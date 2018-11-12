Оприлюднено указ Порошенка про введення воєнного стану

Додано: Вів 27 лис, 2018 14:34

Molchyn написав: ruvex В подковерной игре Петр силен. Но пока не вижу преимуществ для увеличение его рейтинга. Возможно что они есть но не видны мне. От такого решения у Пети один негатив. Все стало бы на свои места, если задумка продлить полномочия не проводя выборы... Но такой вариант имеет срок действия и плохо будет воспринят и в стране и за ее пределами. В подковерной игре Петр силен. Но пока не вижу преимуществ для увеличение его рейтинга. Возможно что они есть но не видны мне. От такого решения у Пети один негатив. Все стало бы на свои места, если задумка продлить полномочия не проводя выборы... Но такой вариант имеет срок действия и плохо будет воспринят и в стране и за ее пределами.

По моему мнению, была попытка все сделать быстро, но ВР удалось собраться только к 16. До этого момента, уже возрос уровень недовольства в парламенте и насколько известно было сделано несколько звонков главам правительств из банковой.Отменить выборы, саму суть демократических реформ? Думаю на это намекнули жирно.Но к тому времени пойти на попятную и не вводить ВП было уже поздно. Пришлось идти на компромисс и ловить текущего журавля в небе, надеясь на реванш, как то сохраняя свое лицо. Так как продлить ВП, подлив масла в огонь, следующий раз ничего не стоит, правда пахнуть будет уже соответственно. Но лучше маленькая победа, чем полное поражение.