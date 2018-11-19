Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

kalinavalera1 написав:

Molchyn написав: _hunter Вы сирота? Нет бабушек, дедушек? Как выглядят украинские пенсионеры Вы видели? Шапка меховая с советских времен, пальто советское, или в лучшем случае дешевое китайское (кто смог купить). Обувь видели? В выходной на почте толпа из пенсионеров. Видел сам. Приезжайте в спальный район, желательно старый: хрущи , девятиэтажки. Там много стариков. С 7.00 очередь занимают. Может традиция такая. "подачки" от государства мы берем Красиво "подачки"! Не понять Вам стариков! "общество" тут при чем? Вы милостыню нуждающимся даете? Сострадание у Вас есть? Не хотели в магазине старику купить кусок мяса? Чужому? Когда понимали что он не бомж и просто хочет есть? Общество в ответе за детей и стариков. У детей не будет второго детства, а у стариков должна быть нормальная старость. Они должны достойно уходить в мир иной. Возможно со временем это поймете. Вы сирота? Нет бабушек, дедушек? Как выглядят украинские пенсионеры Вы видели? Шапка меховая с советских времен, пальто советское, или в лучшем случае дешевое китайское (кто смог купить). Обувь видели? В выходной на почте толпа из пенсионеров. Видел сам. Приезжайте в спальный район, желательно старый: хрущи , девятиэтажки. Там много стариков. С 7.00 очередь занимают. Может традиция такая.Красиво "подачки"! Не понять Вам стариков!Вы милостыню нуждающимся даете? Сострадание у Вас есть? Не хотели в магазине старику купить кусок мяса? Чужому? Когда понимали что он не бомж и просто хочет есть? Общество в ответе за детей и стариков. У детей не будет второго детства, а у стариков должна быть нормальная старость. Они должны достойно уходить в мир иной. Возможно со временем это поймете.

Вы не о том пишете. Дети пенсионеров - им скоро 50 лет, и зарплата у них - хорошо если 300 долларов. (А то и безработные, или хуже того в 50 лет мгогие болеют - возраст уже, плохое питание , плохая экология.) Если все же 45 - 50 летние дети - для которых в Украине как правило нет работы, ее имеют, и имеют даже 300 долларов зарплаты ( это средняя зарплата у нас, значит каждый второй имеет меньше) - то у таких 45 - 50 летних "детей" - есть уже свои дети лет 20- и уже даже внуки лет 2-3. Которых нужно не бесплатно учить , лечить и кормить, и даже одевать. Я плохо представляю как на 300 долларов можно содержать человек шесть ? И платить коммуналку при этом? Но обычно детей у таких стариков нет, или их дети сами выживают как могут или болеют, у нас нищая страна.И почему пенсионер должен считать "подачкой" - то что ему положено по праву ?! Он честно заработал за 20 или 30 , 40 лет стажа ? Это не подачки , это отступное от ограбившей население власти. Они заработали на нормальную жизнь на пенсии, все что Украина имеет - ими построено. Сейчас ничего не создается, только проедается. Мы, общество - им должны за пользование всем, то они построили и создали. Зайдите в любую школу , больницу, театр, библиотеку, институт и тп. Кто все это построил ? Теперешняя власть?! Нет -это все пенсы.