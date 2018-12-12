Итоги: Энергетика 12.12.18

Додано: Сер 12 гру, 2018 13:47

Поддержку стоимости нефти оказывают данные API, свидетельствующие о резком снижении запасов нефти в США за минувшую неделю. Так, согласно новым данным организации, за неделю по 7 декабря коммерческие запасы нефти в США упали сразу на 10,18 миллиона баррелей после роста на 5,36 миллиона баррелей неделей ранее. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 2,99 миллиона баррелей после сокращения на 7,323 миллиона баррелей неделей ранее.



В то же время участники торгов обратили определенное внимание на прогноз по добыче нефти в США. Так, управление энергетической информации минэнерго США (EIA) во вторник сохранило прогноз по добыче нефти в США в 2018 и 2019 годах на уровне ноябрьской оценки в 10,9 и 12,1 миллиона баррелей в сутки соответственно.



Рост добычи нефти в США продолжается безостановочно, и, вероятно, будет продолжаться в обозримом будущем, чтобы компенсировать любые корректировки в предложении сырья со стороны стран ОПЕК+.



ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.

Издание The Wall Street Journal сообщила, что ливийская национальная нефтяная компания объявила о форс-мажорных обстоятельствах в отношении экспорта с месторождения Эль-Шарара после нападения боевиков на объект в выходные дни.



Аналитики Commerzbank отметили во вторник «нехватку почти 400 000 баррелей в день ливийской нефти, поскольку добыча на крупнейшем ливийском месторождении нефти была прервана».



В пятницу ОПЕК согласилась сократить общий объем добычи на 800 000 баррелей в день с уровня октября в течение шести месяцев, начиная с нового года. В картеле не указывалось сокращение добычи союзниками, не являющимися членами ОПЕК, в том числе и Россией, но в новостях сообщалось о сокращениях, на уровне 400 000 баррелей в день, что приводит к общему сокращению до 1,2 миллиона баррелей в день.



Меж тем, в Отчете по краткосрочным перспективам Администрации по энергетической информации прогнозируется, что средняя цена на нефть WTI в 2018 году составит $65,18 за баррель, что на 2,4% меньше, чем в ноябрьском прогнозе. Агентство также сократило свой прогноз на 2019 года на 16,4% до $54,19.

Для нефти Brent прогноз понижен на 2,3% до $71,30 в 2018 году и на 15,2% до $61 в 2019 году.

Мировые цены на нефть повышаются в среду утром после опубликованных еженедельных данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов сырья в США.Нефть подросла в цене по итогам вторника.Фьючерсы на нефть повысились во вторник, откатившись от максимумов на фоне неопределенности, связанной с соблюдением соглашения с производителем нефти о сокращении добычи, а также опасений по поводу возможного замедления в спросе на энергию.API: запасы нефти в США сократились за неделю на 10,2 млн. баррелей.Американский институт нефти (API) опубликовал статистику изменения запасов нефти и нефтепродуктов. Согласно данным, за неделю до 7 декабря в баррелях:запасы сырой нефти: -10,2 млн.;запасы в Кушинге: +0,642 млн.;запасы бензина: -2,48 млн.;запасы дистиллятов: +0,712 млн.Статистика API составляется на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе. Она традиционно предшествует публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики, которая на текущей неделе будет представлена вниманию участников рынка 12 декабря в 17.30 Киева.Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут в четверг, что в США за отчетный период (в баррелях):запасы сырой нефти: -3,167 млн.;запасы бензина: +1,932 млн.;запасы дистиллятов: +1,471 млн.;запасы сырой нефти в Кушинге: +1,1 млн. (собственный прогноз Bloomberg).Котировки январских фьючерсов на WTI, экспирация которых состоится 19 декабря (активным станет февральский контракт), отреагировали ростом на цифры API.Американский бенчмарк вырос на 2.49% до $52,27 за баррель. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE дорожают на 1,49% до $60,87 за баррель.Запасы сланцевой нефти в США оказались вдвое больше, чем предполагалось.Сланцевая революция в США, сделавшая страну чистым экспортером углеводородов впервые за 75 лет, похоже, выдохнется не скоро.Извлекаемые запасы нефти и газа в бассейне Permian - крупнейшем районе сланцевой добычи в Штатах - оказались в разы больше изначальных оценок, следует из данных Геологической службы США (USGS).Оценка запасов нефти по сравнению с 2016 годом увеличена вдвое - с 20 до 46,3 миллиарда баррелей, а газа - более чем в 17 раз. По новым расчетам, это 281 триллион кубических футов против 16 триллионов в докладе двухлетней давности.Впервые в общие цифры по бассейну добавлены запасы двух формаций - Wolfcamp Shale и Bone Spring, расположенных в Техасе и Нью Мехико.Речь идет о крупнейшем нефтегазовом открытии в истории США, говорится в релизе USGS.Оценка учитывает исключительно извлекаемые запасы, подчеркивает директор Геологической службы Джим Рейлли: о наличии нефти в Permian было известно еще в 1980-ых, однако лишь сейчас прогресс технологий, включая гидроразрыв пласта и направленное бурение, позволил отнести эти резервы в категорию доступных.По новым оценкам, запасы Permian входят в число крупнейших не только в США, но и в мире, подчеркивает глава Ассоциации нефти и газа Нью Мехико Райан Флинн.«Даже человека, который знаком с ресурсами и потенциалом Permian, не могут не удивить огромные цифры, которые опубликовала USGS», - отмечает он.В ноябре в Permian добывалось 3,63 млн. баррелей сырой нефти в сутки - треть от суммарной добычи в США, которая за год, по данным Минэнерго, выросла на 1,9 млн. баррелей в день.К концу III квартала американские нефтяники качали 11,24 млн. баррелей в сутки. За 10 лет объемы производства выросли более чем вдвое.В ближайший год, как считает управление энергетической информации, добыча в Штатах увеличится еще на 1,1 млн. баррелей в сутки и к концу 2019-го будет составлять 12,31 млн. баррелей ежедневно.Палата представителей поддержала санкции в отношении «Северного потока-2».Строительство газопровода «Северный поток-2» - это попытка вбить клин между европейскими странами, убеждены в Конгрессе США.Палата представителей Конгресса США во вторник, 11 декабря, одобрила резолюцию, в которой выразила протест против строительства «Северного потока-2» - магистрального газопровода из России в Германию - а также поддержала введение санкций для противодействия этому проекту.Как отмечается в документе, прокладка трубопровода - это «резкий шаг назад в вопросах европейской энергетической безопасности и интересов Соединенных Штатов».«Геополитическая заинтересованность России в "Северном потоке-2" сводится не к повышению европейской энергетической безопасности, но, скорее, к попытке вбить клин между странами в Европе и серьезно принизить роль существующей украинской системы транзита газа», - подчеркивается далее в резолюции.Члены Палаты представителей высказались за принятие ограничительных мер в рамках подписанного президентом Дональдом Трампом в 2017 году закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).Данный шаг, в частности, направлен против европейских компаний, участвующих в реализации проекта.Несмотря на то, что резолюция не носит обязывающего характера, она демонстрирует рост оппозиции со стороны американских законодателей в отношении реализуемого в Европе проекта российского газопровода.В начале декабря стало известно, что Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: