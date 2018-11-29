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фондовый рынок 29.11.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 29.11.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Чет 29 лис, 2018 13:37 Итоги: Мировой фондовый рынок 29.11.18 США



Фондовый рынок США в среду вырос.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в среду заявил, что ставка денежной политики «только немного ниже» оцениваемого нейтрального уровня, что было оценено наблюдателями как сигнал, что цикл повышения ставок ФРС близится к завершению. Это поддержало фондовый рынок.



Индексы S&P 500 и Dow показали наиболее сильный рост за восемь месяцев. Дневной рост Nasdaq был максимальным за месяц.



В выступлении в экономическом клубе Нью-Йорка Пауэлл заявил, что «много хорошего» в экономической перспективе США, и «наш постепенный темп повышения процентных ставок был задачей в балансировании рисков».



В среду председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с речью, в которой выразил мнение относительно курса регулятора и состояния экономики страны. Глава Федрезерва заявил, что экономические перспективы США остаются «основательными», но необходимо время для того, чтобы оценить последствия повышений ставки.



Возможное изменение тона председателя ФРС произошло после критики его президентом Трампом, который заявлял, что повышения ставки ФРС подрывают его экономическую и торговую политику.



Ранее в течение дня ФРС впервые выпустила доклад о финансовой стабильности. ФРС предупредил, что напряженность во внешней торговле, Brexit, проблемы на развивающихся рынках могут покачнуть финансовую систему США, где цены на активы «повышенные».



Кроме того, рынки продолжают следить за развитием торговых отношений КНР и США. Так, Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп открыт для договоренностей по торговле с Китаем. Теперь внимание инвесторов будет обращено на саммит «большой двадцатки» (G20), который состоится в Аргентине 30 ноября и 1 декабря. В рамках мероприятия состоится встреча Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином.



Департамент торговли подтвердил данные по росту ВВП США в III квартале на 3,5%, но дефицит во внешней торговле товарами увеличился, расходы потребителей были пересмотрены с понижением, и продажи новых домов снизились. Это предполагает, что продолжение ставшего вторым по длительного в истории экономическим ростом США находится по вопросом в перспективе.



Из 11 основных секторов S&P 500 все, кроме энергетики и коммунального хозяйства, выросли. Наибольший рост был у технологического сектора и сектора потребительских товаров повседневного спроса (сектора выросли больше 3%).

Сектор акций производителей автомобилей и компонентов S&P 500 вырос на 1,4% после того, как президент США Трамп заявил, что рассматривает введение новых тарифов на импорт автомобилей после того, как компания GM сообщила о том, что закроет несколько заводов и сократит число работников.



Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 3,95 к 1, на Nasdaq 3,58 к 1.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла с 3,057% во вторник до 3,0608%.

Доходность 30-летних казначейских облигаций выросла с 3,32% во вторник до 3,3484%.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 2,50% до уровне 25 366,43 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 2,30%, до 2 743,79 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 2,95% до 7 291,59 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в целом остался на прежнем уровне.



Европейский фондовый рынок в среду в целом остался на прежнем уровне, так как участники рынка ожидали выступлений председателя ФРС Пауэлла и управляющего Банка Англии Карни после закрытия.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 мало изменился, после роста на 0,2% во вторник.



Также европейские инвесторы ожидали геополитических событий, особенно запланированной встречи между лидерами США и Китая на саммите G20.



Экономический советник Трампа Кудлоу во вторник заявил, что есть хорошая возможность для соглашения, однако пока Белый дом был разочарован реакцией Китая.



В Великобритании, результат стресс-теста Банка Англии показал устойчивость финансового сектора.

Однако худший сценарий отсутствия соглашения по Brexit без переходного периода показывает, что ВВП Великобритании будет на 7,75-10,5% ниже в конце 2023 по сравнению с трендом мая 2016 г.



В США ФРС предупредила о долговой нагрузке корпораций в первые выпущенном отчёте по финансовой стабильности, и комментарии председателя ФРС Пауэлла вызвали ралли на рынке акций, когда он сказал, что процентные ставки были «только немного ниже» нейтральной ставки.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 мало изменился, после роста на 0,2% во вторник.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,18% и составил 7 004,52 пункта.



Немецкий DAX просел на 0,09% до 11 298,88 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,09% — на отметке 4 983,24 пункта.





Россия



Итоги торгового дня у россиян: российский рынок акций закрылся ростом по итогам торговой сессии - индекс Мосбиржи поднялся на 1,81%, до 2381,12 пункта, РТС - на 1,35%, до 1113,46 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева поднялся на 0,47%, до 67,4 RUB/USD, курс евро - на 0,39%, до 76,01 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,46% - до $59,52 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,43%, «Газпрома» — подорожали на 7,66%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,61%, «АЛРОСы» — на 0,96%, Московской биржи — на 0,73%.



Рынок акций РФ рынок в среду бурно рос. Индекс Мосбиржи стоит 28-го у максимума за десять дней, но верхнюю границу торгового канала на уровне 2 400 пунктов пока не пробивает. Основная поддержка идет от слабого рубля и ряда корпоративных новостей. В четверг рублевый индикатор проторгуется в границах 2 350—2 400 пунктов, индекс РТС — в диапазоне 1 100 —1 120 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 28 ноября повысился на 1,64 пункта или на 0,28% до уровня 578,02 пунктов.



Объем торгов за день составил 431,066 млн. грн., акциями наторговали 2,265 млн. грн.



Как сообщалось, во вторник 27 ноября ПФТС-индекс понизился на 2,86 пункта или на 0,49% до уровня 576,38 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 262,99 пунктов или на 83,47% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 28 ноября, сессия в ПФТС.



Во-первых, фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в среду в ожидании встречи лидеров США и Китая на предстоящем саммите G20.



По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,86% - до 2596,84 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,95%, до 1349,42 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,93% - до 26572,36 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,05%, до 2100,57 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,07% - до 5724,6 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 1,14%, до 22204,79 пункта.



Участники торгов ждут саммита «большой двадцатки» (G20) в Аргентине 30 ноября - 1 декабря, в рамках которого должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином. Предполагается, что они обсудят существующие торговые противоречия между странами и могут выработать определенные решения.



Аналитики не ожидают заключения полноценного торгового соглашения между странами в рамках этой встречи, но видят возможность договоренностей, которые позволят сторонам разрешить конфликт после дополнительных переговоров. Все будет зависеть от комментариев после встречи.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом индексов в ожидании саммита G20 в конце недели, на котором запланирована встреча лидеров США и Китая.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,05%, до 2601,74 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite вырос на 1,4%, до 1355,38 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,33%, до 26682,56 пункта, корейский KOSPI - на 0,42%, до 2108,22 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавил 1,02%, до 22177,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снизился на 0,06%, до 5725,1 пункта.



Инвесторы с оптимизмом ждут встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20, который пройдет в ближайшие выходные в Аргентине.



Главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил во вторник, что Трамп уверен, что Вашингтон и Пекин могут достичь более приемлемых условий сотрудничества в сфере торговли. Кудлоу отметил, что для достижения соглашения надо будет решить ряд вопросов, которые есть у США в отношении Китая.

В частности, это проблема кражи интеллектуальной собственности, принуждения к передаче технологий при производстве на территории КНР, высокие пошлины.



Пессимизм относительно перспектив торговой войны США и Китая уменьшается, поскольку, судя по всему, есть возможности для достижения соглашения.



Индекс ПФТС по итогам торгов в среду повысился на 0,28% - до 578,02 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 431,066 млн. грн., в том числе акциями - 2,265 млн. грн.



Индексную динамику определили акции Центрэнерго (+4,14%).

Снизились в цене акции Райффайзен Банка Аваль (-0,86%) и Донбассэнерго (-0,06%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» по итогам торгов остался неизменным на уровне 1738,25 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду упал на 3,21% - до 434,92 пункта.



Отрицательную динамику демонстрировали акции «Астарты» (-3,81%) и агрохолдинга ИМК (-1,94%).

Дорожали акции «Агротона» (+2,52%) и «Кернела» (+0,38%).



К полудню четверга, 29 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в четверг, поддерживая оптимизм на рынках США днем ранее.



По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,28% - до 2608,99 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,17%, до 1357,74 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,13% - до 26646,37 пункта, южнокорейский KOSPI - повышался на 0,61%, до 2121,71 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,37% - до 5746,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,76%, до 22346,41 пункта.



Участники торгов в Азии с оптимизмом отметили, что американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.



Глава американского регулятора выразил мнение о том, что экономические перспективы США остаются довольно хорошими, но необходимо время для того, чтобы оценить последствия повышений ставки. При этом он добавил, что сейчас ставка приближена к уровню, который регулятор считает нейтральным. Это привело инвесторов к мысли о том, что ФРС может в 2019 году сделать в паузу в процессе ужесточения денежной политики.



Фондовые рынки получили поддержку, поскольку Пауэлл намекнул на то, что количество повышений ставки может быть меньше, чем планировалось, при том, что экономика США по-прежнему чувствует себя хорошо.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Фондовый рынок США в среду вырос.Председатель ФРС Джером Пауэлл в среду заявил, что ставка денежной политики «только немного ниже» оцениваемого нейтрального уровня, что было оценено наблюдателями как сигнал, что цикл повышения ставок ФРС близится к завершению. Это поддержало фондовый рынок.Индексы S&P 500 и Dow показали наиболее сильный рост за восемь месяцев. Дневной рост Nasdaq был максимальным за месяц.В выступлении в экономическом клубе Нью-Йорка Пауэлл заявил, что «много хорошего» в экономической перспективе США, и «наш постепенный темп повышения процентных ставок был задачей в балансировании рисков».В среду председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с речью, в которой выразил мнение относительно курса регулятора и состояния экономики страны. Глава Федрезерва заявил, что экономические перспективы США остаются «основательными», но необходимо время для того, чтобы оценить последствия повышений ставки.Возможное изменение тона председателя ФРС произошло после критики его президентом Трампом, который заявлял, что повышения ставки ФРС подрывают его экономическую и торговую политику.Ранее в течение дня ФРС впервые выпустила доклад о финансовой стабильности. ФРС предупредил, что напряженность во внешней торговле, Brexit, проблемы на развивающихся рынках могут покачнуть финансовую систему США, где цены на активы «повышенные».Кроме того, рынки продолжают следить за развитием торговых отношений КНР и США. Так, Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп открыт для договоренностей по торговле с Китаем. Теперь внимание инвесторов будет обращено на саммит «большой двадцатки» (G20), который состоится в Аргентине 30 ноября и 1 декабря. В рамках мероприятия состоится встреча Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином.Департамент торговли подтвердил данные по росту ВВП США в III квартале на 3,5%, но дефицит во внешней торговле товарами увеличился, расходы потребителей были пересмотрены с понижением, и продажи новых домов снизились. Это предполагает, что продолжение ставшего вторым по длительного в истории экономическим ростом США находится по вопросом в перспективе.Из 11 основных секторов S&P 500 все, кроме энергетики и коммунального хозяйства, выросли. Наибольший рост был у технологического сектора и сектора потребительских товаров повседневного спроса (сектора выросли больше 3%).Сектор акций производителей автомобилей и компонентов S&P 500 вырос на 1,4% после того, как президент США Трамп заявил, что рассматривает введение новых тарифов на импорт автомобилей после того, как компания GM сообщила о том, что закроет несколько заводов и сократит число работников.Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 3,95 к 1, на Nasdaq 3,58 к 1.Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла с 3,057% во вторник до 3,0608%.Доходность 30-летних казначейских облигаций выросла с 3,32% во вторник до 3,3484%.Европейский фондовый рынок в целом остался на прежнем уровне.Европейский фондовый рынок в среду в целом остался на прежнем уровне, так как участники рынка ожидали выступлений председателя ФРС Пауэлла и управляющего Банка Англии Карни после закрытия.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 мало изменился, после роста на 0,2% во вторник.Также европейские инвесторы ожидали геополитических событий, особенно запланированной встречи между лидерами США и Китая на саммите G20.Экономический советник Трампа Кудлоу во вторник заявил, что есть хорошая возможность для соглашения, однако пока Белый дом был разочарован реакцией Китая.В Великобритании, результат стресс-теста Банка Англии показал устойчивость финансового сектора.Однако худший сценарий отсутствия соглашения по Brexit без переходного периода показывает, что ВВП Великобритании будет на 7,75-10,5% ниже в конце 2023 по сравнению с трендом мая 2016 г.В США ФРС предупредила о долговой нагрузке корпораций в первые выпущенном отчёте по финансовой стабильности, и комментарии председателя ФРС Пауэлла вызвали ралли на рынке акций, когда он сказал, что процентные ставки были «только немного ниже» нейтральной ставки.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева поднялся на 0,47%, до 67,4 RUB/USD, курс евро - на 0,39%, до 76,01 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,46% - до $59,52 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 0,43%, «Газпрома» — подорожали на 7,66%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,61%, «АЛРОСы» — на 0,96%, Московской биржи — на 0,73%.Рынок акций РФ рынок в среду бурно рос. Индекс Мосбиржи стоит 28-го у максимума за десять дней, но верхнюю границу торгового канала на уровне 2 400 пунктов пока не пробивает. Основная поддержка идет от слабого рубля и ряда корпоративных новостей. В четверг рублевый индикатор проторгуется в границах 2 350—2 400 пунктов, индекс РТС — в диапазоне 1 100 —1 120 пунктов.Как сообщалось, во вторник 27 ноября ПФТС-индекс понизился на 2,86 пункта или на 0,49% до уровня 576,38 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 262,99 пунктов или на 83,47% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 28 ноября, сессия в ПФТС.К полудню четверга, 29 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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