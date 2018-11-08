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В НБУ повідомили, як воєнний
стан вплине на банківську...

В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:22

  ruvex написав:
  nalim написав:Ищи кому выгодно... А выгодно Пете.

За 4 года выждал удобного лично для себя момента, остаться при власти.
Почему то такой момент не настал когда в Иловайске смотрели киевский парад в День Независимости, российские войска пересекали украинскую границу.

И я ж об этом.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:23

  svm30055 написав:Путин подонок, а военное положение ничего в банках не меняет

Если введут военное положение, сами все увидите.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:47

lapay
По зрадофільскій логиці треба було білий прапор викинути
А по нормальній - вивезти з під удару моряків та зберегти техніку! Ну якщо імітувати мішень для рос. корит це задача, або привід здобути для введення військового стану - це інша річ. На війні є такий звічай на кожен вид зброї є своя протизброя. Літак збивають з певної зброї, танк також. І якщо в тебе проти танка нема зброї, то логічно втекти. Можна залишитись і героїчно каменюку кинути - но це значить що ти труп, бо він тебе поцілить. Пертися проти ракет на катерах і буксирі... Та ще чекати... Може це тільки я не бачу в тому логику.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:51

nalim
У нас на работе к банкоматам очередь, остались одни полтинники.
после 16.00 будет веселее. 100% от НБУ будут ограничения. Хотя наши люди терпеливые и ко всему привычные. Пару дней и спадет спрос и будет небольшой откат (в хорошем смысле этого слова).
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