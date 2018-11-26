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Итоги: Энергетика 26.11.18

Итоги: Энергетика 26.11.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:41

Итоги: Энергетика 26.11.18

Мировые цены на нефть восстанавливаются в понедельник после падения на 5-6% в минувшую пятницу.

По состоянию на 7.40 Киева стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,39%, до $59,86 за баррель.

Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,03%, до $50,94 за баррель.

Коррекция на рынке нефти в понедельник происходит после того, как в пятницу цены ощутимо опустились, в итоге за всю прошлую неделю нефть Brent подешевела почти на 12%, WTI - на 10%, что стало самым сильным недельным снижением с января 2016 года. Аналитики связали волатильность нефтяных цен с опасениями переизбытка предложения этого сырья на рынке при одновременном замедлении роста спроса в мире.

Цены на нефть остаются под давлением, несмотря на сигналы от некоторых стран ОПЕК, прежде всего Саудовской Аравии, о новом возможном скоординированном сокращении добычи на следующей встрече через две недели.

Рынок ждет заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря - министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году.

Мировые цены на нефть в пятницу, 23 ноября, продемонстрировали отрицательную динамику.

Дневное снижение цены WTI стало самым резким за 3 года.
Фьючерс на нефть WTI резко снизился в понедельник, инвесторы продолжают опасаться избытка предложения на рынке, несмотря на предстоящее заседание ОПЕК.

Январский фьючерс на нефть WTI снизился на $4,21, или на 7,7%, до $50,42 за баррель. Это наиболее сильное снижение с 6 июля 2015 г., когда ближайший фьючерс снизился на 7,73%. Снижение цены на нефть WTI продолжается седьмую неделю подряд.

На торгах в Европе нефть тоже подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость январских контрактов на Brent опустилась на $3,8— до $58,8 за баррель.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/, http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
дядя Caша
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