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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Вів 04 гру, 2018 13:54 Итоги: Энергетика 04.12.18



По состоянию на 6.50 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,05%, до $62,34 за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,1% - до $53,53 за баррель.



В понедельник нефть обеих марок дорожала на 4-5%.



Рынки ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрания министров стран-членов ОПЕК, а также встречи министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+ на текущей неделе. Инвесторы предполагают, что будет достигнута договоренность о сокращении объемов добычи для поддержки нефтяного рынка.



Аналитики Goldman Sachs ждут, что ОПЕК+ примет решение о сокращении добычи и полагает, что размер его должен составлять 1,3 миллиона баррелей в день для того, чтобы противостоять значительному росту запасов.



Участники торгов также обратили внимание на новости из Канады, где власти провинции Альберта решили обязать нефтяные компании снизить добычу на 8,7% или 325 тысяч баррелей в день для устранения излишков запасов сырья. Компании провинции уже выразили свое недовольство данной мерой, хоть и обязались ее соблюдать.

«Мы полагаем, что рынок работает, и считаем, что требование правительства по сокращению добычи или любые другие интервенции властей могут оказать серьезное негативное влияние на экономику, инвестиции и торговлю», - прокомментировала сложившуюся ситуацию канадская компания Husky Energy Inc.



Нефть выросла в понедельник на фоне ожиданий сокращений ОПЕК.

Цены на нефть выросли в понедельник, так как оптимизм перед встречей ОПЕК усилился после того, как Путин сказал, что он и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед Бин Салман согласились продлить сокращение производства в кулуарах встречи G-20.



По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже нефть WTI с январской поставкой выросла на $1,94, или на 3,8%, до $52,87 за баррель. Нефть выросла на 1% на прошлой неделе, но за ноябрь упала на 22%, что является самым большим месячным падением с октября 2008 года на фоне опасений относительно глобального избытка нефти.



Февральская нефть Brent подскочила на $2,20, или 3,7%, до $61,66 за баррель.



Также, поддерживая цены на нефть, провинция Альберта в Канаде объявила о неожиданных сокращениях добычи. Между тем новости о том, что США и Китай договорились об ослаблении торговых напряжений, поддержали интерес к рискованным активам.



Путин выступил с заявлением на пресс-конференции в конце субботы после встречи с Бин Салманом, хотя и сказал, что окончательного решения по объемам не было. Заявление было сделано перед встречей ОПЕК в пятницу в Вене, которая, скорее всего, решит, нужны ли сокращения добычи. Цены на нефть упали на треть с начала октября.



«Мы считаем, что сокращение добычи ОПЕК и России в размере 1,3 млн. баррелей в день будет необходимо для того, чтобы обратить вспять текущее контр-сезонное значительное увеличение запасов и вернуть запасы на их 5-летний средний уровень», - отмечают аналитики Goldman Sachs.

Аналитики также заявили, что объявление о сокращении добычи ОПЕК на этой неделе также продлит ралли по нефти Brent, которое началось в конце воскресенья, «вероятно, выше уровня в $65».



Январский бензин вырос на 2,9% до $1,442 за галлон, в то время как январский мазут вырос на 3,4% до $1,891 за галлон.



С начала следующего года Катар выходит из ОПЕК, в составе которой производитель находился с 1961 года. Об этом в понедельник сообщил министр энергетики страны. По словам Саада аль-Кааби, такое решение было принято по итогам рассмотрения путей повышения своей роли на международном уровне. Более того, выход из картеля связан со стремлением страны сконцентрироваться на добыче природного газа.



«Катар решил выйти из ОПЕК с января 2019 года, и этим утром проинформировал об этом организацию», — уточнил министр.



Решение было принято в период ухудшения политической ситуации между Катаром и его соседями. Четыре арабских государства — Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет — ввели торговое и туристические эмбарго в отношении страны в июне прошлого года, обвинив Катар в поддержке терроризма. В понедельник цены на нефть рванули вверх, реагируя на договоренность между США и Китаем о 90-дневном перемирии в торговой войне. На саммите G20 в Аргентине, который прошел на минувших выходных, лидеры двух стран договорились воздержаться от введения дополнительных тарифов в течение ближайших трех месяцев.



В начале европейской сессии 03-го Brent торговалась с повышением на 4,5%, расположившись над уровнем $62. Если актив не растеряет позиции, то продемонстрирует самый мощный с ноября 2016 года сессионный подъем. WTI дорожает на 5%, торгуясь в районе $53,50 за баррель.

Как отметил сам катарский министр, решение о выходе из организации никак не связано с политическим и экономическим бойкотом.



Будучи крупнейшим в мире экспортером СПГ, Катар является при этом одним из самых мелких производителей нефти. Согласно отчету ОПЕК, в октябре страна добывала 609 тыс. баррелей в день. Аль-Кааби сообщил, что его страна планирует нарастить производство СПГ с 77 млн. до 110 млн. тонн в год.



Катар покидает картель как раз в тот период, когда влияние на рынок нефти стран, не входящих в ОПЕК, включая Россию, усиливается и уже приравнивается к Саудовской Аравии, которая является крупнейшим производителем в картеле и его негласным лидером.



Катарский министр подчеркнул, что влияние его страны на политику производства в ОПЕК, которая повлияла на решение о выходе из организации, было минимальным. При этом он пообещал, что Доха по-прежнему будет действовать в рамках договоренностей в рядах мировых производителей. Не будем забывать, что предшественник министра сыграл ведущую роль в достижении соглашения ОПЕК+ в 2016 году, которое помогло покончить с обвалом на рынке.



Аль-Кааби отметил, что Катар будет присутствовать на встрече министров в Вене на этой неделе, где будет определяться политика на 2019 год в период, когда цены на нефть возобновили снижение и недавно опустились под отметку $60 от уровней выше $86, достигнутых в октябре.



Катар пытается минимизировать эффект от блокады, инвестируя $200 млрд в инфраструктуру и открывая новые торговые маршруты. Кроме того, власти направили $50 млрд. из своего фонда национального благосостояния на поддержку банковского сектора и курса национальной валюты. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвиняют Доху в финансировании и поддержке терроризма. Катар, где расположена самая крупная в регионе военная база США, неоднократно отвергал эти обвинения. Аль-Кааби, бывший глава государственной Qatar Petroleum, был назначен министром энергетики в рамках перестановок в правительстве, которые проводились в начале ноября.



Выход Катара из ОПЕК указывает на проблемы картеля.



Решение Катара покинуть Организацию стран-экспортеров нефти в начале нового года, как ожидается, не окажет большого влияния на добычу нефти на Ближнем Востоке, но это указывает на проблемы в почти 60-летней организации, которое в конечном итоге может привести к его кончине.



Выход Катара из ОПЕК является «эквивалентом получения перелома позвоночника», - сказал Найим Аслам, главный аналитик рынка ThinkMarkets UK. - «Сообщение, которое было отправлено этим выходом другим членам, состоит в том, что им лучше работать вне организации, а не внутри нее. Другие, возможно, последуют за Катаром».



Однако решение Катара не должно стать огромным сюрпризом, учитывая, что это самый маленький производитель нефти в странах Ближнего Востока и пятый по величине производитель в целом по ОПЕК, причем добыча нефти в 2018 году оценивается в 600 000-650 000 баррелей в день или менее 2% от объема добычи ОПЕК, - согласно данным Линн Моррис-Акинеми, аналитика Wood Mackenzie.



Выход Катара из ОПЕК может привести к падению цен на СПГ в долгосрочной перспективе – Citi.



Решение Катара выйти из ОПЕК не скажется на ценах на нефть, но может иметь влияние на цены на рынке сжиженного природного газа (СПГ), крупнейшим экспортером которого является Катар, заявил руководитель глобального аналитического подразделения по сырьевым рынкам Citi Эд Морс в кулуарах саммита Citi в Лондоне.



«По нашему мнению, решение Катара покинуть ОПЕК не окажет никакого влияния ни на нефтяные цены, ни на решения, которые будут приняты в Вене на встречах стран ОПЕК и ОПЕК+. Однако мы думаем, что это может иметь более продолжительный эффект и привести к снижению цен на СПГ в долгосрочной перспективе», - сказал он.



По его мнению, решение Катара в большей степени имеет политическое обоснование, а также «основано на изоляции катара от GCC» (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). «Катар не является основным производителем нефти, и маловероятно, что его добыча значительно увеличится в ближайшем или отдаленном будущем - следовательно, это незначительной фактор для нефтяных цен и нефтяного рынка. В то же время это позволит Катару привлекать иностранные инвестиции в газовую и нефтяную промышленность и убедить иностранных инвесторов, что власти не будут сокращать производство по политическим мотивам. Это может обеспечить инвесторам лучшую инвестиционную среду и в будущем сделать возможным увеличение производства нефти», - сказал Морс.



Говоря об СПГ, он напомнил, что Катар объявил, что выйдет из ОПЕК и сосредоточится на увеличении добычи газа с примерно 70 млн. тонн в год до 100 млн. тонн к началу следующего десятилетия. «При этом Катар нацелился на увеличение в тот момент, когда рынок ожидает, что на этом рынке будут присутствовать две другие страны - Россия и США, чьи компании способны совместно продавать 100 млн. тонн СПГ», - отметил Морс.



«Катар рассчитывает, что Россия и США понимают, что он намерен быть конкурентном для них и цены на СПГ могут быть ниже, чем обе эти страны думают.



Вдобавок к этому, Саудовская Аравия объявила, что планирует стать экспортером газа и может участвовать в проекте по строительству второго завода по сжижению газа «Арктик СПГ-2»», - заключил Морс.



Ранее днем Катар заявил, что выходит из ОПЕК с 1 января 2019 года. Катар был членом картеля с 1961 года. При этом доля Катар в общем объеме добычи стран - членов ОПЕК составляет менее 2%.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes ,

https://www.svoboda.org/a/29244966.html Мировые цены на нефть во вторник утром сохраняют положительную динамику в ожидании встреч представителей стран-участниц ОПЕК и ОПЕК+ и решения по сокращению добычи сырья.Нефть выросла в понедельник на фоне ожиданий сокращений ОПЕК.Цены на нефть выросли в понедельник, так как оптимизм перед встречей ОПЕК усилился после того, как Путин сказал, что он и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед Бин Салман согласились продлить сокращение производства в кулуарах встречи G-20.С начала следующего года Катар выходит из ОПЕК, в составе которой производитель находился с 1961 года. Об этом в понедельник сообщил министр энергетики страны. По словам Саада аль-Кааби, такое решение было принято по итогам рассмотрения путей повышения своей роли на международном уровне. Более того, выход из картеля связан со стремлением страны сконцентрироваться на добыче природного газа.«Катар решил выйти из ОПЕК с января 2019 года, и этим утром проинформировал об этом организацию», — уточнил министр.Решение было принято в период ухудшения политической ситуации между Катаром и его соседями. Четыре арабских государства — Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет — ввели торговое и туристические эмбарго в отношении страны в июне прошлого года, обвинив Катар в поддержке терроризма. В понедельник цены на нефть рванули вверх, реагируя на договоренность между США и Китаем о 90-дневном перемирии в торговой войне. На саммите G20 в Аргентине, который прошел на минувших выходных, лидеры двух стран договорились воздержаться от введения дополнительных тарифов в течение ближайших трех месяцев.В начале европейской сессии 03-го Brent торговалась с повышением на 4,5%, расположившись над уровнем $62. Если актив не растеряет позиции, то продемонстрирует самый мощный с ноября 2016 года сессионный подъем. WTI дорожает на 5%, торгуясь в районе $53,50 за баррель.Как отметил сам катарский министр, решение о выходе из организации никак не связано с политическим и экономическим бойкотом.Будучи крупнейшим в мире экспортером СПГ, Катар является при этом одним из самых мелких производителей нефти. Согласно отчету ОПЕК, в октябре страна добывала 609 тыс. баррелей в день. Аль-Кааби сообщил, что его страна планирует нарастить производство СПГ с 77 млн. до 110 млн. тонн в год.Катар покидает картель как раз в тот период, когда влияние на рынок нефти стран, не входящих в ОПЕК, включая Россию, усиливается и уже приравнивается к Саудовской Аравии, которая является крупнейшим производителем в картеле и его негласным лидером.Катарский министр подчеркнул, что влияние его страны на политику производства в ОПЕК, которая повлияла на решение о выходе из организации, было минимальным. При этом он пообещал, что Доха по-прежнему будет действовать в рамках договоренностей в рядах мировых производителей. Не будем забывать, что предшественник министра сыграл ведущую роль в достижении соглашения ОПЕК+ в 2016 году, которое помогло покончить с обвалом на рынке.Аль-Кааби отметил, что Катар будет присутствовать на встрече министров в Вене на этой неделе, где будет определяться политика на 2019 год в период, когда цены на нефть возобновили снижение и недавно опустились под отметку $60 от уровней выше $86, достигнутых в октябре.Катар пытается минимизировать эффект от блокады, инвестируя $200 млрд в инфраструктуру и открывая новые торговые маршруты. Кроме того, власти направили $50 млрд. из своего фонда национального благосостояния на поддержку банковского сектора и курса национальной валюты. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвиняют Доху в финансировании и поддержке терроризма. Катар, где расположена самая крупная в регионе военная база США, неоднократно отвергал эти обвинения. Аль-Кааби, бывший глава государственной Qatar Petroleum, был назначен министром энергетики в рамках перестановок в правительстве, которые проводились в начале ноября.Выход Катара из ОПЕК указывает на проблемы картеля.Решение Катара покинуть Организацию стран-экспортеров нефти в начале нового года, как ожидается, не окажет большого влияния на добычу нефти на Ближнем Востоке, но это указывает на проблемы в почти 60-летней организации, которое в конечном итоге может привести к его кончине.Выход Катара из ОПЕК является «эквивалентом получения перелома позвоночника», - сказал Найим Аслам, главный аналитик рынка ThinkMarkets UK. - «Сообщение, которое было отправлено этим выходом другим членам, состоит в том, что им лучше работать вне организации, а не внутри нее. Другие, возможно, последуют за Катаром».Однако решение Катара не должно стать огромным сюрпризом, учитывая, что это самый маленький производитель нефти в странах Ближнего Востока и пятый по величине производитель в целом по ОПЕК, причем добыча нефти в 2018 году оценивается в 600 000-650 000 баррелей в день или менее 2% от объема добычи ОПЕК, - согласно данным Линн Моррис-Акинеми, аналитика Wood Mackenzie.Выход Катара из ОПЕК может привести к падению цен на СПГ в долгосрочной перспективе – Citi.Решение Катара выйти из ОПЕК не скажется на ценах на нефть, но может иметь влияние на цены на рынке сжиженного природного газа (СПГ), крупнейшим экспортером которого является Катар, заявил руководитель глобального аналитического подразделения по сырьевым рынкам Citi Эд Морс в кулуарах саммита Citi в Лондоне.«По нашему мнению, решение Катара покинуть ОПЕК не окажет никакого влияния ни на нефтяные цены, ни на решения, которые будут приняты в Вене на встречах стран ОПЕК и ОПЕК+. Однако мы думаем, что это может иметь более продолжительный эффект и привести к снижению цен на СПГ в долгосрочной перспективе», - сказал он.По его мнению, решение Катара в большей степени имеет политическое обоснование, а также «основано на изоляции катара от GCC» (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). «Катар не является основным производителем нефти, и маловероятно, что его добыча значительно увеличится в ближайшем или отдаленном будущем - следовательно, это незначительной фактор для нефтяных цен и нефтяного рынка. В то же время это позволит Катару привлекать иностранные инвестиции в газовую и нефтяную промышленность и убедить иностранных инвесторов, что власти не будут сокращать производство по политическим мотивам. Это может обеспечить инвесторам лучшую инвестиционную среду и в будущем сделать возможным увеличение производства нефти», - сказал Морс.Говоря об СПГ, он напомнил, что Катар объявил, что выйдет из ОПЕК и сосредоточится на увеличении добычи газа с примерно 70 млн. тонн в год до 100 млн. тонн к началу следующего десятилетия. «При этом Катар нацелился на увеличение в тот момент, когда рынок ожидает, что на этом рынке будут присутствовать две другие страны - Россия и США, чьи компании способны совместно продавать 100 млн. тонн СПГ», - отметил Морс.«Катар рассчитывает, что Россия и США понимают, что он намерен быть конкурентном для них и цены на СПГ могут быть ниже, чем обе эти страны думают.Вдобавок к этому, Саудовская Аравия объявила, что планирует стать экспортером газа и может участвовать в проекте по строительству второго завода по сжижению газа «Арктик СПГ-2»», - заключил Морс.Ранее днем Катар заявил, что выходит из ОПЕК с 1 января 2019 года. Катар был членом картеля с 1961 года. При этом доля Катар в общем объеме добычи стран - членов ОПЕК составляет менее 2%.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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