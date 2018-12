Итоги: Мировой фондовый рынок 03.12.18

Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются без единой динамики в ожидании встречи лидеров США и Китая на начинающемся в Аргентине саммите G20.



По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,23% - до 2573,41 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,09%, до 1324,28 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,69% - до 26633,88 пункта, южнокорейский KOSPI - снижался на 0,23%, до 2109,3 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 1,25% - до 5686,3 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,42% - до 22356,93 пункта.



В центре внимания инвесторов находится двухдневный саммит G20, открывающийся в пятницу в Аргентине. На нем ожидается встреча лидеров США и Китая. Инвесторы надеются, что стороны достигнут договоренностей, которые помогут в дальнейшем разрешить затянувшийся торговый конфликт межу Вашингтоном и Пекином.

Аналитики National Australia Bank отмечают, что инвесторы сохраняют осторожность в своих действиях на рынке в ожидании исхода встречи.



Участники торгов в пятницу также отыгрывают внутреннюю статистику региона. Согласно официальным данным, уровень безработицы в Японии в октябре вырос до 2,4% с 2,3% месяцем ранее, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших сохранения сентябрьской отметки без изменений. При этом промпроизводство в стране выросло в октябре на 2,9% в месячном исчислении после снижения на 0,4% в сентябре.



Кроме того, государственное статистическое управление Китая сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в ноябре снизился до 50 пунктов с 50,2 пункта в октябре. При этом аналитики полагали, что показатель в ноябре не изменится.



Во-вторых, фондовые индексы большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу продемонстрировали позитивную динамику, внимание инвесторов направлено на запланированную встречу руководителей Китая и США.



Президент США Дональд Трамп перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине заявил, что ему нравятся торговые отношения с Китаем и в той форме, которая существует сейчас. Он добавил, что не возражает против торгового соглашения с Пекином. Однако, по словам президента, прямо сейчас в экономику США поступают «миллиарды и миллиарды долларов» в виде введенных американской администрацией в отношении КНР пошлин и налогов.



Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов увеличились соответственно на 0,49% и 0,4%.



Китайский индекс Shanghai Composite увеличился за день на 0,81%, между тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,21%.



В то же время значение южнокорейского индекса Kospi снизилось на 0,82%.



Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов в пятницу упал на 1,58%.



Безработица в Японии в октябре повысилась до 2,4% по сравнению с 2,3% в предыдущий месяц, свидетельствуют официальные данные. Тем не менее, она находится около минимальных отметок с 1990-х годов.

Другой индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 162 открытых вакансии против 164 в сентябре.



Между тем объем промышленного производства в Японии в октябре, согласно предварительным данным, подскочил на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Это максимальные темпы прироста более чем за 3,5 года.

В число лидеров повышения в пятницу вошли акции Nippon Telegraph & Telephone Corp., подорожавшие на 1,7%, а также автопроизводителя Honda Motor Co. - на 1,9%.



Бумаги Nintendo Co., выпускающей игровые консоли и видеоигры, потеряли в цене 0,7%, производителя промышленных роботов Fanuc - также 0,7%.



Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре неожиданно снизился до границы между ростом и ослаблением деловой активности на фоне торговой войны с США, достигнув минимума с июля 2016 года.



Промышленный PMI в текущем месяце упал до 50 пунктов по сравнению с 50,2 пункта в октябре. Аналитики не ожидали изменения показателя, по данным Trading Economics. До этого индекс более двух лет оставался выше отметки в 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.

Котировки акций AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple, увеличились на торгах в Гонконге на 1%, девелопера Country Garden Holdings - на 1,6%.



Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,7%.

В то же время цена акций автопроизводителя Hyundai Motor подскочила на 7%.



Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton уменьшилась на 0,9%.



Также снизилась цена бумаг крупнейших австралийских банков: Commonwealth Bank of Australia и Westpac Banking - на 1,7%, National Australia Bank - на 1,1%, Australia & New Zealand Banking - на 1,3%.