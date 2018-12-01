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ЗСУ почали збори оперативного резерву першої черги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 гру, 2018 17:47
Пропонуємо до обговорення:
Зокрема, передбачається проведення 10-денних бригадних тактичних навчань на полігонах в Херсонській і Запорізькій областях.
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Додано: Пон 03 гру, 2018 17:47
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