Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
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Molchyn написав:Слышал одно из его последних выступлений. Смысл следующий: мои вопросы - оборона и внешняя политика. По обороне - я остановил агрессию, по внешней политике - открыл безвиз. Плюс Томас. Я молодец. Все остальные в г..., а я нет! Так с этим и пойдет на выборы. С этим и пролетит, если не придумает еще чего...
А что ему ОПЯТЬ обещать ОПЯТЬ продать ОПЯТЬ рошен ОПЯТЬ?
подписання ассоциация с ЕС, которую 20 лишним лет никто не смог подписать, безвизовый режим, который до него 20 с лишним лет только обещали
И он не мог. Сколько пустых обещаний от него было (через неделю/месяц)? Дали только потому, что за это люди жизнь отдали. По остальному перечню его там и рядом не стояло. И все ли из перечисленного так радужно? Но будем вместе надеятся на лучшее!
"Прошла зима, настало лето. Спасибо Ста..., кхе, пороху за это."
sumy4 написав:Molchyn Вам и всем вечно недовольным всем: приоритеры, а не цели. А по поводу достижений: 1. децентрализация впервые за 20 с лишним лет, бюджеты региональных уровней выросли в разы и начало все делаться в городах, что не делалось десятилетиями. 2. фактически воссозданная с нуля армия после 20 с лишним лет разворовывания, которая смогда отстоять независимость страны. 3. новая полиция, на которую кто бы что не говорил, но думаю почти все согласятся, что однозначно лучше старых ГАИшников, которые жили исключительно на взятках, 4. подписання ассоциация с ЕС, которую 20 лишним лет никто не смог подписать, 5. безвизовый режим, который до него 20 с лишним лет только обещали, 6. создался дорожный фонд и начали делать дороги, тоже впервые за 20 с лишним лет, 7. система прозорро, убила коррупцию на десятки миллиардов, 8. реформа Нафтогаза, тоже убила коррупцию за десятки миллиардов, 9. созданы сайты петиций, где любой гражданин может проявить теперь инициативу, 10. началась медецинская реформа и в больницах начали появляться медикаменты, 11. За последние 3 года идет рост ВВП и зарплаты растут очень быстро, как бы все не кричали, что денег нет, в декабре 2015 минималка была 1200 грн, с января будет 4100 грн при довольно ставибльном курсе валют (что больше минималки при Яныке даже в долларах, в 2013 была 125 дол = 1000 грн при курсе 8, будет 150 = 4150 при курсе 27 с копейками) 12. Создана своя церковь, которую до него 300 с лишним лет никто не мог создать. 13. Появился свой кинематограф, стали снимать много фильмов в Украине, до этого 20 с лишним лет только говорили, что такого не будет и это не рентабельно и смотрели "продукт" и з РФ. 14. Что касается растаможки авто, все почти недовольны, но впервые ставки растаможки стали посильны, и сейчас много кто покупает и растамаживает б/у автомобили, при Кучме, Ющенко и Яныке это вообще было нереально. 15. Начало возрождаться ракетостроение, строится космодром в Кадане для Циклон 4 - первые полетят в 2020 году, делаются первые ступени для ракет Антарес, двигатели для Веги.... 16. Начали разрабатываться и приниматься на вооружение новые виды оружия и техники: Ольха, Верба, Гром-2, Богдана, Нептун, различные БТР и бронемашины, беспилотники... Украина начитает играть более весомую роль на рынке вооружений 17. Начало возрождаться авиастроение благодаря проектам с Саудовской Аравией и Турцией, больших результатов ещё нет, но нужно время, ещё 1-2 года и будет серийное производтво самолетов. 18. Начала развиварься гражданская авиация, пришло множество лоукостеров, почти все аэропорты Украины нарасчивают пассажиропоток на десятки процетов ежегодно, возобновляются заброшенные со времен 90-х аэропорты И это только то, что пришло мне в голову, по поводу достижений президенства Порошенко, он не идеален как и все, но больше него никто точно не сделал и сомневають, что кто-либо из теперешних кандатов смог бы, если за следующие 5 лет он сделает примерно столько же, то я за него двумя руками и ногами!!! Для сравнения пусть каждый вспомнит достижения его "попередников", сомневають что там наберется больше 1-3 пунктов у каждого.
Вмієте ви систематизувати все хороше і добре, що повинно в цілому дати величезний плюс! Правда, отой загальний підсумок, ви, чомусь не підвели... Ну, не могло ж це все грандіозне нічого не дати на виході?! Може не змогли знайти спільний знаменник... Так я вам допоможу. Невеличке провінційне місто в центрі України з населенням трошки більше 40 тисяч... За 9 місяців цього року народилося 228 діточок, а померло 556 чоловік! Не коректно, але якщо б порівняти такий стан з чисельністю на якісь тваринницькій фермі, то за таку втрату худоби господар в три шиї вигнав би завідуючого фермою, навіть якщо б він збільшив кількість лоукостів у сусідньому місті!
Да, один усатый грузин когда-то в СССР индустриализацию сделал. "Жить стало лучше, жить сало веселее" (с). Но десятки миллионов легли. Этот гуманнее. Но население Украины сократилось тоже на миллионы. "Великие цели требуют великих жертв"(с).
Molchyn написав:Мне открыли глаза! Я уверовал в ПАПу! Он (начну с конца):Пилот гражданской авиации (лоукосты), мастер по сбору авиатехники, генеральный конструктор новых видов вооружения в т.ч. космического, строитель космодрома в Кадане, таможенник и пограничник, кинорежиссер (кинематограф, стали снимать много фильмов в Украине), первосвященник (Создана своя церковь), спонсор, инвестор (рост ВВП и зарплаты растут очень быстро) , доктор (началась медецинская реформа ), айтишник и социолог (созданы сайты петиций), нефтяник и газовщик (реформа Нафтогаза), наперсточник (система прозорро), дорожник (создался дорожный фонд), дипломат (подписання ассоциация с ЕС,безвизовый режим), полисмен (новая полиция), маршал-полководец (фактически воссозданная с нуля армия), депутат-законотворец (децентрализация). И так по мелочи...
Если во всем перечисленном нет его заслуг, то можно вообще жить в анархии, как при Махно, хотя очень сомневають что Вы бы хотели пожить в 1918-1921 годах в Украине.
Та вы шо? Как можно хотеть жить без рошена? Весь мир гордится и счастлив быть современником такого светоча человечества!