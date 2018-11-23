Итоги: Мировой фондовый рынок 23.11.18

Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:09

Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в четверг на фоне восстановления американских рынков, экономических прогнозов ОЭСР и статистики из Японии.



По состоянию на 6.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,55% - до 2636,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1381,98 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,04%, до 25981,7 пункта, южнокорейский KOSPI опускался на 0,37%, до 2068,98 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,78%, до 5686,9 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,22%, до 21554,74 пункта.



Поддержку биржам Азии оказывает восстановление на американских фондовых площадках в среду после существенного падения с начала недели. Так, основные фондовые индексы США завершили среду преимущественно ростом, достигавшим почти 1%, в рамках коррекции перед праздниками в стране.



Аналитики ANZ отметили, что динамика рынков немного улучшилась, однако настроения инвесторов остаются под давлением.



Участники торгов обратили внимание на новые прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В частности, она ждет роста ВВП Китая на 6,6% в нынешнем году (против предыдущего прогноза в 6,7%), а в 2019 году - на 6,3% (против ожидавшихся 6,4%). Кроме того, ОЭСР прогнозирует замедление темпов роста ВВП Китая в 2020 году до 6%.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Японии. Согласно официальным данным, годовая инфляция в стране в октябре ускорилась до 1,4% с 1,2% месяцем ранее, а в месячном выражении - до 0,2% с нулевого показателя в сентябре. Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга смешанной динамикой на фоне опасений относительно риска замедления роста мировой экономики.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,23%, до 2645,43 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,04%, до 1385,84 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,18%, до 25019,41 пункта, корейский KOSPI - опустился на 0,32%, до 2069,95 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавил 0,65%, до 21646,55 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,86%, до 5692,3 пункта.



Участники торгов обратили внимание на новые прогнозы ОЭСР по мировой экономике.



В частности, организация понизила прогноз по росту мировой экономики на 2019 год на 0,2 процентного пункта - до 3,5%.



Кроме того, ОЭСР ждет роста ВВП Китая на 6,6% в нынешнем году против предыдущего прогноза в 6,7%. Организация прогнозирует, что рост ВВП Поднебесной замедлится до 6,3% в 2019 году, а в 2020 году - до 6%.



В то же время некоторую поддержку фондовым рынкам азиатского региона оказал рост на американских фондовых площадках в среду после существенного падения с начала недели.



Главный экономист AMP Capital Шейн Оливер полагает, что в основном инвесторов беспокоят одни и те же вопросы: повышение ставки в США, торговля, техническая коррекция и опасения вокруг ослабления роста мировой экономики.



При этом инвесторы в Японии обратили внимание на внутреннюю статистику. Согласно официальным данным, годовая инфляция в стране в октябре ускорилась до 1,4% с 1,2% месяцем ранее, а в месячном выражении - до 0,2% с нулевого показателя в сентябре. Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков.

Во-первых, биржи Китая в пятницу демонстрируют значительную негативную динамику, оказывая давление на остальные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Инвесторы опасаются, что грядущий саммит G20 не поможет улучшить торговые отношения США и КНР.



По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,63% - до 2602,3 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,6%, до 1349,82 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,03% - до 25941,2 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,63%, до 2057 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,43% - до 5717,1 пункта.



Биржи Японии закрыты в пятницу в связи с национальным праздником. По итогам предыдущих торгов японский Nikkei 225 вырос на 0,65% - до 21646,55 пункта.



Участники торгов ждут саммита «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь выразил надежду, что на предстоящем саммите G20 стороны выскажут решительную поддержку системе многосторонней торговли и выступят против политики торгового протекционизма.



Однако ряд экономистов сомневаются, что встреча G20 поможет разрешить затянувшийся торговый конфликт США и Китая. В частности, аналитик ING Пракаш Сакпал отметил, что с самого начала торговой войны события развиваются без оптимистичных перспектив.



Давление на рынки также оказывают опасения за перспективы китайской экономики. В среду Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту ВВП Китая в 2018 году до 6,6% с 6,7%. В следующем году ОЭСР ждет замедления роста экономики КНР до 6,3%, а в 2020 году - до 6%.

Европейский фондовый рынок в четверг снизился.Европейский фондовый рынок в четверг снизился, возглавили снижение нефтяной, банковский, фармацевтический сектора.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,67%, после роста на 1% в среду, которые прервал серию пяти дней снижения подряд.Пара фунт-доллар выросла на 0,7%, пара евро-доллар выросла на 0,1%.Фунт вырос на появлении информации, что переговорщики ЕС и Великобритании достигли соглашения о формате будущих связей Великобритании и ЕС, премьер-министр Мэй надеется использовать это для получения поддержки внутри страны для ее соглашения по Brexit. На саммите лидеров ЕС в воскресенье, как ожидается, проект соглашения будет подписан.Укрепление фунта повлияло на снижение FTSE 100, так как международные компании, акции которых входят в индекс, большую часть продаж осуществляют в других валютах.Акции нефтедобывающих компаний вновь оказались под давлением из-за снижения цены на нефть.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева опустился на 0,14% - до 65,57 RUB/USD, курс евро - на 0,01%, до 74,75 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,5% - до $63,16 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,9%, «Газпрома» — на 1,02%, Московской биржи — на 2,32%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,24%, «АЛРОСы» — на 1,3%.В отсутствие нерезидентов российский фондовый рынок чувствует себя неплохо. Индекс Мосбиржи в четверг остался рядом с 2370 пунктов, что выше целевого диапазона 2335—2365 пунктов. Если убрать «за скобки» волатильность в нефти, рублевый индикатор смотрится совершено нейтрально. В пятницу индекс Мосбиржи проторгуется в коридоре 2340—2375 пунктов. Индекс РТС также держится выше целевого диапазона 1110—1135 пунктов, но, вероятно, к концу недели торги все-таки вернутся в привычные рамки.Как сообщалось, в среду 21 ноября ПФТС-индекс понизился на 1,50 пункта или на 0,26% до уровня 571,51 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 264,85 пунктов или на 84,06% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 22 ноября, сессия в ПФТС.К полудню пятницы, 23 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: