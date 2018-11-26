Итоги: Энергетика 26.11.18

По состоянию на 7.40 Киева стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,39%, до $59,86 за баррель.
Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,03%, до $50,94 за баррель.
Коррекция на рынке нефти в понедельник происходит после того, как в пятницу цены ощутимо опустились, в итоге за всю прошлую неделю нефть Brent подешевела почти на 12%, WTI - на 10%, что стало самым сильным недельным снижением с января 2016 года. Аналитики связали волатильность нефтяных цен с опасениями переизбытка предложения этого сырья на рынке при одновременном замедлении роста спроса в мире.
Цены на нефть остаются под давлением, несмотря на сигналы от некоторых стран ОПЕК, прежде всего Саудовской Аравии, о новом возможном скоординированном сокращении добычи на следующей встрече через две недели.
Рынок ждет заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря - министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году.
Мировые цены на нефть в пятницу, 23 ноября, продемонстрировали отрицательную динамику.
Дневное снижение цены WTI стало самым резким за 3 года.
Фьючерс на нефть WTI резко снизился в понедельник, инвесторы продолжают опасаться избытка предложения на рынке, несмотря на предстоящее заседание ОПЕК.
Январский фьючерс на нефть WTI снизился на $4,21, или на 7,7%, до $50,42 за баррель. Это наиболее сильное снижение с 6 июля 2015 г., когда ближайший фьючерс снизился на 7,73%. Снижение цены на нефть WTI продолжается седьмую неделю подряд.
На торгах в Европе нефть тоже подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость январских контрактов на Brent опустилась на $3,8— до $58,8 за баррель.
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