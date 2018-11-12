"Цыплят по осени считают", мы же будем весной.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 07:22
Re: Оприлюднено указ Порошенка про введення воєнного стану
Додано: Вів 27 лис, 2018 09:41
Дикий не Дикий
Можливо батько не може сина до армії затягнути. Тому йому потрібні додаткові повноваження.
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:54
Додано: Вів 27 лис, 2018 13:31
Попаданец
они могут пойти только ком. составом. А это не расходы а потери личного состава... Они не нужны ни тут ни там.
Додано: Вів 27 лис, 2018 13:43
...если выборы попадают на срок, когда идет ВП, то выборы - переносятся. И президент исполняет свои обязанности до выборов нового, после отмены ВП.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 14:24
ruvex В подковерной игре Петр силен. Но пока не вижу преимуществ для увеличение его рейтинга. Возможно что они есть но не видны мне. От такого решения у Пети один негатив. Все стало бы на свои места, если задумка продлить полномочия не проводя выборы... Но такой вариант имеет срок действия и плохо будет воспринят и в стране и за ее пределами.
Додано: Вів 27 лис, 2018 14:34
По моему мнению, была попытка все сделать быстро, но ВР удалось собраться только к 16. До этого момента, уже возрос уровень недовольства в парламенте и насколько известно было сделано несколько звонков главам правительств из банковой.
Отменить выборы, саму суть демократических реформ? Думаю на это намекнули жирно.
Но к тому времени пойти на попятную и не вводить ВП было уже поздно. Пришлось идти на компромисс и ловить текущего журавля в небе, надеясь на реванш, как то сохраняя свое лицо. Так как продлить ВП, подлив масла в огонь, следующий раз ничего не стоит, правда пахнуть будет уже соответственно. Но лучше маленькая победа, чем полное поражение.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 14:42
ruvex
Ставки уже высокие. С такими играми не просто могут закончится наши военные корабли (если будут еще пару таких походов), а и до открытых боевых действий (которые не идут в сравнением с Донбассом) не далеко. Вопрос на сколько он готов разогреть ситуацию и не выйдет ли все из под контроля...
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:03
Ставки высокие, схемы наработаны, уходить не столько нереально, немыслимо.
Результаты игры в том окружении, думаю особо никого не волнуют, состояния огромные, недвижимость за границей...идут ва-банк. Что здесь останется думаю интересует мало кого.
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