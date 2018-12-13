Итоги: Прогнозы 13.12.18

Додано: Чет 13 гру, 2018 13:04

США: Индекс потребительских цен в ноябре остался без изменений.Индекс потребительских цен в ноябре остался без изменений против +0,3% в октябре, сообщило Министерство труда США. Базовый индекс потребительских цен , без цен на продукты питания и энергоносители, в ноябре вырос на 0,2% против 0,2% в октябре. Данные совпали с прогнозами.За год общий индекс и базовый индекс выросли на 2,2%. Индекс цен на энергоносители в ноябре снизился на 2,2%м/м на фоне падения цен на бензин на 4,2% м/м.Цены на одежду снизились на 0,9% м/м.Рост курса доллара сдерживает инфляцию, а значит у ФРС США на одну причину меньше повышать ставку.Но при низком уровне безработицы отмечается рост зарплат: средний почасовой заработок вырос в ноябре на 0,3% м/м и на 0,8% г/г.По прогнозам ФРС повысит краткосрочные процентные ставки на встрече 18-19 декабря до 2,25%-2,50% перед длительной паузой в 2019 году.EUR: ЕЦБ, вероятно, подтвердит завершение «количественного смягчения» к концу месяца, - Citi.В Citi комментируют их ожидания по заседанию ЕЦБ по денежной политике, которое состоится в четверг:«Заседание ЕЦБ в четверг, вероятно, подтвердит завершение «количественного смягчения» к концу месяца и том, что прогноз экономистов ЕЦБ (по экономическому росту и инфляции в еврозоне) вероятно, будет соответствовать среднесрочному мандату ЕЦБ по ценовой стабильности.»Что касается сообщения о перспективе изменения политики и политике реинвестирования доходов от облигаций, в Citi не ожидают, что этим вопросам будет много сказано, учитывая широкий диапазон вероятных результатов в горизонте один год.Тем не менее, аналитики Citi считают, что текущее закладывание в цены рынком повышения ставок в 2019 г. сейчас очень консервативно, с менее 7 базисных пунктов, тогда как аналитики Citi ожидают повышения ставки ЕЦБ на 15-20 базисных пунктов.Отток капитала из России побил 3-летний рекорд.Отток капитала из России продолжает ускоряться, лишая экономику валютных доходов и импортных товаров.В ноябре частный сектор вывез из страны $16,3 млрд., сообщил ЦБ в оперативной оценке платежного баланса.По сравнению с октябрем отток ускорился в 1,5 раза и стал рекордным с февраля 2015 года - пика боевых действий в Донбассе, когда санкции и обвал цен на нефть поставили на грань неплатежеспособности крупнейшие госкомпании - от «Роснефти» до ВЭБа.Накопленным итогом за 11 месяцев отток в 3,3 раза превысил прошлогодний, а общая сумма - $58,5 млрд. - оказалась выше, чем за два предыдущих года вместе взятые ($25,2 и $18,5 млрд. соответственно).При этом впервые за год вывоз капитала сравнялся с притоком валюты по текущему счету, который ЦБ в ноябре оценил в $16,3 млрд.Иными словами, 99,3% валютной прибыли российской экономики утекло за пределы рублевой зоны.Капитал из России выводят нерезиденты, распродающие облигации федерального займа, а также корпорации и банки, которым необходимо гасить внешний долг: в ноябре, согласно графику ЦБ, они должны были выплатить западным кредиторам $6,7 млрд. в виде погашения займов и $1,3 млрд.Кроме того, в качестве оттока капитала учитывается выручка сырьевых экспортеров, которая не доходит до российских счетов и оседает на Западе, напоминает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.Летом от обязанности переводить нефтедоллары в РФ освободили «Роснефть».Требование репатриировать валюту действовало для компании с 2014 года, но принятые ГосДумой поправки отменили эту норму со ссылкой на то, что «Роснефти» нужны деньги для покупки импортного оборудования и погашения долгов.В декабре баланс валютных потоков в России ухудшится, прогнозирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: к традиционному пику погашений внешнего долга ($12,5 млрд.) добавится отток дивидендов для зарубежных держателей российских акций еще на $5,4 млрд.В 2019 году ситуация может усугубиться еще сильнее: чистый приток валюты (сальдо текущего счета) составит лишь $33 млрд., чего не хватит даже для выплат по западным займам ($54 млрд.), не говоря уже о том, чтобы покрыть дополнительный отток капитала в случае санкций, отмечает Порывай.Если в таких условиях ЦБ возобновит скупку валюты, изымая с рынка по несколько миллиардов долларов в месяц, это приведет «к существенному ослаблению рубля от текущих уровней», продолжает эксперт: курс доллара может подскочить на 10 рублей - до 73-77 RUB/USD.По итогам торгов отечественного валютного межбанка 13 декабря можно констатировать «ничью»: экспортерам в первые пару часов сессии удалось распродать обязательную часть внешнеторговой выручки по выросшей в сравнении с показателями среды, цене, а те, что не успел это сделать своими оферами избыточной и характерной для четверга долларовой ликвидности провалили затем курс «американца» на более низкий, чем суточной давности, уровень.Выросший приток экспортной СКВ опрокинул тренд безналичной пары доллар-гривня, несмотря на сохранение значительного объема гривневого ресурса.Наличный рынок, немого шокированный утренними ценами межбанка, довольно быстро вернулся к оптимальным уровням своих котировок, сохранив при этом равновесие покупок и продаж.Последние торги валютного межбанка на этой неделе вероятно констатируют более серьезное замедление «бычьего» тренда в безналичной паре доллар-гривня с возможным ее возвращением в боковой тренд на немного выросшем с 11 декабря уровне.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv