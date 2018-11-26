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Воєнний стан введено
в 10 областях України

Воєнний стан введено в 10 областях України
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:18

  Imp написав:
  ЯЧитатель написав:
  Кузя написав:Странно, что все смотрят только на "выборы" при введении военного положения - затуманили глаза, что ли?

Хронология событий:
- Общественное мнение настраивается против евробл@хeров. К сожалению, все резонансные ДТП за последние пару лет происходят на авто с укр регистрацией, поэтому причины для разогревания ненависти приходится высасывать.
- Верховна Рада голосует во втором чтении за законы, по которым владелец автомобиля с иностранными номерами в правах распоряжения своей собственностью приравнивается к неграм 200 лет назад в Америке (фактически эти законы отменяют право собственности).
- Евробл@херы начинают устраивать акции протеста
- Главарь Верховной Рады подписывает законы против евробл@х
- Президент подписывает законы против евробл@х (затронуто овер 1 000 000 непосредственно водителей + члены их семей. Напоминаю, это экономически активная и сознательная часть населения, многие из которых прошли АТО ещё вначале и прихватили домой "сувениры")
- Евробл@херы начинают устраивать акции протеста не только в Киеве, но и по всей стране (а над доном Педро нависает неиллюзорная возможность получить кулю [в лоба] в тройной подбородок)
- Суббота, 24 ноября 2018 года - закон публикуют в "Урядовом курьере"
- Воскресенье, 25 ноября 2018 года - законы о "евробл@х" вступают в силу.
- Воскресенье, 25 ноября 2018 года - ВНЕЗАПНО, чисто случайное совпадение (!!!), 3 укр кораблика попёрли буром в российские территориальные воды, игнорируя российских погранцов. Финал известен (и был легко предсказуем со 100% вероятностью)
- Понедельник, 26 ноября 2018 года - внезапно, чисто случайное совпадение (!), срочно (!!!) понадобилось ввести военное положение, которое нафиг никому было не нужно много лет. Евробляхерам ограничиваются права и свободы - мирные акции протеста становятся незаконными, запрет собраний, запрет свободы слова и т.д.
Простой анализ показывает: больше всех выиграл от введения военного положения дон Педро (не считая депутатов, он почти единоличный выгодоприобретатель). Самая пострадавшая сторона это евробл@хeры
Вобщем, совпадения по датам и такая спешка с военным положением неслучайны.

Дарья Донцова только что приняла решение закончить карьеру писательницы.

Ну, а что? Если еще прибавить к этому возможность запрета на запланированные акции по поводу поднятия тарифов, а также в виду возможного ограничения режима выезда при ВП, то и статистику трудовой миграции поправим. Правда, как в Союзе, но это же ничего? То вполне за Донцову можно быть спокойным.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:32

  Дваждыдвашник написав:
  lapay написав:Раша блокує азовські порти, не дає рибалити, обстрілявши кораблі, перейшла межу. Ну, і для рейтингу, як же без цього.

То есть, когда в августе 2014 вводили тактические группы и создали котел с многочисленными жертвами, то черту не перешли?


+1
И гибели МН17 с 300 человеками мирных граждан на борту было недостаточно - а три катера в плену это да, это другое дело :evil:
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:33

Re: Воєнний стан введено в 10 областях України

  ЯЧитатель написав:Общественное мнение настраивается против евробл@хeров. К сожалению, все резонансные ДТП за последние пару лет происходят на авто с укр регистрацией

А "нерезонансные" это так, ни о чем, да? И сам факт того, что б*** могу запросто избежать ответственности при ДТП из-за невозможности идентификации, вас тоже не беспокоит
  ЯЧитатель написав:Верховна Рада голосует во втором чтении за законы, по которым владелец автомобиля с иностранными номерами в правах распоряжения своей собственностью приравнивается к неграм 200 лет назад в Америке

Весь нюанс в том, что б*** НЕ ЯВЛЯЮТСЯ собственниками этих авто по документам. В этом то вся суть схем с б***
  ЯЧитатель написав:затронуто овер 1 000 000 непосредственно водителей

Вы их пересчитали?
  ЯЧитатель написав:Напоминаю, это экономически активная и сознательная часть населения, многие из которых прошли АТО ещё вначале и прихватили домой "сувениры"

А владельцы легально купленных авто с украинскими номерами по вашему экономически пассивная, несознательная часть населения, избежавшая мобилизации? Вы у роспропаганды учитесь манипуляциям?
  ЯЧитатель написав:Евробляхерам ограничиваются права и свободы - мирные акции протеста становятся незаконными, запрет собраний, запрет свободы слова и т.д.

Приведите конкретный пример, где указано, что введенное ВП ограничивает вышеперечисленное.
  ЯЧитатель написав:Простой анализ показывает: больше всех выиграл от введения военного положения дон Педро (не считая депутатов, он почти единоличный выгодоприобретатель). Самая пострадавшая сторона это евробл@хeры

Даже интересно, что именно ПП выиграл от этого ВП. Фантазии о том, что он боялся за свою жизнь из-за того, что когорта халявщиков хотела и дальше незаконно ездить на авто без регистрации, ввезенные без пошлин, оставьте бабкам у подъезда
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:34

Re: Воєнний стан введено в 10 областях України

  Surfer написав:Точно так же как в 2010 накануне выборов Батькивщина предупреждала о Януковиче, и шансах потерять страну в случае его победы, и все действительно шло к поглощению рашей, таежными союзами и т.д. и на сегодня мы действительно не имеем территорий страны образца 2013 года. Точно так же как в 2014 они же предупреждали что порошенко - человек олигархической системы и никаких реальных изменений , реальной борьбы с олигархией и коррупцией с ним в стране не будет - в чем тоже уже нет никаких сомнений. Все прогнозы сбываются абсолютно четко - так как им после этого не верить ?

А як їм вірити? Чи може на їх підприємствах платять найбільші в Україні з/п, чи всі з/п на цих підприємствах чисті? Чи може Фірташ отримує чистий прибуток менше 60% на кожному кондомі через фонд антиСНІД? Чи може їхні банки дають кредит під 20% річних без скритих комісій? Чи може вони бойкотували співробітництво з "легітимним"?
Що зробила Батьківщина за останні 8 років, окрім постіного розпалу сварок :?:
Відповідь: тринділи на публіку про те, що будуть робити далі. :!:
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:47

  Molchyn написав:А допустим есть смысл в переносе выборов... Если так - Петр относительно молод, Вова - относительно стар. Вова помирает от старости. В раше развал... Петя победитель и рейтинг взлетел? Хотя шестой флот в Азове и то выглядит реальнее...

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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:18

  Faceless написав:Даже интересно, что именно ПП выиграл от этого ВП.

Наверное ответом на этот вопрос может быть пятилетнее промедление и в то же время скоропостижность данного факта сейчас. Из общего выходит частное, а именно почему ВП не было введено когда оно бы могло реально помочь военным ранее в Дебальцево, Иловайске, защите Донецкого, Луганского аэропорта, менее известных Изваринке, Амвросиевке, Еленовке, наконец когда в Луганске был сбит военный транспортник Ил-76 с нашими десантниками?
Тогда было "не время" при тысячах погибших, нужно было сохранить демократические права и свободы остальных граждан страны, именно по заявлению гаранта, которые сейчас одним росчерком вплоть до права на обучение были вычеркнуты указом. Не нужно преуменьшать возможность подобного и сейчас даже в измененном документе.
Кто и что реально выиграл теперь мы скоро узнаем.
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