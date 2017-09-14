|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 13 бер, 2026 11:06
ЛАД написав:
Уничтожение правящей верхушки это не уничтожение режима.
Полное устранение иранской угрозы не достигнуто. Израиль и арабские страны так не считают. Но вы, конечно, можете считать иначе.
И у вас интересные понятия о целях союзников. А для чего, по-вашему, арабские страны разрешали создание американских баз на своей территории? Для того, чтобы они становились целью бомбёжек, при которых заодно перепадает и союзникам?
Давайте так: Ви з чим порівнюєте цю операцію?
Все ж пізнається в порівняні.
Як сказав Любарський: Трамп за тиждень зробив те, що Буш(і інші) робили 10 років.
Я порівнюю з "СВО путіна". Трамп на порядок краще справився ніж путін.
Ви з чим порівнюєте? Тільки не треба Македонського згадувати.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7491
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 бер, 2026 11:58
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Уничтожение правящей верхушки это не уничтожение режима.
Полное устранение иранской угрозы не достигнуто. Израиль и арабские страны так не считают. Но вы, конечно, можете считать иначе.
И у вас интересные понятия о целях союзников. А для чего, по-вашему, арабские страны разрешали создание американских баз на своей территории? Для того, чтобы они становились целью бомбёжек, при которых заодно перепадает и союзникам?
Давайте так: Ви з чим порівнюєте цю операцію?
Все ж пізнається в порівняні.
Як сказав Любарський: Трамп за тиждень зробив те, що Буш(і інші) робили 10 років.
Я порівнюю з "СВО путіна". Трамп на порядок краще справився ніж путін.
Ви з чим порівнюєте? Тільки не треба Македонського згадувати.
а ще любарський бачить в українцях антисемітів
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42561
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1634 раз.
- Подякували: 2881 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|237102
|
|
|1493
|442371
|
|
|6076
|1167934
|
|