкой вялостью и «медвежьим» трендом.Последний из-а выходного дня в США имеет высокие шансы на пятничных торгах смениться восходящим трендом в паре доллар-гривня. Приток валюты из-за рубежа в четверг упадет, и реализовывать на торгах 23-го на межбанке будет нечего. Следовательно «американец» вырастет в цене.При этом «бычий» тренд «зеленого» безнала будет поддержан «пятничным синдромом» - значительная часть игроков накануне выходных «прячется» в «старый надежный» доллар.Однако с новой недели безналичную пару доллар-гривня ждет двойная порция притока экспортной выручки, способная обеспечить смена «быков» на «медведей».Наличный рынок с известными оговорками будет следовать в кильватере хроник «зеленого» безнала, реагируя своими ценами в более сдержанном варианте.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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