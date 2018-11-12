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Оприлюднено указ Порошенка про введення воєнного стану
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:45
Пропонуємо до обговорення:
РНБО пропонує президенту ввести воєнний стан в Україні з 14:00 26 листопада до 14:00 25 січня 2019 року.
Дивися повний текст Оприлюднено указ Порошенка про введення воєнного стану
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R2
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Додано: Пон 26 лис, 2018 15:52
Так что введено или нет?
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Елена8
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Додано: Пон 26 лис, 2018 15:59
Елена8 написав:
Так что введено или нет?
Должна ещё верховная рада проголосовать
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bub-har
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Додано: Пон 26 лис, 2018 15:59
И когда это голосование будет?
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Елена8
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:02
Елена8 написав:
И когда это голосование будет?
собираются в 16-00
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bub-har
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:09
bub-har написав: Елена8 написав:
Так что введено или нет?
Должна ещё верховная рада проголосовать
Значит автоматически будут голосовать за второй срок.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:17
Весёлые времена приходят....
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Чукча2
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:06
Kripo написав:
Но что эти катера в азовском море меняли?!
Это не дело расиян, и не дело раши.
Пожалуйста, избаыьте нас от слезивых своих теорий ради обмазывания своими екскрементами всего украинского.
Оставьте нас в покое, идите на расейские форумы и там измышляйте свои фантазии.
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locustsucol
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:12
locustsucol написав: Kripo написав:
Но что эти катера в азовском море меняли?!
Это не дело расиян, и не дело раши.
Так человек то по сути прав. Полстраны захватили - положение не вводили, 4,5 года воюют - АТО. А тут 3 несчастных катера - и ВП....Где ж он со своим ВП больше 4 лет был?? Или тогда выборов не было и оно из них нах никому не нужно было, а тут выборы и есть возможность еще один срок "поцарювати"?
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Евгений Н.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:32
locustsucol написав: Kripo написав:
Но что эти катера в азовском море меняли?!
Это не дело расиян, и не дело раши.
Пожалуйста, избаыьте нас от слезивых своих теорий ради обмазывания своими екскрементами всего украинского.
Оставьте нас в покое, идите на расейские форумы и там измышляйте свои фантазии.
не посылайте, да не посылаемы будете!
С чего вы взяли что вы истина в последней инстанции?!!
Соль украинской земли?!
И у вас есть право тут (или вообще в Украине) указывать кому то заткнутся или куда то пойти?!
в чем "измышления"?!!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Kripo
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