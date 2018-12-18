Итоги: Энергетика 18.12.18

По состоянию на 6.50 Киева цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,36% - до $58,8 за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,35%, до $49,52 за баррель.
Ключевым фактором, который оказывает давление на стоимость «черного золота», являются опасения за риск переизбытка предложения сырья в мире.
Поводом для распродаж на рынке нефти послужили данные аналитической компании по сырьевым рынкам Genscape, которая сообщила в понедельник о росте запасов нефти на терминале в Кушинге (Cushing) в США более чем на 1 миллион баррелей в период с 11 по 14 декабря. На этом фоне нефть теряла в цене более 2% в понедельник, и сохраняет негативную динамику во вторник.
ОПЕК сокращает добычу в попытке найти баланс на рынке. Однако данные с Кушинга по-прежнему говорят о переизбытке предложения. Нефтерынок воспринимает эти данные нерадостно, особенно с учетом замедленного роста мировой экономики.
Нефть в понедельник упала ниже $50.
Фьючерсы на нефть в понедельник снизились, упав в США ниже $50 за баррель, что является самым низким закрытием за год.
Рынок не смог стабилизироваться после недельного снижения, поскольку цены испытывают дополнительное давление со стороны данных, которые, как сообщается, выявили скачок запасов нефти в США.
По итогам торгов Нью-Йоркской товарной бирже январская нефть марки West Texas Intermediate упала на $1,32 или на 2,6%, до $49,88 за баррель.
Согласно данным Dow Jones Market Data, это был самый низкий уровень закрытия с 9 октября 2017 года.
Февральская нефть Brent потеряла 67 центов, или 1,1%, до $59,61 за баррель на ICE Futures Europe - это самый низкий уровень закрытия с 30 ноября этого года.
Цены на нефть в утренних торгах снижались - по-видимому, после того, как поставщик данных по сырьевым товарам Genscape сообщил, что запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, выросли на 630 000 баррелей на прошлой неделе, «что оказалось больше, чем ожидалось», сказал Фавад Разакзада, технический аналитик Forex.com. - «Genscape предоставляет данные хранилищ в Кушинге, которые выходят за два дня до данных Управления энергетической информации».
Кроме того, нефтедобывающая компания Baker Hughes в пятницу сообщила о снижении количества буровых установок в США до минимума с середины октября, что отражает давление на цены на сланцевую нефть, которые с конца ноября торгуются ниже $45 за баррель, отметили аналитики Commerzbank, указав что «меньшее увеличение добычи сланцевой нефти в США поможет ОПЕК + сбалансировать рынок нефти в следующем году».
Январский бензин закрылся снижением на $1,41 за галлон, или на 1,7%, в то время как январский мазут потерял 1%, до $1,827 за галлон.
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