Про це повідомляє на MPP Consulting.
Дивися повний текст Найдорожчі бренди України (інфографіка).
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Додано: Нед 09 гру, 2018 21:28
Найдорожчі бренди України (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найдорожчі бренди України (інфографіка).
Додано: Нед 09 гру, 2018 22:32
Простая минералка втридорога, еще и на ровном месте ее выкачивают. Сомневаюсь даже что в таких обьемах она там натуральная
Додано: Нед 09 гру, 2018 22:53
freeze Самому странно: кучмастар с билайном есть, а ватафона - нема?! ОККО - присутствует, а ДТЭК - где??? Розетка - на 3 месте, Приват дешевле, а что есть у Розетки кроме этого самого бренда (у Штепселя, и то хоть Тарапунка был). Сильно выборочный рейтинг какой-то...
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