Додано: Вів 18 гру, 2018 13:06 Итоги: Мировой фондовый рынок 18.12.18 США



Фондовый рынок США в понедельник снова упал.



Индекс Dow Jones Industrial Average упал более чем на 500 пунктов в понедельник — индекс потерял 508 пунктов, или 2,1%, до 23 592 пункта, что является самым низким с 23 марта 2018 года.



Индекс S&P500 снизился на 2,1% до 2545, показав самый низкий уровень с 9 октября 2017 года, в то время как индекс Nasdaq Composite COMP, -2,27%, закрылся снижением на 157 пунктов, или 2,3%, снизившись до 6 754, показав самый низкий уровень закрытия с ноября 2017 года, согласно данным Dow Jones Market.



Снижение было после ур** пятничной сессии, на которой индекс Dow вошел в зону коррекции, определяемую как падение как минимум на 10% по сравнению с недавним пиком.



Меж тем, доходность по 10-летним казначейским облигациям составила 2,86%, откатившись от своих пятничных значений, что указывает на покупку государственных облигаций и так называемый режим риска на рынке, когда инвесторы уходят в правительственные бумаги. Цены на облигации растут с падением доходности.



Акции компаний сектора здравоохранения оказались под давлением после того, как федеральный судья постановил, что Obamacare неконституционна. Все 30 компонентов Dow завершили день в минусе, снижение возглавили акции American Express Co., которые потеряли 4,5%. В то время все 11 секторов индекса S&P500 оказались в «минусе».



Снижение индекса Nasdaq прервало его годовой рост и в настоящее время индекс снижается на 2,2% с начала года.



В центре внимания мировых инвесторов находится заключительная в 2018 году встреча членов FOMC Федрезерва США 18-19 декабря. Рынки ждут, что регулятор в четвертый раз за год повысит свою базовую ставку, до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. Повышение ставок в банковской системе удорожает стоимость заёмных средств и тем самым негативно влияет на биржевые обороты.

При этом президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter в очередной раз раскритиковал регулятор за вероятное повышение ставки на декабрьском заседании - в ситуации с сильным долларом и низкой инфляцией.



Мировые цены на нефть в понедельник подешевели на 2,4-3,85% на предварительных данных о росте запасов на крупном терминале в США на прошлой неделе.

Кроме того, участники рынка обратили внимание на данные о снижении индекса доверия американских строительных компаний NAHB в декабре на 4 пункта, до минимальных с мая 2015 года 56 пунктов. При этом аналитики, опрошенные Econoday, ожидали роста показателя на 1 пункт с ноябрьских 60 пунктов.



По мнению экспертов, вряд ли стоит рассчитывать на какие-либо значительные доказательства устойчивого состояния американской экономики, а значит, и сильного роста, до середины января, когда стартует сезон отчетов.

«Любые надежды на ралли Санта-Клауса в этом году не оправдаются», - прогнозирует управляющий директор Schwab Center Рэнди Фредерик.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 2,11% до уровня 23 592,98 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 2,08%, до 2 545,94 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «минусе» на 2,27% до 6 753,66 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в понедельник снизился.



Европейские фондовые рынки в понедельник снизились, доминирует осторожность на последней полной неделе торговли в этом году перед праздниками.

Акции розничного сектора снизились, как и акции фармацевтических компаний и банков, акции горнодобывающих компаний выросли, что оказало некоторую поддержку основному индексу.



Фокусом внимания на этой неделе будут заседания центральных банков. Как ожидается, FOMC повысит процентную ставку на заседании в среду, заседание Банка Англии будет в четверг, хотя он него не ожидается изменений, учитывая неопределённость, связанную с Brexit.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Мэй пытается исключить идею второго референдума, испытывая трудности с проведением её соглашения по Brexit через парламент.



Инвесторы будут наблюдать, сумеют ли мировые рынки восстановиться после снижения в пятницу, которые привело к минимальному c 3 мая закрытию Dow Jones.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,05% и составил 6 773,24 пункта.



Немецкий DAX просел на 0,86% до 10 772,20 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,11% — на отметке 4 799,87 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник заметным снижением индексов в ожидании заседания ФРС США и прогнозов регулятора по повышению базовой ставки в свете признаков замедления роста мировой экономики.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 0,82%, до 2576,65 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - опустился на 0,81%, до 1312,55 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,1%, до 25814,25 пункта, корейский KOSPI - на 0,43%, до 2062,11 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,22%, до 5589,5 пункта.



Японский индекс Nikkei 225 потерял 1,82%, до 21115,45 пункта.



Участники торгов в Азии подхватили пессимизм американских трейдеров, которые активно распродавали акции в понедельник в ожидании последнего в этом году заседания Федрезерва США. Двухдневная встреча американского регулятора, стартующая во вторник, вызывает обеспокоенность у инвесторов с точки зрения новых прогнозов по экономике США и по повышению базовой ставки в стране в следующем году. В текущем году ФРС три раза повышала ставку, и ожидается, что регулятор в среду объявит о четвертом повышении до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых.



Ужесточение денежной политики в США происходит на фоне признаков замедления роста мировой экономики. В этом свете мировые инвесторы пристально следят за макроэкономической статистикой. Так, в США в понедельник вышли данные о снижении индекса доверия американских строительных компаний NAHB в декабре на 4 пункта, до минимальных с мая 2015 года 56 пунктов. Это усилило обеспокоенность инвесторов относительно состояния мировой экономики после того, как слабая статистика также была опубликована на прошлой неделе в Европе и Китае.



Главный экономист IHS Markit Харуми Тагучи отметила растущую вероятность выхода более слабых по сравнению с прогнозами макроэкономических данных. Эксперт отмечает увеличивающийся риск того, что в следующем году экономическая ситуация в мире будет хуже, чем ожидается сейчас.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились. В частности, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,28% - до 2359,13 пункта, а РТС - на 0,27%, до 113,44 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,2%, до $60,16 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 1,44%, «Газпрома» — на 1,38%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,25%, «АЛРОСы» — на 1,02%. Акции Московской биржи выросли в цене на 0,19%.



К концу торгового дня в понедельник российский фондовый рынок скатился в неактивные продажи. Индекс Мосбиржи спустился ниже 2 360 пунктов и все ближе к поддержке на уровне 2 345 пунктов. Краткосрочный торговый коридор по рублевому индикатору составляет 2 340—2 365 пунктов, преимущественное движение — вниз.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 17 декабря повысился на 6,85 пункта или на 1,21% до уровня 566,02 пунктов.



Объем торгов за день составил 416,90 млн. грн., акциями наторговали 0,60 млн. грн.



Как сообщалось, в пятницу 14 декабря ПФТС-индекс понизился на 3,08 пункта или на 0,55% до уровня 559,17 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 250,96 пунктов или на 79,65% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 декабря, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в понедельник на фоне ожиданий мер поддержки экономики КНР от властей страны с учетом ухудшения макроэкономических показателей.



По состоянию на 6.50 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,01% - до 2693,98 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - опускался на 0,45%, до 1321,42 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,03% - до 26102,39 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,15%, до 2072,4 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 1,1% - до 5663,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,65%, до 21513,59 пункта.



В понедельник большинство рынков азиатского региона восстанавливаются после того, как в пятницу они снизились на фоне слабой статистики из Китая. В частности, трейдеров разочаровали данные по резкому замедлению роста розничных продаж в стране в ноябре текущего года. В то же время после этих данных на рынках укрепились надежды на то, что власти второй по величине мировой экономики могут вскоре объявить о новых мерах по ее поддержке.



Будет уместным ожидать целого ряда мер поддержки от китайских политиков в попытке стабилизировать внутреннюю экономику.



Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика из Южной Кореи. Согласно официальным данным, профицит торгового баланса в ноябре в стране составил $4,93 миллиарда против $5,14 миллиарда месяцем ранее, рост экспорта страны в годовом выражении замедлился до 4,1% с 4,5% в октябре, а рост импорта ускорился до 11,5% с 11,4%.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в понедельник преимущественным ростом индексов перед проведением Центральной рабочей экономической конференции в Китае, от которой рынки ждут согласования новых мер поддержки экономики



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,16%, до 2597,97 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - опустился на 0,31%, до 1323,31 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 6,81 пункта, до 26087,98 пункта, корейский KOSPI - на 0,08%, до 2071,09 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1%, до 5658,3 пункта.



Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,62%, до 21506,88 пункта.



Участники торгов в Азии переключили свое внимание на ожидания Центральной рабочей экономической конференции в Китае, которая должна состояться на текущей неделе.



Инвесторы надеются, что в свете ухудшения статданных и на фоне сохраняющейся напряженности в торговых отношениях с США власти второй по величине мировой экономики могут объявить о новых мерах по ее поддержке в рамках данного мероприятия.



Стратег Tokai Tokyo Research Ван Шеншен сказал, что поддержку настроений инвесторов обеспечивают ожидания того, что власти Китая могут сделать объявления относительно мер поддержки экономики в области бюджетной и кредитно-денежной политики.



Еще одной важной темой для мировых рынков на текущей неделе является заключительное в 2018 году заседание ФРС США 18-19 декабря, на котором будут озвучены прогнозы регулятора по росту ВВП и инфляции, а также по количеству повышений ставки в 2019 году. Изначально их планировалось три, однако в случае ухудшения экономической ситуации их может быть меньше.



Если ФРС понизит свои оценки, то это может быть воспринято как еще один признак замедления экономического роста.



Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник вырос на 1,21% - до 566,02 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 416,9 млн. грн, в том числе акциями - 0,6 млн. грн.



Положительную динамику индекса обеспечили акции Донбассэнерго (+2,72%) и Райффайзен Банка Аваль (+2,64%).

Снизились в цене акции Центрэнерго (-2,45%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» остался неизменным на уровне 1705,22 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник упал на 1,23% - до 429,58 пункта при объеме торгов 0,85 млн. злотых (6,24 млн. грн.).



Тройку лидеров снижения составили бумаги «Овостара» (-2,65%), «Астарты» (-2,61%) и «Кернела» (-1,59%).

Выросли в цене только акции агрохолдинга ИМК (+4,58%).



К полудню вторника, 18 декабря для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на фоне негатива из США, где рынки упали в среднем на 2% в предыдущий торговый день.



По состоянию на 6.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,09% - до 2569,65 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,31%, до 1305,93 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,9% - до 25852,98 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,6%, до 2058,97 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 сокращался на 0,84% - до 5611 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,65%, до 21152,56 пункта.



Азиатские инвесторы с пессимизмом обратили внимание на ощутимое падение американских рынков в понедельник на фоне ожидания последнего в этом году заседания FOMC Федрезерва США. Двухдневная встреча американского регулятора, стартующая во вторник, беспокоит мировые рынки с точки зрения новых прогнозов по экономике США и по повышению базовой ставки в стране в следующем году.



В текущем году ФРС три раза повышала ставку, и ожидается, что регулятор в среду объявит о четвертом повышении до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. В то же время ужесточение денежной политики в США происходит на фоне признаков замедления роста мировой экономики.



Стратег Woodman Asset Management Бернд Берг сказал, что рынки панически опасаются падения мировой экономики, и из-за этого рисковые активы резко дешевеют. «Сейчас все взгляды обращены на главу ФРС Джерома Пауэлла, учитывая растущее давление на ФРС с тем, чтобы регулятор помог остановить беспокойство на мировых рынках», - сказал эксперт.



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 Цены на облигации растут с падением доходности.Акции компаний сектора здравоохранения оказались под давлением после того, как федеральный судья постановил, что Obamacare неконституционна. Все 30 компонентов Dow завершили день в минусе, снижение возглавили акции American Express Co., которые потеряли 4,5%. В то время все 11 секторов индекса S&P500 оказались в «минусе».Снижение индекса Nasdaq прервало его годовой рост и в настоящее время индекс снижается на 2,2% с начала года.В центре внимания мировых инвесторов находится заключительная в 2018 году встреча членов FOMC Федрезерва США 18-19 декабря. Рынки ждут, что регулятор в четвертый раз за год повысит свою базовую ставку, до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. Повышение ставок в банковской системе удорожает стоимость заёмных средств и тем самым негативно влияет на биржевые обороты.При этом президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter в очередной раз раскритиковал регулятор за вероятное повышение ставки на декабрьском заседании - в ситуации с сильным долларом и низкой инфляцией.Мировые цены на нефть в понедельник подешевели на 2,4-3,85% на предварительных данных о росте запасов на крупном терминале в США на прошлой неделе.Кроме того, участники рынка обратили внимание на данные о снижении индекса доверия американских строительных компаний NAHB в декабре на 4 пункта, до минимальных с мая 2015 года 56 пунктов. При этом аналитики, опрошенные Econoday, ожидали роста показателя на 1 пункт с ноябрьских 60 пунктов.По мнению экспертов, вряд ли стоит рассчитывать на какие-либо значительные доказательства устойчивого состояния американской экономики, а значит, и сильного роста, до середины января, когда стартует сезон отчетов.«Любые надежды на ралли Санта-Клауса в этом году не оправдаются», - прогнозирует управляющий директор Schwab Center Рэнди Фредерик.Европейский фондовый рынок в понедельник снизился.Европейские фондовые рынки в понедельник снизились, доминирует осторожность на последней полной неделе торговли в этом году перед праздниками.Акции розничного сектора снизились, как и акции фармацевтических компаний и банков, акции горнодобывающих компаний выросли, что оказало некоторую поддержку основному индексу.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на -1,14%, после роста на прошлой неделе на 0,5%.Фокусом внимания на этой неделе будут заседания центральных банков. Как ожидается, FOMC повысит процентную ставку на заседании в среду, заседание Банка Англии будет в четверг, хотя он него не ожидается изменений, учитывая неопределённость, связанную с Brexit.Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Мэй пытается исключить идею второго референдума, испытывая трудности с проведением её соглашения по Brexit через парламент.Инвесторы будут наблюдать, сумеют ли мировые рынки восстановиться после снижения в пятницу, которые привело к минимальному c 3 мая закрытию Dow Jones.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник заметным снижением индексов в ожидании заседания ФРС США и прогнозов регулятора по повышению базовой ставки в свете признаков замедления роста мировой экономики.Участники торгов в Азии подхватили пессимизм американских трейдеров, которые активно распродавали акции в понедельник в ожидании последнего в этом году заседания Федрезерва США. Двухдневная встреча американского регулятора, стартующая во вторник, вызывает обеспокоенность у инвесторов с точки зрения новых прогнозов по экономике США и по повышению базовой ставки в стране в следующем году. В текущем году ФРС три раза повышала ставку, и ожидается, что регулятор в среду объявит о четвертом повышении до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых.Ужесточение денежной политики в США происходит на фоне признаков замедления роста мировой экономики. В этом свете мировые инвесторы пристально следят за макроэкономической статистикой. Так, в США в понедельник вышли данные о снижении индекса доверия американских строительных компаний NAHB в декабре на 4 пункта, до минимальных с мая 2015 года 56 пунктов. Это усилило обеспокоенность инвесторов относительно состояния мировой экономики после того, как слабая статистика также была опубликована на прошлой неделе в Европе и Китае.Главный экономист IHS Markit Харуми Тагучи отметила растущую вероятность выхода более слабых по сравнению с прогнозами макроэкономических данных. Эксперт отмечает увеличивающийся риск того, что в следующем году экономическая ситуация в мире будет хуже, чем ожидается сейчас.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,2%, до $60,16 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 1,44%, «Газпрома» — на 1,38%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,25%, «АЛРОСы» — на 1,02%. Акции Московской биржи выросли в цене на 0,19%.К концу торгового дня в понедельник российский фондовый рынок скатился в неактивные продажи. Индекс Мосбиржи спустился ниже 2 360 пунктов и все ближе к поддержке на уровне 2 345 пунктов. Краткосрочный торговый коридор по рублевому индикатору составляет 2 340—2 365 пунктов, преимущественное движение — вниз.Как сообщалось, в пятницу 14 декабря ПФТС-индекс понизился на 3,08 пункта или на 0,55% до уровня 559,17 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 250,96 пунктов или на 79,65% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 декабря, сессия в ПФТС.К полудню вторника, 18 декабря для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

