Итоги: Энергетика 03.12.18

Додано: Пон 03 гру, 2018 12:47

В субботу Путин заявил, что у России и Саудовской Аравии есть договоренность продлить соглашение ОПЕК+, но пока нет понимания относительно объемов. А министр энергетики России Александр Новак сообщил, что подходы к будущему соглашения ОПЕК+ предстоит согласовать в ближайшие дни, до конференции в Вене.

На этой неделе в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрание министров стран-членов ОПЕК, а также встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.



«Рынок ждет скоординированного сокращения добычи для стабилизации перенасыщенного рынка и учета замедления роста спроса», - таково мнение аналитиков Fitch Solutions.



Дополнительным поводом для оптимизма инвесторов стали торговые договоренности США и Китая, достигнутые по итогам саммита G20. В частности, США согласились не поднимать пошлины в отношении Китая с 10 до 25% с 1 января на товары объемом импорта в $200 миллиардов. Однако США предупредили, что если в следующие 90 дней не достигнут соглашения с КНР по некоторым торговым вопросам, пошлины увеличатся до 25%. Аналитики Morgan Stanley отмечают, что договоренности, дающие сторонам 90 дней на переговоры, стали приятным сюрпризом для рынков.

С начала года цена Brent снижается на 11%, так как рост добычи в США, РФ и у ключевых членов ОПЕК помог создать избыток предложения на мировых рынках. Дальние фьючерсы по Brent торгуются дороже ближних (с контанго), что стимулирует инвесторов накапливать запасы для продажи в будущем.



В пятницу торговля шла с оглядкой на заседание G20 на выходных, где, как ожидается, вопрос нефти будет обсуждаться на полях саммита, перед заседанием ОПЕК и других стран, участвующих в соглашении по ограничению добычи, 6 декабря.



По сообщениям, экономический комитет ОПЕК рекомендовал снизить объём добычи на 1,3 млн. баррелей в день по сравнению с объемом добычи в октябре.

Даже если решение будет принято, сохранение опасений отношении замедления роста спроса будут оказывать давление на цены.



Как ожидается Путин и принц Саудовской Аравии бин Салман встретятся на саммите G20, и вероятно попытаются придти к общему мнению по добычи перед саммитом ОПЕК, который состоится на следующей неделе.



Согласно CME OPEC Watch, трейдеры оценивают вероятность «маленького сокращения добычи» в 52%, а вероятность «незначительного или отсутствия изменения» на около 48%.

Мировые цены на нефть в понедельник утром подскочили на 5% на новостях о договоренностях России и Саудовской Аравии по соглашению ОПЕК+.Цены на нефть в пятницу снизились, что увеличило месячное снижениеФьючерсы на нефть в США в ноябре снизились на 22% - это наиболее сильное месячное снижение за десятилетие, на фоне опасения у трейдеров в отношении избытка предложения на рынке.Добыча нефти в США бьет все рекорды: сланцевики качают изо всех сил - Baker Hughes.Количество активных буровых на нефтяных и газовых месторождениях в США только продолжит расти, полагают эксперты.Из опубликованного в пятницу отчета Baker Hughes следует, что за неделю до 30 ноября в США:число буровых на нефтяных месторождениях увеличилось на 2 до 887 шт (третий прирост за последние четыре и шестой прирост за последние восемь отчетных периодов);число буровых на газовых месторождениях сократилось на 5 до 189 шт, аобщее число буровых сократилось на 3 до 1076 шт.Разбивка по регионам выглядит следующим образом:Permian: 493 шт. (без изменений);Eagle Ford: 70 шт. (+1);DJ Niobrara: 29 шт. (без изменений);Williston: 56 шт. (без изменений);Cana Woodford: 55 шт. (без изменений).Несмотря на недавний обвал цен на нефть, американские сланцевики и не думают сворачивать активность: число буровых на нефтяных месторождениях выросло пятый месяц подряд, причем в октябре и ноябре прирост составил по 12 штук. Данный индикатор является опережающим и часто используется для прогнозирования будущей динамики добычи черного золота. Год назад на нефтяных месторождениях в США работали лишь 749 буровых, и стремительный рост их количества в текущем году обусловлен желанием сланцевиков воспользоваться высокими ценами.Более половины всех американских активных нефтяных буровых сосредоточены в Пермском бассейне (третью неделю подряд этот показатель составляет 493, что является рекордным значением с января 2015 года). Минэнерго США отчиталось о том, что в стране поставлен новый рекорд по добыче: в настоящий момент ее объем составляет 11.7 млн. б/д.По данным Cohen & Co, в этом году капитальные расходы отслеживаемых ей компаний, занимающихся геологоразведкой и добычей, вырастут на 23% г/г и составят $89,1 млрд. против $72,2 млрд. соответственно.Что касается их планов на 2019 год, то здесь картина пока неясна. В соответствии со сводным прогнозом экспертов Simmons & CO и Piper Jaffray, общее количество буровых на нефтяных и газовых месторождениях в США к концу 2018, 2019 и 2020 годов увеличится с текущих 1028 до 1031, 1092 и 1227 соответственно.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: