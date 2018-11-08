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В НБУ повідомили, як воєнний
стан вплине на банківську...

В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:19

Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..

  Molchyn написав:А катери та цей буксир пішли далі до мосту. От у мене питання чому на повному не повернули назад?

З пальца висмоктали?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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