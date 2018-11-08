В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську...

И я ж об этом.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:22
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:23
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:47
lapay
А по нормальній - вивезти з під удару моряків та зберегти техніку! Ну якщо імітувати мішень для рос. корит це задача, або привід здобути для введення військового стану - це інша річ. На війні є такий звічай на кожен вид зброї є своя протизброя. Літак збивають з певної зброї, танк також. І якщо в тебе проти танка нема зброї, то логічно втекти. Можна залишитись і героїчно каменюку кинути - но це значить що ти труп, бо він тебе поцілить. Пертися проти ракет на катерах і буксирі... Та ще чекати... Може це тільки я не бачу в тому логику.
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:51
nalim
после 16.00 будет веселее. 100% от НБУ будут ограничения. Хотя наши люди терпеливые и ко всему привычные. Пару дней и спадет спрос и будет небольшой откат (в хорошем смысле этого слова).
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