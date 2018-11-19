|
|
|
В КГГА розповіли, де з'являться перехоплюючі паркінги
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:57
Пропонуємо до обговорення:
Депутати Київради врегулювали порядок функціонування платних місць для паркування на території столиці
Дивися повний текст В КГГА розповіли, де з'являться перехоплюючі паркінги
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85897
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:57
Bingo! Ще б сказали коли вони з'являться...
-
Всюдиносапхайчик
-
-
- Повідомлень: 519
- З нами з: 05.03.13
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|