|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:31
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5262
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:31
Цитата по ссылке:
Українці швидко перетворювалися на «русских» ще й тому, що «русским» бути було «престижніше» ніж українцем.
........
Станом на 2008 рік єдиною регулярною українськомовною газетою Криму була «Кримська світлиця». 26 червня 2009 року мені довелося взяти участь у міжнародній конференції «Чорноморський регіон в загальноєвропейському безпековому просторі: сучасність та перспективи». Вдалося трошки походити по Севастополі. В одному із кіосків я попросив продати мені будь-яку газету українською мовою, але таких не виявилося. На моє запитання – чи є в Криму якісь україномовні газети, кіоскерка відповіла: «Нет и они нам не нужны. Нам достаточно русскоязычных газет»
Это кто виноват? Запрещали? Заставляли?
Путин виноват?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37601
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:36
ЛАД написав:
Это кто виноват? Запрещали? Заставляли?
Путин виноват?
Та звичайно що самі....
Просто пушкіна начитались і давай громити українські школи....
Дятел - не мерегуй ня....
Як в цього дурня все зручно...
Виявляється що 37% населення, на перепису вказували що вони НЕ РАССЕЯНЄ...
але при цьому відмовлялись вчитись в школах з викладанням на мові їх нації... і тому таких шкіл було ВСЬОГО 3,7%....
Дядя- ти дебіл кінчений... але навіщо щоб про це всі знали?
невже москальські 30 срібляників тобі настільки потрібні
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27355
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:39
ЛАД написав:
Расследование" по номерам жетонов, авторы которого сами отмечают ненадёжность показателя
треба дочекатись публікації офіційної інформації, бо я бачу, інші джерела завжди будуть "ненадійні", ок.
ЛАД написав:
После аннексии Крыма оба берега пролива стали российскими. Это юридически незаконно, но это факт. А сегодня мы уже вообще лишились Азова
питання саме в формальній законності? Якби український уряд під дулом пістолета заставили офіційно визнати Крим російським, для вас питання Криму стало б вирішеним - він російський і завжди таким був, бо Україна визнала це (хоч і під примусом)?
ЛАД написав:
Сколько ж это "військових/номенклатури" и родителей, которые "планували карʼєру дітей у москві", было в 1,5-млн Харькове?
так, маю погодитись, що у Харкові та інших сильно зросійщених містах російськомовні школи використовувались і іншими категоріями населення. Але питання залишається - навіщо віддавати свою дитину у російськомовну школу за незалежної України? Ви не думали, що зменшення кількості таких шкіл саме є наслідком того, що батьки почали задумуватися над цим питанням? І події 2014 року могли їх спонукати до цього? Ну і влада теж десь могла якоюсь мірою підштовхнути до конкретного варіанту (але якщо вам відомі випадки саме примусового переводу, коли більшість батьків проти, то прошу їх сюди представити).
ЛАД написав:
Можете считать, что это всё "байки із соцмереж"
якщо це не байки, ви ж зможете привести як доказ який-небудь приклад випадку штрафу за звертання російською до покупця, який сам розмовляв російською? По ідеї, такий випадок мав викликати резонанс, як мінімум локальний.
_hunter написав:
По _новому_ закону - стали повынни. Раньше "почему-то" были не повынни
а в чому проблема? Так, повинні. Українець в Україні не зобовʼязаний вчити іншу мову, крім української, щоб купити хліба в магазині або проїхати на таксі. В сфері обслуговування - будьте ласкаві знати державну мову. Все ж таки, три десятки років минуло, як вона державна.
Поправте, якщо я не правий, але ви зараз не в Україні знаходитесь? У країні вашого перебування чи може таксист не відповідати державною мовою на запитання пасажира? І це буде нормально, ліцензію у нього не заберуть?
-
thenewepic
-
-
- Повідомлень: 359
- З нами з: 03.09.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:42
budivelnik
Дядя- ти дебіл кінчений.
И об этом уже все знают.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37601
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:42
ЛАД
Это кто виноват? Запрещали? Заставляли?
Путин виноват?
Невідомо. Може ви знаєте..
1998 рік. Я лейтенантом прибуваю на Більбек
Всюди «русское радіо», весь контент по ТБ російський . Парад флоту - як навмисно. Крейсери від РФ, димні дизелі маленькі від України,
Авіація РФ літає щодня. Польоти на більбеку - раз на пів року і то лише «старики».
В одних школах вчаться діти моряків ЧФ і ВМСУ, зарплата на аналогічних посадах відрізняється втричі, діти це все знають
Моя дружина з Чернігова, подивившись на це все стала майже кацапкою. Виїхали через кілька років з Криму, зняли з себе це марево.
Але ж багато хто не зняли. Барабан в Дніпрі, який старший на якусь трійку років, не тільки не зняв, але і.,,
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17226
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2541 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:47
муму взяв Купянськ, а5
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41538
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:52
ЛАД написав:
budivelnik
будівельник написав: ЛАД написав:
Это кто виноват? Запрещали? Заставляли?
Путин виноват?
Та звичайно що самі....
Просто пушкіна начитались і давай громити українські школи....
Дятел - не мерегуй ня....
Як в цього дурня все зручно...Виявляється що 37% населення, на перепису вказували що вони НЕ РАССЕЯНЄ...
але при цьому відмовлялись вчитись в школах з викладанням на мові їх нації... і тому таких шкіл було ВСЬОГО 3,7%..
..
Дядя- ти дебіл кінчений... але навіщо щоб про це всі знали?
невже москальські 30 срібляників тобі настільки потрібні
Дядя- ти дебіл кінчений.
И об этом уже все знают.
Ти я бачу не тільки де-Біл..
ти ще й попугай з обмеженим словарним запасом..
Я розумію - парторги можуть тільки по писаному
але я ж не зізд компартії, моїми дописами справжній комуняка користуватись не має права, в нього за це партквиток заберуть ... і в пяту точку вставлять москалі рангом повище...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27355
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 23 лис, 2025 00:36
thenewepic написав: ЛАД написав:
Расследование" по номерам жетонов, авторы которого сами отмечают ненадёжность показателя
треба дочекатись публікації офіційної інформації, бо я бачу, інші джерела завжди будуть "ненадійні", ок.
ок.
Если для вас информация от Коордштаба, которые озвучил Усов" и подтверждённые данными украинской разведки, не официальные, то будем ждать.
Вот только не знаю, какие и чьи данные вы сочтёте официальными и признаете. Наверное, только те, которые совпадут с вашим личным мнением.
питання саме в формальній законності? Якби український уряд під дулом пістолета заставили офіційно визнати Крим російським, для вас питання Криму стало б вирішеним - він російський і завжди таким був, бо Україна визнала це (хоч і під примусом)?
Бросьте Ваньку валять.
Нет в мире каких-то "вечных" и "естественных" границ. Все границы в истории устанавливались и удерживались только силой. Военной. В т.ч. и все границы в Европе были перекроены и установлены силой победителями. То что в Европе 80 лет они неизменны это, скорее, исключение из правил, которое обеспечивалось балансом сил.
Ой, простите, соврал. В Европе тоже менялись. Например, возникла новая граница между Чехией и Словакией. Правда, мирно.
О том, что произошло с Югославией, вы тоже, наверно, слышали. Там не всё и не совсем мирно.
О границах между Арменией и Азербайджаном вы тоже не пропустили, совсем свежие события.
Не завжди Крим був російським. Проте і не завжди був українським. А колись був татарським. А колись, дуже давно, грецьким. То й що? Будуть у нас сили та можливість, може, колись повернемо. Не буде, то ні.
ЛАД написав:
Сколько ж это "військових/номенклатури" и родителей, которые "планували карʼєру дітей у москві", было в 1,5-млн Харькове?
так, маю погодитись, що у Харкові та інших сильно зросійщених містах російськомовні школи використовувались і іншими категоріями населення. Але питання залишається - навіщо віддавати свою дитину у російськомовну школу за незалежної України? Ви не думали, що зменшення кількості таких шкіл саме є наслідком того, що батьки почали задумуватися над цим питанням? І події 2014 року могли їх спонукати до цього? Ну і влада теж десь могла якоюсь мірою підштовхнути до конкретного варіанту (але якщо вам відомі випадки саме примусового переводу, коли більшість батьків проти, то прошу їх сюди представити).
Хорошо, что вы уже признали, что "російськомовні школи використовувались і іншими категоріями населення". Вот только это было не только в Харькове, но и в Киеве. Навіщо я обсуждать не буду. Вопрос о родном языке можно обсуждать долго.
"представити випадки саме примусового переводу, коли більшість батьків проти" - не смешите мои тапочки. Их кто-то спрашивал? Им просто сообщали решение. Они должны были устраивать Майдан?
ЛАД написав:
Можете считать, что это всё "байки із соцмереж"
якщо це не байки, ви ж зможете привести як доказ який-небудь приклад випадку штрафу за звертання російською до покупця, який сам розмовляв російською? По ідеї, такий випадок мав викликати резонанс, як мінімум локальний.
Смешной вы.
Объяснять не буду. Пойдите поработайте пару дней продавцом, наверное, поймёте.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37601
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 23 лис, 2025 01:08
Hotab написав:ЛАД
Это кто виноват? Запрещали? Заставляли?
Путин виноват?
Невідомо. Може ви знаєте..
1998 рік. Я лейтенантом прибуваю на Більбек
Всюди «русское радіо», весь контент по ТБ російський . Парад флоту - як навмисно. Крейсери від РФ, димні дизелі маленькі від України,
Авіація РФ літає щодня. Польоти на більбеку - раз на пів року і то лише «старики».
В одних школах вчаться діти моряків ЧФ і ВМСУ, зарплата на аналогічних посадах відрізняється втричі, діти це все знають
Моя дружина з Чернігова, подивившись на це все стала майже кацапкою. Виїхали через кілька років з Криму, зняли з себе це марево.
Але ж багато хто не зняли. Барабан в Дніпрі, який старший на якусь трійку років, не тільки не зняв, але і.,,
Вы всё верно описали.
Так и было. В Крыму из-за росс. военной базы особенно.
Но это делалось не силой
.
И кто виноват, что было такое соотношение полётов и зарплат?
Американские военные базы есть во многих странах.
В частности, в Японии. Например. на Окинаве. Они вызывают частые протесты. Но японцы не перешли на английский. Хотя наверняка до экономического подъёма Японии зарплаты американских военных были значительно выше, чем у японцев. Средняя зарплата у японцев и сегодня, по-моему, заметно ниже американской.
Я выше приводил цифры национального состава в Крыму. Во время Союза русские были наиболее многочисленной группой населения, а после 2МВ преобладающим большинством. В 1959 - 71,43 %, в 1989 - 67,05 % и даже в 2001 - 60,40 % - в 2,5 раза больше, чем украинцев. Так что, то, что вы описали, вполне естественно. И ещё у многих была свежа память о том, что ещё недавно Крым был российским. В Союзе это не играло особой роли. А вот после развала...
И Украине надо было очень много сделать, чтобы крымчане чувствовали Украину родиной. К сожалению, не сделали. А порой наоборот. Майдан и угрозы Правого сектора о "поездах дружбы" тоже не сработали положительно для укрепления этой самой дружбы.
Я уж не говорю о наших политиканах, которые практически на каждых выборах возбуждали национальный вопрос и вместо укрепления единства Украины способствовали её расколу.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 23 лис, 2025 01:12, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37601
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-Audio
, ЛАД
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|157642
|
|
|1493
|353669
|
|
|6076
|1045164
|
|