Итоги: Энергетика 17.12.18

Додано: Пон 17 гру, 2018 13:24

В понедельник на рынке «черного золота» наметилась коррекция после очередного падения цен в пятницу на фоне волатильности на мировых фондовых рынках и роста курса доллара.



Поддержку ценам на нефть оказывают данные о количестве действующих буровых установок в США. Как сообщила в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых в США за итогам неделю, завершившуюся 14 декабря, сократилось на четыре единицы, до 873 штук.

Цены на нефть получили поддержку после того, как данные по буровым установкам Baker Hughes указали на замедление роста добычи сырья в США в краткосрочной перспективе.

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром после падения в пятницу на 2-3%.Мировые цены на нефть в пятницу продемонстрировали отрицательную динамику.Baker Hughes: число нефтяных буровых в США упало до минимумов с середины октября.За неделю до 14 декабря число действующих в США нефтяных буровых установок сократилось на 4 до 873, свидетельствуют опубликованные вечером в пятницу данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Это минимальное значение с середины октября.На предшествующей неделе показатель снизился на 10 установок. Такое еженедельное падение являлось максимальным с апреля 2016 года. Предыдущее крупное снижение числа нефтяных буровых было за неделю до 17 августа 2018 года. Тогда количество сократилось на 9 штук.Число газовых установок за неделю до 14 декабря не изменилось - 198 штук.Общее количество буровых снизилось на 4 до 1075 установок.Абсолютный максимум количества активных нефтяных установок в США был достигнут в октябре 2014 года. Тогда было зарегистрировано 1609 штук. Пик 2018 года достигнут на неделе до 16 ноября — 888 установок.Напомним, согласно статистике Минэнерго США, которая была опубликована в среду 12 декабря, объем производства нефти в этой стране сократился до 11,6 млн. баррелей в день. Три недели до этого добыча оставалась неизменной — 11,7 млн. баррелей в день. Это был абсолютный рекордный максимум.США к концу 2020 года могут превзойти Россию по объему экспорта нефти.США менее чем за три года могут обогнать Россию по объемам экспорта нефти. Уже к сентябрю 2020 года зарубежные поставки американской нефти могут достигнуть 5 млн. баррелей в сутки, а к концу года превысить эту отметку, тогда как российский экспорт на протяжении этого периода сохранится на этом уровне. Такой прогноз приводится в исследовании международной консалтинговой компании IHS Markit.При этом в целом экспорт жидких углеводородов из США, включая нефть, нефтепродукты и газовый конденсат, уже к концу 2019 года может превысить 10 млн баррелей в сутки, что лишит Саудовскую Аравию статуса крупнейшего экспортера нефти в мире, свидетельствуют прогнозы IHS. Согласно расчетам аналитиков, саудовский экспорт сохранится на уровне 9 млн баррелей в сутки на протяжении этого периода.Россия, США и Саудовская Аравия входят в тройку крупнейших производителей нефти в мире. По подсчетам Международного энергетического агентства, на их долю приходится 40% всей мировой добычи. Но если по показателям добычи США и догоняют остальных лидеров, то в сфере экспорта они долгое время оставались аутсайдером, так как до сих пор потребляли нефти больше, чем производили. В ноябре этого года США впервые с 1990-х годов стали нетто-экспортером нефти.По оценке IHS, ежегодные доходы от продажи нефти России, США и Саудовской Аравии достигают около $280 млрд у каждой. Однако в структуре ВВП занимают совершенно разную долю. Так, у США нефтяные доходы занимают всего 1% валового продукта, у России — 19%, а у Саудовской Аравии — 35%.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: