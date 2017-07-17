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"МВФ готовий виділити
гроші" - Луценко

"МВФ готовий виділити гроші" - Луценко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:14

"МВФ готовий виділити гроші" - Луценко

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила представниця президента в парламенті Ірина Луценко.

Дивися повний текст \"МВФ готовий виділити гроші\" - Луценко.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:15

Луценко, в данном случае Ирина - депутат, хоть и представитель Президента в парламенте. Но у нас Луценко Юрий - генеральный прокурор. Я считаю, что на таком портале следует корректно писать как минимум в подобных случаях имя и фамилию, особенно в заголовках.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:17

При чем тут Луценко к кредиту МВФ? Об этом больше некому говорить? И кто отдавать будет?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:28

Наверно муж должен оплатить что взяла в долг жена... Она так про кредит часто рассказывает, что вероятно это она его и брала (кредит :oops: ) ...
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:29

  Grisha1 написав:При чем тут Луценко к кредиту МВФ? Об этом больше некому говорить? И кто отдавать будет?

Нужно чтобы слово луценко как можно больше вещалось в сми.
По поводу денег, классик давным давно все объяснил.
https://www.youtube.com/watch?v=ffX3GG9RN8A
p_a_l
 
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Наша песня хороша,
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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:33

  Molchyn написав:Наверно муж должен оплатить что взяла в долг жена... Она так про кредит часто рассказывает, что вероятно это она его и брала (кредит :oops: ) ...

У богатых брала, бедным давала.
Все как в анекдоте.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:36

А як кричали Папередники набрали. Ці гребуть не гірше, а цинічніше.
Дикий не Дикий
 
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