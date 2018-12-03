Итоги: Мировой фондовый рынок 03.12.18

Основные американские фондовые индексы выросли в пятницу примерно на 0,8% на фоне саммита G20 в Аргентине.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,79%, до 25538,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,79%, до 7330,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,82%, до 2760,16 пункта.
Саммит «Большой двадцатки»" проходит в Аргентине 30 ноября - 1 декабря. Самое ожидаемое событие в рамках саммита - встреча лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина, на которой они обсудят торговые противоречия своих стран.
Ранее представитель Соединенных Штатов по торговым переговорам Роберт Лайтхайзер сказал журналистам, что «очень удивится, если обед между Трампом и его китайским коллегой не будет успешным».
«Президент Трамп улыбается на многих фото (с G20), и планка ожиданий по его завтрашнему обеду с Си Цзиньпинем, похоже, все растет», - сказал вице-президент Schwab Center Рэнди Фредерик.
Инвесторы также обратили внимание на новости о подписании нового торгового соглашения с США и Канадой. Соглашение UMSCA определяет параметры крупнейшего межгосударственного торгового блока и пришло на смену Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,79% до уровня 25 538,46 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,82%, до 2 760,17 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,79% до 7 330,54 пункта.
Европа
Европейские фондовые рынки в пятницу снизились, инвесторы ожидали дальнейшего развития событий в переговорах США и Китай на заседании G-20.
Потери в автомобильном секторе отразили часть этой неопределенности.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 -0,17%, после роста на 0,2% в четверг.
За неделю индекс вырос на 0,9%, за месяц снизился на 1,2%.
Пара евро-доллар снизилась на 0,6%, пара фунт-доллар снизилась на 0,2%.
Опасения в отношении торговой напряженности перед встречей лидеров США и Китая на саммите G-20 сдерживали в пятницу мировые фондовые рынки.
Инвесторы также обращали внимание на слабые данные по активности в промышленности и данные по строительству в Китае, которые оказывали давление на горнодобывающий сектор, особенно в Лондоне. Сектор уязвим к признакам замедления в Китае, который является крупнейшим потребителем сырьевых ресурсов.
Имеющий большую долю в индексах банковский сектор также снизился.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 -0,17%, после роста на 0,2% в четверг.
За неделю индекс вырос на 0,9%, за месяц снизился на 1,2%.
Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,83% и составил 6 980,24 пункта.
Немецкий DAX просел на 0,36% до 11 257,24 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,05% — на отметке 5 003,92 пункта.
Азия
Биржи Китая завершили торги понедельника существенным ростом индексов на фоне временного перемирия в торговой войне США и КНР после встречи лидеров на саммите G20, остальные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также выросли.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,57%, до 2654,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 3,27%, до 1381,55 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 2,6%, до 27182,04 пункта, корейский KOSPI - на 1,67%, до 2131,93 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,84%, до 5771,2 пункта, японский Nikkei 225 прибавил 1%, до 22574,76 пункта.
В центре внимания рынков в понедельник оказались результаты встречи лидеров США и Китая на полях саммита G20. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. В свою очередь президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10 до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.
«Это лучший результат, на который мы могли надеяться по итогам этой встречи», - сказал аналитик Westpac Banking Corp Франс Чон.
Стратег Bocom International Holdings Хао Хонг полагает в свою очередь, что достигнутое перемирие может обеспечить только краткосрочный подъем на рынках.
Инвесторы также обратили внимание на новые заявления Трампа в Twitter, сделанные в понедельник. В частности, лидер США заявил, что Китай согласился «снизить и убрать» пошлины на автомобили, ввозимые в страну из США, которые на данный момент составляют 40%.
Помимо новостей вокруг торговых отношений Китая с США, инвесторы обратили внимание на новую статистику из КНР. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности КНР, по версии независимого исследования делового издания Caixin, в ноябре составил 50,2 пункта против 50,1 пункта месяцем ранее, хотя аналитики ожидали сохранения показателя без изменений.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,25% - до 2392,5 пункта, РТС снизился на 1,33%, до 1126,14 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева поднялся на 1,12%, до 66,95 RUB/USD, курс евро - на 0,6%, до 75,85 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,77% - до $58,85 за баррель.
Российский рынок акций в пятницу корректировался на геополитическом факторе — сложно было ожидать, что отмененная американской стороной встреча президента Трампа и Путина оставит инвесторов равнодушными.
Индекс Мосбиржи снизился под отметку 2 400 пунктов, но пока еще не видно, чтобы рынок стремился к закреплению в пределах 2 380—2 400 пунктов. На площадке разброд и шатание — одни учли в ценах корпоративные новости и геополитический момент, вторые просто скучают в ожидании выходных и новых драйверов.
Краткосрочный торговый диапазон для индекса Мосбиржи — 2 375—2410 пунктов, для индекса РТС — 1 110—1 135 пунктов, поистине заколдованные рамки для валютного индикатора.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 30 ноября повысился на 0,46 пункта или на 0,08% до уровня 580,02 пунктов.
Объем торгов за день составил 96,131 млн. грн., акциями наторговали 4,43 млн. грн.
Как сообщалось, в четверг 29 ноября ПФТС-индекс повысился на 1,54 пункта или на 0,27% до уровня 579,56 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 264,99 пунктов или на 84,11% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 30 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются без единой динамики в ожидании встречи лидеров США и Китая на начинающемся в Аргентине саммите G20.
По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,23% - до 2573,41 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,09%, до 1324,28 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,69% - до 26633,88 пункта, южнокорейский KOSPI - снижался на 0,23%, до 2109,3 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 1,25% - до 5686,3 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,42% - до 22356,93 пункта.
В центре внимания инвесторов находится двухдневный саммит G20, открывающийся в пятницу в Аргентине. На нем ожидается встреча лидеров США и Китая. Инвесторы надеются, что стороны достигнут договоренностей, которые помогут в дальнейшем разрешить затянувшийся торговый конфликт межу Вашингтоном и Пекином.
Аналитики National Australia Bank отмечают, что инвесторы сохраняют осторожность в своих действиях на рынке в ожидании исхода встречи.
Участники торгов в пятницу также отыгрывают внутреннюю статистику региона. Согласно официальным данным, уровень безработицы в Японии в октябре вырос до 2,4% с 2,3% месяцем ранее, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших сохранения сентябрьской отметки без изменений. При этом промпроизводство в стране выросло в октябре на 2,9% в месячном исчислении после снижения на 0,4% в сентябре.
Кроме того, государственное статистическое управление Китая сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в ноябре снизился до 50 пунктов с 50,2 пункта в октябре. При этом аналитики полагали, что показатель в ноябре не изменится.
Во-вторых, фондовые индексы большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу продемонстрировали позитивную динамику, внимание инвесторов направлено на запланированную встречу руководителей Китая и США.
Президент США Дональд Трамп перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине заявил, что ему нравятся торговые отношения с Китаем и в той форме, которая существует сейчас. Он добавил, что не возражает против торгового соглашения с Пекином. Однако, по словам президента, прямо сейчас в экономику США поступают «миллиарды и миллиарды долларов» в виде введенных американской администрацией в отношении КНР пошлин и налогов.
Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов увеличились соответственно на 0,49% и 0,4%.
Китайский индекс Shanghai Composite увеличился за день на 0,81%, между тем гонконгский Hang Seng прибавил 0,21%.
В то же время значение южнокорейского индекса Kospi снизилось на 0,82%.
Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов в пятницу упал на 1,58%.
Безработица в Японии в октябре повысилась до 2,4% по сравнению с 2,3% в предыдущий месяц, свидетельствуют официальные данные. Тем не менее, она находится около минимальных отметок с 1990-х годов.
Другой индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 162 открытых вакансии против 164 в сентябре.
Между тем объем промышленного производства в Японии в октябре, согласно предварительным данным, подскочил на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Это максимальные темпы прироста более чем за 3,5 года.
В число лидеров повышения в пятницу вошли акции Nippon Telegraph & Telephone Corp., подорожавшие на 1,7%, а также автопроизводителя Honda Motor Co. - на 1,9%.
Бумаги Nintendo Co., выпускающей игровые консоли и видеоигры, потеряли в цене 0,7%, производителя промышленных роботов Fanuc - также 0,7%.
Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре неожиданно снизился до границы между ростом и ослаблением деловой активности на фоне торговой войны с США, достигнув минимума с июля 2016 года.
Промышленный PMI в текущем месяце упал до 50 пунктов по сравнению с 50,2 пункта в октябре. Аналитики не ожидали изменения показателя, по данным Trading Economics. До этого индекс более двух лет оставался выше отметки в 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.
Котировки акций AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple, увеличились на торгах в Гонконге на 1%, девелопера Country Garden Holdings - на 1,6%.
Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 2,7%.
В то же время цена акций автопроизводителя Hyundai Motor подскочила на 7%.
Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton уменьшилась на 0,9%.
Также снизилась цена бумаг крупнейших австралийских банков: Commonwealth Bank of Australia и Westpac Banking - на 1,7%, National Australia Bank - на 1,1%, Australia & New Zealand Banking - на 1,3%.
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 0,08% - до 580,02 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 96,131 млн. грн., в том числе акциями - 4,43 млн. грн.
В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги Центрэнерго (+2,5%), Райффайзен Банка Аваль (+0,49%) и Донбассэнерго (-0,28%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 0,58% - до 1748,31 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу вырос на 0,64% - до 446,7 пункта при объеме торгов 2,65 млн. злотых (19,87 млн. грн.).
Среди индексных акций подорожали бумаги «Овостара» (+2,73%), агрохолдинга ИМК (+1,61%) и «Кернела» (+0,95%).
Снизились в цене акции «Астарты» (-1,79%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 26 – 30 ноября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 577,92 к отметке 580,02 пунктов, прибавив 2,10 пункта или 0,36%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 16,735 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 19 – 23 ноября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 583,29 к отметке 577,92 пунктов, потеряв 5,37 пункта или 0,92%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 6,94 млн. грн.
А теперь время блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за ноябрь 2018 года.
Как оказалось, в течение ноября-2018 ПФТС-индекс повысился на 15,21 пункта или на 2,69% с уровня 564,81 к отметке 564,81 пункта.
Объем сделок с акциями за ноябрь-2018 составил 61,605 млн. грн.
Для справки, в течение октября-2018 ПФТС-индекс повысился на 27,20 пункта или на 5,06% с уровня 537,61 к отметке 564,81 пункта.
Объем сделок с акциями за октябрь-2018 составил 51,357 млн. грн.
К полудню понедельника, 03 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут в понедельник, при этом лидерами роста являются рынки КНР и Гонконга после того, как переговоры лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 в Аргентине завершились относительным успехом.
По состоянию на 6.50 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 2,91% - до 2663,45 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 3,53%, до 1384,93 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 2,69% - до 27217,25 пункта, южнокорейский KOSPI - повышался на 1,7%, до 2132,5 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 1,72% - до 5764,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,33% - до 22649,06 пункта.
Участники торгов с оптимизмом отыгрывают новости о том, что по итогам встречи лидеров США и Китая на полях саммита G20 председатель КНР пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Трамп, в свою очередь, согласился не повышать пошлины на китайские товары объемом импорта в $200 миллиардов с 10% до 25% с 1 января, как грозился ранее. Но с оговоркой: это произойдет только в том случае, если стороны достигнут соглашения по определенному кругу вопросов в течение 90 дней.
Экономисты банка ANZ сказали, что достигнутые соглашения обеспечили подъем рисковых настроений на рынках, однако время покажет, сколько продержится этот оптимизм.
В то же время ряд экспертов скептично относятся к достигнутому перемирию. @Эту договоренность между США и Китаем можно охарактеризовать скорее как мини-прорыв, который тормозит торговую войну, нежели как комплексную политическую договоренность», - таково мнение аналитика Westpac FX Роберта Ренни.
Во-вторых, биржи Китая завершили торги понедельника существенным ростом индексов на фоне временного перемирия в торговой войне США и КНР после встречи лидеров на саммите G20, остальные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также выросли.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,57%, до 2654,8 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 3,27%, до 1381,55 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 2,6%, до 27182,04 пункта, корейский KOSPI - на 1,67%, до 2131,93 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,84%, до 5771,2 пункта, японский Nikkei 225 прибавил 1%, до 22574,76 пункта.
В центре внимания рынков в понедельник оказались результаты встречи лидеров США и Китая на полях саммита G20. В частности, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. В свою очередь президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10 до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.
«Это лучший результат, на который мы могли надеяться по итогам этой встречи», - сказал аналитик Westpac Banking Corp Франс Чон.
Стратег Bocom International Holdings Хао Хонг полагает в свою очередь, что достигнутое перемирие может обеспечить только краткосрочный подъем на рынках.
Инвесторы также обратили внимание на новые заявления Трампа в Twitter, сделанные в понедельник. В частности, лидер США заявил, что Китай согласился «снизить и убрать» пошлины на автомобили, ввозимые в страну из США, которые на данный момент составляют 40%.
Помимо новостей вокруг торговых отношений Китая с США, инвесторы обратили внимание на новую статистику из КНР. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере промышленности КНР, по версии независимого исследования делового издания Caixin, в ноябре составил 50,2 пункта против 50,1 пункта месяцем ранее, хотя аналитики ожидали сохранения показателя без изменений.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
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