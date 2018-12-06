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"Бізнес душать"? Рева
розповів, де збирається шукати...

"Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:22

  Grisha1 написав:
  shapo написав:
  Grisha1 написав: когда беня спосойно ездит по всему миру после того как украл 3 миллиарда долларов,

Это кто вам рассказал ,Лондонский суд где сейчас идет слушание дела Приватбанка или начальница Рожковой Гонтарева ?

Были материалы, куча каналов расследовали, что он сам себе навыдавал кредиты. 200 ярдов рекапитализации, думаете, все по карманам ушли?


Нет, там было чуть-чуть по-другому.
1. Приватбанк обвинили в выдаче кредитов связанным юрлицам.
2. Изменили методику расчета залоговой стоимости персонально для привата. В результате, некоторые объекты-залоги оказались оценены в 0. Причем не только стадион в Украине, но и завод в Европе.
на деле:
1. Лица стали связанными после того, как приват, желая получить эффективный контроль над своими деньгами, вошел в состав акционеров.
2.После некорректной оценки залогов НБУ, последний потребовал докапитализации, которая была невозможна в тех объемах и сроках, которых требовал НБУ.
3. НБУ инициировал информационную диверсию, повлекшую массовое снятие средств со счетов населением и увод средств предприятиями.
4. После этого Беня "подарил" банк,который развивал с 1992 года, который один весил 40% всей БС Украины за 1 гривну(?).

Нас уверяют, что Коломойский все это затеял ради того, чтобы срубить бабла....
Верится с трудом. Во всем надо искать ответ на вопрос "Кому это выгодно?" Выгодно ли главный актив бизнес-империи, который стоит намного больше сумм, в якобы хищении, которых его обвиняют, отдать конкурентам? Все эти года с 1992 года он развивал банк ради сумм, составляющих примерно 20% его состояния? Банк,который фактически контролировал БС Украины вообще можно оценить деньгами? Принимая во внимание личность Коломойского, я могу предположить, что он способен на многое ради выгоды, но для того, чтобы отдать такой банк надо быть не жадным, а идиотом. В чем его точно нельзя обвинить так это в глупости.
Теперь попробуем все-таки ответить на детективные вопросы "Кому это выгодно?" И "Кто имел возможность это сделать?" Ответ оказывается на поверхности. Выгодно - всей оставшейся банковской системе, включая банки, в которых есть интересы того руководства НБУ, руководства руководства НБУ и, хм, скажем так, бизнес-партнеров руководства НБУ. Передел Банковского пространства, переход самого крупного банка страны под контроль государства, НБУ (то есть людей, у которых есть свои интересы в банковской сфере и свои банки) и руководство руководства НБУ (у которого тоже есть свой Маленький Индивидуальный Банк :mrgreen: ). И возможность все это провернуть как ни удивительно у тех-же людей в виде контроля над контролирующим органом :mrgreen: .

И еще один момент, который (ПОЧЕМУ-ТО?) никого не удивляет кроме меня - почему все эти десятки банков, которые уже НБУ накачал деньгами к тому моменту, в один момент прекратили возврат депозитов, на протяжении долгого времени затрудняли работу юриков, нагребли дофига рефинанса, существовали в таком положении месяцы и даже годы (как ВыЕйБИ-банк, к примеру), спокойно выводили активы и их бывшие хозяева и сейчас спокойно и почиваю на бабках и многие в Украине и ведут крупный бизнес и все "чинно-благородно" ("Не может быть")? А с приватом не по этому сценарию? И банк фунциклировал и задержек с выплатами не было и даже прежде чем лечь, до последнего (я тогда сам видел, возле меня было 3 отделения, инкассаторские машины по нескольку раз в день приезжали) наполнял банкоматы наличкой. Почему не выйти на крыльцо своего швейцарского дома и не сказать "Граждане Украины, звыняйте бананив нема." Если такое коварное преступление замыслилось, то не логично-ли было вывести все бабло, закрыть банк и дать отдуваться ФГВФЛ? Как-то все не стыкуется с "личностью коварного лиходея", которого нам рисуют.
Так, ладно, я банки в принципе не люблю, а за адвокатуру мне и не заплатили еще. :mrgreen: НО, "Все должно быть шарман, черт подери!" ("Большая перемена")
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 07:30

  rjkz написав:Так, ладно, я банки в принципе не люблю, а за адвокатуру мне и не заплатили еще. :mrgreen: НО, "Все должно быть шарман, черт подери!" ("Большая перемена")


Судя по интервью Кошкиной Коломойский уверен, что вернет обратно Приват и еще посадит Гонтареву
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:27

60-70% населения Украины по данным ООН нищие. Еще 20% почти. Задача власти забрать у менее нищих и отдать более. Сложно представить что бы этот процесс сопровождался пониманием и одобрением. Особенно на фоне того, что несколько семей отобрали имущество страны созданное поколениями.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:32

Нужна шкала мин ЗП по должности, если директор хочет себе минималку, то пусть его должность в трудовой будет "уборщица", тогда вопросов не возникнет.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:35

Аморально - это когда зарплата у зама Луценко 400 тыс.
nasturcia
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:12

shapo
Коломойский уверен, что вернет обратно Приват и еще посадит Гонтареву
Даже не знаю за кого болеть. :mrgreen:
Molchyn
 
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