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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 16 гру, 2020 23:32
lapay написав: detroytred написав:
У них банально пересичному не подают в меню комми и пр. Обещалкиных нереального. Не дают им возможности на равных.
У кого капитал, тот и банкует.
Избирается)))
Після прибабахнутого Трампа можуть і комуністичного Сандерса вибрати. Багато Зеля виступав, до НР 2019? Він і після не виступав, а ховався. Пересічні самі собі намалювали мішок з котом, і самі за нього проголосували.
Пересични намалювали, что ЗЕ даст копняка По.
Он и дал. Обещания не ключевую роль сыграли.
Вот честно у меня сомнения в его раннем рейтинге. И если бы пересичному не совали в нос, что только ЗЕ побеждает ПО, то возможно запросто не было бы такого взлёта.
То говорите фильм сыграл роль, то сами пересични намалювали?
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Додано: Сер 16 гру, 2020 23:39
detroytred написав:
Пересични намалювали, что ЗЕ даст копняка По.
Он и дал. Обещания не ключевую роль сыграли.
Вот честно у меня сомнения в его раннем рейтинге. И если бы пересичному не совали в нос, что только ЗЕ побеждает ПО, то возможно запросто не было бы такого взлёта.
То говорите фильм сыграл роль, то сами пересични намалювали?
Ви не розумієте елементарних речей - не фільми формують смаки глядачів, а фільми знімають під їх смаки. Не вгадав, що хоче Вася - буде провал в прокаті. Так само і в політиці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 23:47
vano80 написав:
Неясно ваше постоянное противопоставление борьбы с ворюгами зелеными и попередниками. если у тебя нет фамилий, то нет решения судов при порошенко. если нет решения судов, то о какой борьбе идет речь?
Нет решений за предыдущие 5 лет, нет решений за нынешние полтора.
Ну и чем "нерешения" прошлые тебе милее "нерешений" нынешних? Просто цвет властей не тот, а так и там и там безделие, только от одних тебе не любо, а от других - сойдет.
Тоді який зміст вибирати Зе? Чого люди(73%) так ненавидять По, якщо "и там и там безделие"?
Ось українці майже завжди при виборі президента надіяться на чудо і таки отримують "чудо", тільки в іншому сенсі.
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Додано: Чет 17 гру, 2020 08:58
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Додано: Чет 17 гру, 2020 10:07
lapay написав: detroytred написав:
Пересични намалювали, что ЗЕ даст копняка По.
Он и дал. Обещания не ключевую роль сыграли.
Вот честно у меня сомнения в его раннем рейтинге. И если бы пересичному не совали в нос, что только ЗЕ побеждает ПО, то возможно запросто не было бы такого взлёта.
То говорите фильм сыграл роль, то сами пересични намалювали?
Ви не розумієте елементарних речей - не фільми формують смаки глядачів, а фільми знімають під їх смаки. Не вгадав, що хоче Вася - буде провал в прокаті. Так само і в політиці.
Ага)))
Тогда бы априори не существовало такого понятия и инструмента, как пропаганда, манипуляция сознанием индивидуума, масс (от покупателя до избирателя).
На данный инструмент управленцы-власть имущие (от физлиц и до корпораций) тратят огромнейшие ресурсы.
И чем дальше, тем больше траты.
А также больше эффективность манипулирования.
(В том числе и объективного манипулирования -- как недавно эксперт показывала хайпами и просто потоком инфо изменяется сознание-реакция людей)
Согласен - это элементарные вещи, которые вы не розумiєте.
Да люди хотят жрать чипсы, соджо, маргарин и т.д. И жрут (сами хотят выбрать политика и выбирают). Сами жрут и выбирают именно этих вместо ... которых не пропагандируют, не рекламируют, не продвигают. Кто?))
Но кто-то ж способствует))) возникновению и поддержанию! этих желаний.
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detroytred
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