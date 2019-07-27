Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Справедливости ради – событие имело место еще 12 сентября 2018 года. И только сейчас начали раскручивать. Может начинаются? В который раз хочется надеяться на лучшее. Но житейский опыт говорит, что будет как всегда.. Более того, с каждым разом все хуже и хуже..
Согласен. Надеемся на лучшее
Да бросьте, это всего лишь политическая игра в преддверии формирования нового Кабмина - Авакову кресла не достанется. По крайней мере именно для этого всплыло видео.
Пчелы борются друг с другом за мед... но никогда - против меда!
yanyura написав:А нам постоянно "втюхивали", что "словацкий" газ нужен для населения, поэтому и цена газа для него такая большая. Фактически же дешевый украинский газ продавали "своим" производственникам, дорогой "словацкий" населению.
в студію ціну на газ для промисловості та для населення. причому за рік щоб було все видно. а то задовбали ретранслювати цю дич баби юлі.
Еще раз.
Для населения в 2017-м суммарно - 21,2 млрд куб. м (правда в этот объем входит и отопление для промышленности, но пренебрежем этой цифрой, т.к. суммарно она 1,0 млрд куб. м). Сюда также включены технологические потери (на добычу, транспортировку и газораспределение), а также на производство сжиженого газа - 4,4 млрд. куб.
Мы сейчас выполняем самую большую инвестиционную программу в истории УГД.
Министры продлили действие постановления №187, которое фиксирует цену газа для населения на уровне 6800 грн за 1000 куб. м, до 1 ноября 2018 года. С 1 ноября вступает в силу новое постановление, которое повышает отпускную цену газа от НАК "Нафтогаз Украины" до 8550 грн за 1000 куб. м.