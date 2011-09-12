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IP-телефония возвращается

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:36

IP-телефония возвращается

Пропонуємо до обговорення:
Как сообщил сегодня Антимонопольный комитет Украины, Госкомитет связи и информатизации Украины учел рекомендации комитета и "разрешил IP-операторам пока что предоставлять услуги без лицензии при обязательном условии...

Дивися повний текст IP-телефония возвращается.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:05

Они что-нибудь про Вайбер и Ватсап слышали?
warlamp
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