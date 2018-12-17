Президент назвав пріоритети України на найближчі п'ять років
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Насчет страха не согласен. Голосовали ( и я в т.ч.) потому,что чел. смотрелся: -внешне европейским -внешне толлерантным -не радикальным, не был замечен в истошном фанатизме -подразумевалось,что он сможет сшить разные части страны,разных людей,разное мнение,т.е. пройти между капельками дождя -расчитывали на то,что создав успешную бизнес империю - создаст такой же безупречный экономический механизм во всей стране -будет вести страну к модели украинской швейцарии и соответственно на раз-два настанет полный мир -надеялись на то,что человек по Шустеру столько раз критиковавший воровство и коррупцию - сделает страну страной,играющей по европейским правилам,когда закон один для всех, а не только для простого населения -надеялись,что чел.,вынужденный вести бизнес в условиях госмонополий, безудержного взяточничества на всей уровнях,нечестной конкурнеции - когда только приближенные имеют доступ к бюджетной кормушке - разрушит эту систему - как систему ведущую к экономическому краху, к понуждению давать взятки ,договариваться и подкупать правоохранительные органы -надеялись на то,что чел.,привселюдно пообещавший отдать жизнь за то,чтобы программа Шустера была - банально обеспечит расцвет свободы слова в этой стране, -как бизнесмен будет руководствоватьься экономической логикой - экономически делать то,что выгодно стране ,населению - например ,что страна будет покупать газ без восьмидесяти сомнительных прокладок с наценкой в 2-3 млрд.дол. (озвучено в Раде вчера),то же и по углю. -как бизнесмен не допустит закупки локомотивов за морями-океанами,а обеспечит работой собственных граждан -при первых же признаках экономической миграции за бугор - начнет рыть и копать в создании достойных рабочих мест тут на нашей земле
Натоместь - модель экономики латиноамериканского типа не просто не уничтожена,а развивается - выкачивание ресурсов группой людей при общей дешевой рабочей силе.
А фин.баланс держится на 3-х китах
1.Кредиты,которые непонятно чем отдавать будут (может надежда на рынок земли ?) 2.Гастеры - банально паразитирование на простых людях. 3.Нулевое давление на олигархат и монополии,натоместь дойка населения,особенно по тарифах,соответственно люди меньше потребляют,промпроизводство тормозит,ВВП растет мизерными темпами ( учитывая эк.дно), в результате надо больше кредитов,и больше денег от гастеров ( ну и классно им,что поток гастеров нарастает и больше денег зарабатывают и присылают сюда).
Какая-то тупиковая модель получается.Не видно света в конце тунеля.
Molchyn написав:Слышал одно из его последних выступлений. Смысл следующий: мои вопросы - оборона и внешняя политика. По обороне - я остановил агрессию, по внешней политике - открыл безвиз. Плюс Томас. Я молодец. Все остальные в г..., а я нет! Так с этим и пойдет на выборы. С этим и пролетит, если не придумает еще чего...
А что ему ОПЯТЬ обещать ОПЯТЬ продать ОПЯТЬ рошен ОПЯТЬ?
Еще, как вариант закончить, операциею Объединенных сил за две недели.
Molchyn написав:Слышал одно из его последних выступлений. Смысл следующий: мои вопросы - оборона и внешняя политика. По обороне - я остановил агрессию, по внешней политике - открыл безвиз. Плюс Томас. Я молодец. Все остальные в г..., а я нет! Так с этим и пойдет на выборы. С этим и пролетит, если не придумает еще чего...
А что ему ОПЯТЬ обещать ОПЯТЬ продать ОПЯТЬ рошен ОПЯТЬ?
Еще, как вариант закончить, операциею Объединенных сил за две недели.
Ни продажу рошен ни завершение ато у него уже никто не купит. Многие мои знакомые всерьез опасаются эскалации на востоке как повода не проводить выборы и/или для поднятия рейтинга. Повод в таком состоянии найти всегда можно. Собственно, я имею подозрения, что если это сработало в 2014-м, то чего-бы ему это не использовать еще раз. Такой себе наполеончик "на белом верблюде, за белым роялем, за кучей белых и черных клавиш" (с). И ведь может прокатить.
1.Вот почитаешь сообщения и понимаешь, что кроме фанатиков и упоротых - есть люди такие как вы( и это радует) объективно оценивающие ситуацию и главное,понимающих риски. 2.Только что по ТВ президент Кравчук на вопрос - "как вы оцениваете,что Гройсман говорил сегодня об экономических улучшениях ?" ответил вопросом - "А где они,эти эк.улучшения? 3.Настораживает то,что группа людей ,уничтожившая за пять лет экономику страны (ну если не уничтожившая,то ощутимо так - потрепавшая ее так точно) по видимым признакам пока не собирается паковать чемоданы.
Знают то,чего не знаем мы ?
Если так - то это фигово ,ведь пять лет не просто потеряны для страны,а фактически имеем регресс,скатывание,да еще и наступление на свободу слова (Шустером дан старт). Любой новый чел,будь то хоть ведьма в ступе - это хоть какая-нибудь надежда на "стоп" процессу деградации экономики ,потребительского спроса и деловой активности на уровне малого и среднего бизнеса. Хотя если будет какая-нибудь кукла вместо нынешних ничего кардинально не изменится. 4.За эти пять лет Украина шла в противоположную сторону от Европы ,нынешние избрали путь усовершенствования латиноамериканской ,или русской модели, а не проевропейской модели к сожалению. 5.А ведь был уникальный шанс изменить страну реально,стать проевропейской а не ограничиваясь верой,мовой,церковью,освитой и речевками в стиле победивших большевиков 2017 года, очень сильно напоминающих нынешних стилем,стратегией и тактикой. 6.Жаль - ведь страна потенциально богатющая,доходы людей за эти пять лет должны были превысить доходы как минимум поляков,словаков,венгров,румынов. А так, скатились на уровень молдаван,даже от русских экономически отстаем сильнейше. К слову, то,что происходит подозрительно напоминает процессы в отсталой неэффективной и продажной российской экономике,на словах "от Москвы",а на деле коррупционные схемы и прокладки очень сильно напоминают все ,что есть хренового в самой же России. 7.Весной и осенью будет знаковое событие для страны - либо погрязнем в кланово-рабско-олигархо-монополистической системе на многие-многие годы,либо вырвемся из театра экономического абсурда и будем покупать то,что выгодно,торговать с тем с кем выгодно - без прокладок,схем и сумасшедших от жадности и невиданного вала коррупционных денег ораторов из телевизора и поменяем направление на истинно европейское.
Хочется все-таки пожить в Европе не туристом (хотя материально такая возможность совсем не ограничена), а здесь в этой стране.
Автор77 написав:5.А ведь был уникальный шанс изменить страну реально,стать проевропейской а не ограничиваясь верой,мовой,церковью,освитой и речевками в стиле победивших большевиков 2017 года, очень сильно напоминающих нынешних стилем,стратегией и тактикой.
Был шанс получить рычаги управления во власти и использовать ее в своих интересах в масштабах страны. Его использовали. Вера это вопрос всегда спорный и не законодательного уровня, ИМХО. Языковой вопрос оставлю в стороне. Образование катится ко дну. Могу изложить на примере одного из элитных во все времена университетов Нефти и газа. Который за время 4-х летия уже готовят к присоединению, как филиал Полтавскому или Львовскому. К истокам откуда он некогда начинал. Не так давно это был ВУЗ наравне с РГУНиГ им. И.М. Губкина, и таких в бывшей стране было всего 3. Сейчас там контролируемый развал, даже фонд библиотеки не передается, а списывается в утиль, причем все и техническая литература в том числе. viewtopic.php?p=4506946#p4506946 Осталось, что? Речевки. Да они к сожалению заматерели в битвах популистической риторики. Все выстиранные на билбордах тезисы никаким образом не относятся ни к экономике страны, ни к благосостоянию граждан и их развитию. Все около-горизонтные обещания не дающие никаких преимуществ для гражданина. Он остается в своей нищете, страхе и безысходности.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 18 гру, 2018 14:43, всього редагувалось 1 раз.
1.Вот почитаешь сообщения и понимаешь, что кроме фанатиков и упоротых - есть люди такие как вы( и это радует) объективно оценивающие ситуацию и главное,понимающих риски. 2.Только что по ТВ президент Кравчук на вопрос - "как вы оцениваете,что Гройсман говорил сегодня об экономических улучшениях ?" ответил вопросом - "А где они,эти эк.улучшения? 3.Настораживает то,что группа людей ,уничтожившая за пять лет экономику страны (ну если не уничтожившая,то ощутимо так - потрепавшая ее так точно) по видимым признакам пока не собирается паковать чемоданы.
Знают то,чего не знаем мы ?
Если так - то это фигово ,ведь пять лет не просто потеряны для страны,а фактически имеем регресс,скатывание,да еще и наступление на свободу слова (Шустером дан старт). Любой новый чел,будь то хоть ведьма в ступе - это хоть какая-нибудь надежда на "стоп" процессу деградации экономики ,потребительского спроса и деловой активности на уровне малого и среднего бизнеса. Хотя если будет какая-нибудь кукла вместо нынешних ничего кардинально не изменится. 4.За эти пять лет Украина шла в противоположную сторону от Европы ,нынешние избрали путь усовершенствования латиноамериканской ,или русской модели, а не проевропейской модели к сожалению. 5.А ведь был уникальный шанс изменить страну реально,стать проевропейской а не ограничиваясь верой,мовой,церковью,освитой и речевками в стиле победивших большевиков 2017 года, очень сильно напоминающих нынешних стилем,стратегией и тактикой. 6.Жаль - ведь страна потенциально богатющая,доходы людей за эти пять лет должны были превысить доходы как минимум поляков,словаков,венгров,румынов. А так, скатились на уровень молдаван,даже от русских экономически отстаем сильнейше. К слову, то,что происходит подозрительно напоминает процессы в отсталой неэффективной и продажной российской экономике,на словах "от Москвы",а на деле коррупционные схемы и прокладки очень сильно напоминают все ,что есть хренового в самой же России. 7.Весной и осенью будет знаковое событие для страны - либо погрязнем в кланово-рабско-олигархо-монополистической системе на многие-многие годы,либо вырвемся из театра экономического абсурда и будем покупать то,что выгодно,торговать с тем с кем выгодно - без прокладок,схем и сумасшедших от жадности и невиданного вала коррупционных денег ораторов из телевизора и поменяем направление на истинно европейское.
Хочется все-таки пожить в Европе не туристом (хотя материально такая возможность совсем не ограничена), а здесь в этой стране.
Судя по тексту, о российской экономике Вы судите по уровню примерно 2003-го года - именно тогда существовавшие в ней реалии почти точно соответствовали нынешним украинским.