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Итоги: Энергетика 19.12.18

Итоги: Энергетика 19.12.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:37

Итоги: Энергетика 19.12.18

Стоимость нефти растет в среду утром в рамках коррекции после резкого падения днем ранее на фоне опасений переизбытка предложения сырья на рынке.

По состоянию на 06.45 Киева цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,34%, до $56,45 за баррель.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,15%, до $46,67 за баррель.

По итогам вторника нефть марки Brent подешевела почти на 6%, а WTI - на 6,5%, достигнув минимумов с осени 2017 года. Это произошло на фоне обеспокоенности инвесторов относительно риска переизбытка предложения сырья на мировом рынке в свете роста добычи и запасов. Трейдеры опасаются, что усилия ОПЕК+ по сокращению добычи не смогут в итоге нивелировать рост производства и запасов «черного золота» в США.

Несмотря на попытки восстановления цены на нефть остаются под давлением и в среду на фоне еженедельных данных Американского института нефти (API), которые снова показали рост запасов сырья в США. Так, согласно данным организации, за неделю по 14 декабря коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,5 миллиона баррелей после снижения на 10,18 миллиона баррелей неделей ранее.
Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 2,44 миллиона баррелей после сокращения на 1,2 миллиона баррелей неделей ранее.

Цена на нефть продолжила снижение после выхода данных по изменению запасов в США от API.
Данные API, показавшие рост запасов нефти в США на прошлой неделе, привели к снижению фьючерса на WTI после закрытия до $46,43, снижение продолжилось до $45,98 за баррель.

Запасы нефти выросли на 3,5 млн. баррелей на неделе, закончившейся 14 декабря, до 441,3 млн. баррелей, при ожидавшемся аналитиками снижении на 2,4 млн. Запасы в Кушинге, поставочном хабе WTI, выросли на 1,1 млн. баррелей.

Цены на нефть во вторник рухнули.
Фьючерсы на нефть во вторник резко снизились, в результате цена WTI достигла минимального уровня закрытия за 16 месяцев. Опасения в отношении избытка мирового предложения давят на рынок.

Январский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие снизился на 3,64 доллара, или на 7,3%, до $46,24 за баррель. Это наиболее низкий уровень закрытия по ближайшему контракту с 30 августа 2017 г. Экспирация по январскому фьючерсу в среду.

Февральский фьючерс на нефть Brent на ICE снизился на $3,35, или на 5,6%, до $56,26 за баррель. Это минимальный уровень закрытия с 12 октября 2017 г.

Снижение цен ускорилось после появления информации, что РФ в этом месяце повысила уровень добычи до 11,42 млн. баррелей в день — если это так, то это было бы рекордным уровнем добычи.
Члены ОПЕК+ ранее в этом месяце договорись о снижении объёма добычи на 1,2 млн. баррелей в день, начиная с января.

Агентство Genscape сообщило, что запасы нефти в терминале в Кушинге на прошлой неделе выросли на 630 тыс. баррелей — это больше, чем ожидали аналитики. В докладе по бурению, вышедшем в понедельник, Администрация энергетической информации США (EIA) предсказывает рост сланцевой добычи в США на 134.000 баррелей в день в январе до 8,166 млн. баррелей в день.

Другим факторов давления на цену была общая распродажа «рисковых активов», включая акции и сырьевые товары. Все три основных фондовых индекса США перешли на территорию коррекции.

Официальные данные по изменению запасов нефти в США на прошлой неделе выходят в среду. Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают, что будет сообщено о снижении запасов нефти на 3 млн. баррелей, также прогнозируется рост запасов бензина на 2,6 млн. баррелей и снижение запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

США: данные по изменению запасов нефти на прошлой неделе от API.

Данные Американского института нефти (API)
запасы нефти +3,45 млн. баррелей (ожидалось -3,25 млн.)
запасы бензина +1,76 млн. баррелей
запасы дистиллятов -3,442 млн. баррелей
запасы нефти в терминале в Кушинге +1,063 млн. баррелей (ожидалось +1,3 млн.)

Число работающих буровых установок в США на прошлой неделе достигло 888.

Цена на нефть упала с сентября, что привело к снижению числа заявок на бурение почти на 60% процентов с сентября, поскольку перспективы на будущее стали мрачными.

Более того, согласно последнему отчету американской компании Baker Hughes, количество работающих буровых установок снижается в течение второй недели подряд, и достигло самого низкого уровня с середины октября. Несмотря на то, что все внимание сосредоточено на ОПЕК и России, производители США и их продукция оказывают значительное влияние на рынок.

Цены на нефть достигли дна в январе 2016 года около $27 за баррель.

Эксплуатационные нефтяные вышки в США показали минимальное значение работающего числа в мае 2016 года 315, и, когда цена на нефть восстановилась до $80 за баррель (Brent) в сентябре 2018 года, число буровых вышек в США к ноябрю 2018 года достигло 888.

Действующие буровые установки давали 8,43 млн. баррелей в сутки в июле 2016 года и 11,6 млн. баррелей в сутки на прошлой неделе. С начала 2016 года добыча выросла на 3,15 млн. баррелей в день, что почти вдвое больше, чем предыдущие сокращения группы ОПЕК+ на 1,76 млн. баррелей в день.

Похоже, что дальнейшая добыча нефти в США сыграет ключевую роль в восстановлении цен на нефть. Если добыча продолжит расти, цене на нефть будет труднее восстановиться, тогда как снижение в сочетании с соглашением ОПЕК поможет восстановлению цен.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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