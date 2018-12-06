Итоги: Энергетика 06.12.18

Додано: Чет 06 гру, 2018 13:40

Сырьевые рынки оказались под давлением в четверг в свете отказа мировых инвесторов от рисковых активов, о чем свидетельствуют распродажи на биржах Азии на текущих торгах и Европы - днем ранее.



При этом в центре внимания нефтяного рынка остаются встречи ОПЕК и ОПЕК+, проходящие в Вене. В среду там прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал альянсу сокращение добычи нефти на первое полугодие 2019 года, но пока без конкретного объема снижения. В четверг этот вопрос предстоит обсудить на саммите ОПЕК, а в пятницу - на встрече всех стран-участниц сделки ОПЕК+.



«Рынки считают, что будет достигнуто соглашение о сокращении добычи на 1-1,3 миллиона баррелей в сутки», - таково мнение аналитиков банка ANZ. Однако до окончания встреч ОПЕК и ОПЕК+ неопределенность на рынке сохраняется, и инвесторы проявляют осторожность.

Совместный Комитет по мониторингу стран ОПЕК и не-ОПЕК, или JMMC, который включает в себя Саудовскую Аравию и Россию, провел заседание в среду. По сообщениям Dow Jones, комитет рекомендовал сократить производство в период с сентября по октябрь, - сообщил министр нефти Омана. Министр также сказал, что Россия согласилась с необходимостью сокращения добычи.



В четверг ОПЕК проведет свое официальное заседание, еще одно заседание между членами ОПЕК и странами не-ОПЕК состоится в пятницу.



Министр нефти Саудовской Аравии вновь усомнился в том, что соглашение о сокращении добычи будет достигнуто ОПЕК, а также Россией и другими производителями в Вене в четверг, - сообщает Wall Street Journal.

«По словам министра Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, преждевременно говорить, будет ли достигнута такая договоренность между ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК», - отмечают аналитики Commerzbank.



В отчете S&P Global Platts в среду говорилось, что добыча нефти в ОПЕК выросла на 40 000 баррелей в день до 33,08 миллиона баррелей в ноябре с начала месяца. Добыча в Иране упала из-за санкций США в отношении энергетического сектора страны, но добыча выросла в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром после распродаж на биржах Европы и Азии и в ожидании встречи ОПЕК в Вене.Цены на нефть в среду снизились, так как инвесторы ожидали ясности относительно возможного, но далеко не гарантированного, сокращения производства крупными производителями в Вене.В ОПЕК заявили о готовности терпеть нефть по $50.Страны ОПЕК усиливают давление на Россию меньше чем за сутки до саммита в Вене, где крупнейшие нефтедобывающие страны мира должны решить - сплотиться и сократить добычу ради повышения цен, либо терпеть дальнейшее падение котировок.Ближневосточные члены картеля готовы ко второму сценарию, заявил министр нефти и газа Омана Мухаммед ар-Румхи.«Вы знаете, летом у нас, в странах залива, температура поднимается до 55 градусов по Цельсию. Чтобы пережить это, мы ищем укрытия в кондиционируемых помещениях. Так и с ценой. Если она упадет до $50 за баррель, то сможем найти зону комфорта», - нашел параллель с погодой министр.Резкий рост сланцевой добычи в США, который составил 2 млн баррелей в сутки с начала года и не замедлится в следующем году, сулит мировому рынку избыток в объеме 1,4 млн. баррелей в день - рекордный с 2015 года, следует из расчетов ОПЕК.От России картель требует убрать с рынка 300 тысяч баррелей ежедневной добычи - весь прирост, которого нефтяники добились во второй половине года, сообщил РИА Новости источник, близкой к российской делегации.В сумме - с учетом Саудовской Аравии и других ключевых ближневосточных игроков - страны-участницы сделки ОПЕК+ могут сократить производство на 1,4 млн. баррелей в день.Но Москва готова лишь на квоту вдвое меньше - 150 тысяч баррелей в сутки. В ходе предварительных консультаций выйти из тупика не удалось - технический комитет, заседавший в понедельник, не вынес никаких рекомендаций нефтяным министрам.В среду глава Минэнерго РФ Александр Новак провел переговоры с саудовским коллегой Халедом аль-Фалихом. И хотя сам Новак сообщил российским журналистам, что беседа «прошла хорошо», Аль-Фалих его оптимизм не поддержал «Преждевременно» говорить о том, что группа ОПЕК+ согласится сократить объемы производства, заявил он.Камнем преткновения остается не только объем сокращений, но и точка отсчета, рассказали «Итогам» источники в ОПЕК: некоторые страны хотят установить ее на уровне добычи в октябре, в то время как другие предпочитают придерживаться первоначальной сделки, в которой за основу брались уровни 2016 года.Полагаю, жесткая позиция России связана с тем, что просадка нефтяной промышленности будет некрасиво выглядеть в макростатистике: доля нефти в добыче полезных ископаемых составляет 71,7%, в промпроизводстве - 26%, а в ВВП - 6,8%.Из-за повышения НДС темпы экономического роста, по прогнозу МЭР, замедлятся в 2019 году с 1,8% до 1,3%.Лишившись 300 тысяч баррелей ежедневной добычи, экономика РФ потеряет еще 0,2% роста, а промышленность - 0,6%, следует из расчетов Мурашова.Власти РФ зажаты между двух огней - с одной стороны нежелание признавать стагнацию экономики, а с другой - бюджет, который в 2019 году становится дефицитным при нефти дешевле $48,8.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: