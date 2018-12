Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Сер 05 гру, 2018 13:21 Итоги: Мировой фондовый рынок 05.12.18 США



Фондовый рынок США резко снизился, основные индексы снизились более чем на 3%, снижение возглавили банковские акции и акции промышленных компаний, так как рынок облигаций США дает сигнал о возможной приостановке роста, кроме этого инвесторы снова были обеспокоены вопросом внешней торговли.



Размер процентного снижения S&P 500 за день стал наиболее высоким два месяца, что нейтрализовало рост в понедельник и неделе ранее, когда индекс показал наиболее сильный недельный процентных рост за семь лет.



Индекс акций компаний малой капитализации Russell 2000 снизился на 4,4% - это наиболее сильное снижение за более чем семь лет.



Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до минимума с середины сентября. Разницы в доходности 10-летних и двухлетних облигаций также уменьшилась до минимальной за десятилетие. За этим наблюдают, как за сигналом разворота кривой доходности, когда доходность двухлетних облигаций выше 10-летних — за последние 50 лет это было признаком рецессии.



Частично кривая доходности уже развернулась: доходность двух- и трехлетних облигаций сохраняются выше доходности пятилетних второй день подряд.



В среду Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq будут закрыты в связи с похоронами бывшего президента Джорджа Буша (старшего), который умер в пятницу.



Акции в понедельник росли после заключения перемирия в торговой войне лидерами США и Китая, после переговоров на саммите G20 в Аргентине, однако оптимизм инвесторов в отношении соглашения во вторник уменьшался. Президент Трамп предупредил, что вернется к тарифам на импорт, если две стороны не решат разногласия.



Индекс акций финансовых компаний S&P 500, особенно чувствительный к изменениям на рынке облигаций, снизился на 4,4%.



Чувствительный к внешней торговле промышленный сектор снизился на 4,4%. Акции Boeing снизились на 4,9%, Caterpillar на 6,9%.



Индекс акций транспортного сектора Dow Jones Transport Average снизился на 4,4% - это наиболее сильное дневное снижение с июня 2016 г.



Сектор энергетики и коммунального хозяйства, как «защитный», вырос на 0,2%, он стал единственным показавшим рост из 11 основных секторов S&P 500.



В комментариях, сделанных во вторник, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что центральный банк, как ожидается, продолжит повышение процентных ставок «в течение следующего года или около того», даже в то время как он уделяет пристальное внимание возможным рискам на финансовых рынках.



Эти комментарии были сделаны после комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла на прошлой неделе, которые поддержали акции, так как были оценены как предполагающие менее агрессивную траекторию повышения процентных ставок.



Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 4,24 к 1, на Nasdaq 5,96 к 1.



Объем торговли на биржах США был 9 млрд. акций, что выше 7,7 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 3,10% до уровня 25 027,07 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 3,24%, до 2 700,06 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «минусе» на 3,80% до 7 158,43 пункта.



Европа



Европейские фондовые индексы во вторник снизились.



Европейские фондовые рынки снизились, на фоне угасания энтузиазма в отношении перемирия в торговой войне между США и Китаем, достигнутого на саммите G20 на выходных.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,76%, после роста на 1% в понедельник.



Пары фунт-доллар и евро-доллар в целом остаются на уровне закрытия понедельника.



Хотя общее влияние приостановки торговой войны между США и Китаем остаётся позитивным, остались вопросы о том, что действительно было согласовано между США и Китаем.

Например, заявление президента США Трампа о том, что Китай уберет тарифы на автомобили из США не появилось в декларации, которая была согласована сторонами на выходных.



Среди наиболее сильно выросших были акции фармацевтических компаний.

Акции европейских авиаперевозчиков снизились сильнее широкого рынка.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,76%, после роста на 1% в понедельник.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,56% и составил 7 022,76 пункта.



Немецкий DAX просел на 1,14% до 11 335,326 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,82% — на отметке 5 012,66 пункта.



Азия



Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в «минусе» торги в среду вслед за обвалом основных индексов в США более чем на 3%.



Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,53%, как и более широкий Topix.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,61%, Shenzhen Composite - 0,48%, гонконгский Hang Seng - 1,62%.



Индийский BSE Sensex уменьшился на 0,69%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,78%, новозеландский NZX 50 - на 0,95%. Снижение южнокорейского Kospi составило 0,62%, индонезийского Jakarta Composite - 0,32%.



На минувших выходных представители США и Китая договорились о том, что Штаты не станут повышать пошлины на импорт китайских товаров в течение ближайших 90 дней, а КНР увеличит закупки американских товаров. Эта новость поначалу вызвала оптимизм инвесторов, который вскоре сменился сомнениями в том, что стороны придут к реальному соглашению, которое поможет избежать проблем в будущем. В частности, эксперты указывают на отсутствие конкретных обязательств со стороны КНР в плане увеличения закупок американской продукции.



Однако азиатские индексы несколько отыграли падение после заявления китайских властей о том, что переговоры с США были успешными, и что страна примет конкретные меры в кратчайшие сроки.



Также в среду стало известно, что ВВП Австралии в III квартале вырос всего на 0,3% относительно второго квартала и на 2,8% в годовом выражении. Кварталом ранее австралийская экономика выросла на 0,9% в поквартальном и на 3,1% в годовом выражении, эксперты ожидали замедления роста первого показателя до 0,6% и ускорения второго до 3,3%.



Как следствие, австралийские банки Westpac и Commonwealth Bank of Australia потеряли более 1% рыночной стоимости.



Активное снижение в среду продемонстрировали акции компаний высокотехнологичного сектора. Так, рыночная стоимость японского производителя оптики для мобильных устройств Sunny Optical упала на 7,3%, китайский интернет-гигант Tencent потерял 2,3% капитализации, производитель компонентов для смартфонов AAC - 3,7%.



Акции банка HSBС подешевели на 2,6% в Гонконге, бумаги China Construction Bank - на 1,3%.



Рыночная стоимость страховщика Dai-ichi Life снизилась на 3,2%, финкомпании Nomura - на 3,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,7%, цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,2%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли. В частности, индекс Мосбиржи увеличился на 0,09% - до 2443,38 пункта, а РТС - на 0,15%, до 1155,88 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 г. на бирже ICE в Лондоне подросла на 0,3%, до $61,85 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,89%, «Газпрома» — на 1,2%, «АЛРОСы» — на 1,92%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 1,98%, Московской биржи — на 0,17%.



О полномасштабной коррекции в условиях восстановления цен на нефть говорить не приходится, но рынок РФ сейчас явно столкнулся с тем, что несколько переоценил реальность накануне. Индекс Мосбиржи отступает к 2 430 пунктам, ближайшая промежуточная поддержка находится на уровне 2 400 пунктов, ниже — 2 385 пунктов. Сессия вторника для рублевого индикатора закрывается в пределах 2 425—2 445 пунктов, этот же коридор актуален для открытия торгов 05-го. Индекс РТС консолидируется в рамках 1 145—1 155 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 04 декабря понизился на 1,67 пункта или на 0,29% до уровня 576,30 пунктов.



Объем торгов за день составил 245,7 млн. грн., акциями наторговали 0,442 млн. грн.



Как сообщалось, в понедельник 03 декабря ПФТС-индекс понизился на 2,05 пункта или на 0,35% до уровня 577,97 пунктов.

С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 261,24 пунктов или на 82,92 с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник снизился на 0,29% - до 576,3 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 245,7 млн. грн., в том числе акциями - 0,442 млн. грн.



В «индексной корзине» изменились в стоимости акции Центрэнерго (-0,63%), Донбассэнерго (-0,16%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,26%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» вырос на 2,19% - до 1786,58 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 446,14 пункта при объеме торгов 5,08 млн. злотых (38,1 млн. грн.).



Динамику индекса определили акции агрохолдинга ИМК (-3,85%), «Кернела» (-0,37%) и «Астарты» (-0,36%).



К полудню среды, 05 декабря, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно негативную динамику в среду вслед за снижением фондового рынка США в среду, на фоне резкого снижения доходности казначейских облигаций США и возобновления опасений в отношении влияния торгового противостояния на мировой экономический рост.



Более плоская кривая доходности казначейских облигаций США оживила опасения рецессии, также усилились сомнения в том, что США и Китай будут способны придти к значимому торговому соглашению в течение перемирия в торговой войне, которые было согласовано на выходных.



По состоянию на 6.55 Киева индекс акций азиатско-тихоокеанского региона без учета Японии от MSCI снижался на 1,4%.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,21% - до 2660,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,02%, до 1387,8 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,54% - до 26840,05 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,57%, до 2102,07 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,86% - до 5664,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,72%, до 21873,52 пункта.



С пессимизмом восприняли инвесторы в Азии распродажи на Уолл-Стрит во вторник. Основные американские фондовые индексы по итогам торгов потеряли до 3,8%, в том числе на фоне резкого роста доходности гособлигаций США. В понедельник впервые с 2007 года доходность двухлетних долговых госбумаг в определенный момент оказалась выше доходности пятилетних бумаг казначейства США. Такая ситуация называется инверсией кривой доходности и может быть признаком приближающейся экономической рецессии.



Настроение также ухудшилось из-за вышедших хуже ожиданий данных по изменению ВВП Австралии в III квартале. Австралийский доллар снизился на 0,5% до $0,7305.



Сигналы от ФРС на прошлой неделе показали, что она может быть близка к завершению трёхлетнего цикла повышения процентных ставок, что привело к снижению доходности 10-летних казначейских облигаций до минимума за три месяца ниже 3%.



Опасения в отношении замедления экономического роста США ускорили спрямление кривой доходности — явление, когда доходности более долгосрочных облигаций снижаются быстрее, чем у более краткосрочных облигаций. Разница в доходности двух- и 10-летних казначейских облигаций США достигла минимального уровня за десятилетие.



Снижение рынка в США и более плоская кривая доходности отражают то, что импульс экономического роста стал главным предметом опасения инвесторов, даже при том, что последние данные по промышленному индексу ISM держались хорошо, - отмечает аналитик из J.P. Morgan Asset Management.



Более плоская кривая доходности рассматривается как индикатор рецессии, при том, что более долгосрочные доходности предполагают, что рынки ожидают впереди ослабление экономики.

Экономика США, вероятно, будет способна выдержать ещё одно или два повышения ставки, поэтому выпрямление кривой доходности кажется немного избыточным. Тем не менее, верно, что экономические перспективы более мрачные, чем раньше, - отмечает аналитик из Sumitomo Mitsui Asset Management Ичикава.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в «минусе» торги в среду вслед за обвалом основных индексов в США более чем на 3%.



Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,53%, как и более широкий Topix.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,61%, Shenzhen Composite - 0,48%, гонконгский Hang Seng - 1,62%.



Индийский BSE Sensex уменьшился на 0,69%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,78%, новозеландский NZX 50 - на 0,95%. Снижение южнокорейского Kospi составило 0,62%, индонезийского Jakarta Composite - 0,32%.



На минувших выходных представители США и Китая договорились о том, что Штаты не станут повышать пошлины на импорт китайских товаров в течение ближайших 90 дней, а КНР увеличит закупки американских товаров. Эта новость поначалу вызвала оптимизм инвесторов, который вскоре сменился сомнениями в том, что стороны придут к реальному соглашению, которое поможет избежать проблем в будущем. В частности, эксперты указывают на отсутствие конкретных обязательств со стороны КНР в плане увеличения закупок американской продукции.



Однако азиатские индексы несколько отыграли падение после заявления китайских властей о том, что переговоры с США были успешными, и что страна примет конкретные меры в кратчайшие сроки.



Также в среду стало известно, что ВВП Австралии в III квартале вырос всего на 0,3% относительно второго квартала и на 2,8% в годовом выражении. Кварталом ранее австралийская экономика выросла на 0,9% в поквартальном и на 3,1% в годовом выражении, эксперты ожидали замедления роста первого показателя до 0,6% и ускорения второго до 3,3%.



Как следствие, австралийские банки Westpac и Commonwealth Bank of Australia потеряли более 1% рыночной стоимости.



Активное снижение в среду продемонстрировали акции компаний высокотехнологичного сектора. Так, рыночная стоимость японского производителя оптики для мобильных устройств Sunny Optical упала на 7,3%, китайский интернет-гигант Tencent потерял 2,3% капитализации, производитель компонентов для смартфонов AAC - 3,7%.



Акции банка HSBС подешевели на 2,6% в Гонконге, бумаги China Construction Bank - на 1,3%.



Рыночная стоимость страховщика Dai-ichi Life снизилась на 3,2%, финкомпании Nomura - на 3,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,7%, цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,2%.











В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



