Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

kalinavalera1 написав:

_hunter написав: Вот только все растущие пробки на дорогах с этим мало коррелируются. Вот только все растущие пробки на дорогах с этим мало коррелируются.

_hunter написав: Про подачку вы, недопоняли -- в том топике был какой-то странный пассаж про непонятную "гордость", запрещающую получать деньги из любых источников, кроме гос-бюджета.Я не понял -- они все это строили чисто "за еду" + "за уважение"? И больше ни копейки не получили? И сколько именно _вы_ "им" (список, кстати, у вас есть?) должны? -- план выплат есть? Про подачку вы, недопоняли -- в том топике был какой-то странный пассаж про непонятную "гордость", запрещающую получать деньги из любых источников, кроме гос-бюджета.Я не понял -- они все это строили чисто "за еду" + "за уважение"? И больше ни копейки не получили? И сколько именно _вы_ "им" (список, кстати, у вас есть?) должны? -- план выплат есть?

Я из Днепра - пробок у нас нет, как и там где я был. Возможно в Киеве в районе депутатов и чинуш пробки ? А вот потоки подержанных иномарок - это есть, этого навалом и это - есть вопиющая нищета, - это дети украинских пенсионеров - промышляют вывозом мусора из ЕС и захламлением Украины отходами автопрома ЕС. Такая колымага стоит от 200 евро и чаще 500. Это богатство ? Коммуналка за 1 месяц?К нам прут их радиоактивные отходы - есть такой договор с ЕС , подписан Януком, а так же толпы беженцев - в основном цыган - про перемещение в Украину бродячих цыган из ЕС тож есть договор - подписан Порохом. Вот это договра про настоящую дружбу ! Это дорогого стоит такой друг.Утилизация авто стоит серьезных денег. А тут находятся такие , что сами за свой счет вывозят автомусор из ЕС и потом через пару лет .... бросают на улицах - уничтожают нашу экологию.В Днепре нет пробок - а город Днепр - единственный сегодня значительно наполняет бюджет, сам зарабатывает, где еще не всю промышленность убили. Только работяги копейки зарабатывают у нас и у каждого семья на его 300 долларов зарплаты - у него старики, дети , внуки.На самом деле мы живем в нищей стране, разграбленной стране - так что кивать на " богатых " детей у бедных пенсионеров - дичь. Вы разве не в курсе - что и сейчас у нас работают только "за еду"? Тогда тоже так работали, только тогда работали на себя и для себя. А сейчас на чужого дядю. Понимаете - работали - ДЛЯ СЕБЯ И НА СЕБЯ ? Сами работали. Что бы потом бесплатно пользоваться. Вы когда себе дачу строите - большую себе зарплату платите ? Они это строили для себя - поэтому государство Украина пенсионерам СССР должно очень много - ВСЮ ИНФРАСТРУКТУРУ которой оно пользуется, а так как современная незалежная Украина - как государство - несостоятельная , нищая, клянчит подачки, промышляет попрошайничством у МВФ , а экономически полная несостоятельность и убожество - хуже Гондураса стала - что-то построить или создать не может дельное, всем бы только воровать,( в отличие от прошлого поколения пенсов СССР) я оговорил, что пенсионерам просто нужно дать дожить достойно по человечески - нормальную пенсию, бесплатную коммуналку и проезд. а все ими построенное они завещают потомкам. Но это не должен быть только один их потомок - типа Ахметова.Если же вы хотите пенсионерам компенсировать все , что они построили для Украины - то выйдет на много больше достойной пенсии. Список их- это все люди, кто в СССР проработал 3-5 и более лет. Конечно не все укладывали шпалы и строили ГТС- или Днепрогэс, но другие, кто не строил - их лечили, учили, или кормили в столовке. И строилось все на их общие деньги - использовали вклады Сбербанка СССР и общий бюджет, который они все наполняли. Поэтому все, кто работал в СССР в том вашем списке. Труд тогда был созидательный и продуктивный. Сравните наше сегодня ?! Днепрогэс построили за 5 лет и чисто руками, без техники практически - в начале прошлого века. А что построено новым поколением незалежных украинцев за почти 30 лет при таком богатом наследии и фундаменте ?Хотите компенсировать - что должны, если вы не вор , то давайте!Вы так легко распоряжаетесь тем, что вам не принадлежит - вы что ли вор и грабитель по воспитанию, из уголовной среды выходец ?Разницу между вашим и НЕ ВАШИМ понимаете ? Все электростанции и все горэлетросети - построены пенсами СССР, Водоканалы, канализация, котельные, теплости - все построено пенсам СССР. Они имеют законное право на 80 % прибыли от этой созданной ими системы. Оставьте пенсам их ГТС , Электростанции и ВОДОКАНАЛЫ и стройте свой Водоканал, конкурентоспособный со старым, на много лучше, чем старый - профинансируйте его НЕ ИЗ БЮДЖЕТА ! и ГТС сами финансируйте и стройте - все это стройте - продвинутое - как в цивилизованном мире ? И перетягивайте клиентов у старого советского общего БЕСПЛАТНОГО водоканала и теплости . И цены тога задирайте. И будет тогда у вас капитализм. А пока что вы занимаетесь системными грабежами чужого и только. Геологоразведку ведите месторождений и разрабатывайте их - и все сами . На свои деньги. Разницу между грабежами системными и капитализмом поймите - она такая. И к вам претензий не будет. А пока.... на чужом горбу в рай лезете ? За что и получите сполна- Бог не жлоб, он все видит.