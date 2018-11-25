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Воєнний стан введено
в 10 областях України

Воєнний стан введено в 10 областях України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:52

  Gippo написав:Поясните один момент. Ляшко с Юлей весь вечер с пеной у рта рассказывали, что против введения ВП. Нарушение свобод, зрада и т.п. А сегодня вижу, что в полном составе проголосовали "за". Что я пропустил?

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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:54

  Gippo написав:Поясните один момент. Ляшко с Юлей весь вечер с пеной у рта рассказывали, что против введения ВП. Нарушение свобод, зрада и т.п. А сегодня вижу, что в полном составе проголосовали "за". Что я пропустил?


Голосовали 2й закон. В первом было 60 дней и так далее.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:57

  Gippo написав:Поясните один момент. Ляшко с Юлей весь вечер с пеной у рта рассказывали, что против введения ВП. Нарушение свобод, зрада и т.п. А сегодня вижу, что в полном составе проголосовали "за". Что я пропустил?

Ну так утвердили же дату выборов и они успокоились :mrgreen:
Я вот не понимаю, отчего столько вони. АТО было без всякого военного положения, но с мобилизацией.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:01

  Gippo написав:Поясните один момент. Ляшко с Юлей весь вечер с пеной у рта рассказывали, что против введения ВП. Нарушение свобод, зрада и т.п. А сегодня вижу, что в полном составе проголосовали "за". Что я пропустил?


Они надеются, что ВП будет направлено против третьих лиц. Жулькин электорат не ущемлён. Пострадал только черниговский Ляшко, но я думаю, что "бабуся" его пристроит.
warlamp
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