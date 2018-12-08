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Найдорожчі бренди
України (інфографіка)

Найдорожчі бренди України (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:28

Найдорожчі бренди України (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє на MPP Consulting.

Дивися повний текст Найдорожчі бренди України (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:28

Для дурачков.
Явная рекламная компания от производителей Моршинской.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:32

Простая минералка втридорога, еще и на ровном месте ее выкачивают. Сомневаюсь даже что в таких обьемах она там натуральная
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:53

freeze Самому странно: кучмастар с билайном есть, а ватафона - нема?! ОККО - присутствует, а ДТЭК - где??? Розетка - на 3 месте, Приват дешевле, а что есть у Розетки кроме этого самого бренда (у Штепселя, и то хоть Тарапунка был). Сильно выборочный рейтинг какой-то...
Radon
 
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