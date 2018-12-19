Итоги: Энергетика 19.12.18

Додано: Сер 19 гру, 2018 13:37

По итогам вторника нефть марки Brent подешевела почти на 6%, а WTI - на 6,5%, достигнув минимумов с осени 2017 года. Это произошло на фоне обеспокоенности инвесторов относительно риска переизбытка предложения сырья на мировом рынке в свете роста добычи и запасов. Трейдеры опасаются, что усилия ОПЕК+ по сокращению добычи не смогут в итоге нивелировать рост производства и запасов «черного золота» в США.



Несмотря на попытки восстановления цены на нефть остаются под давлением и в среду на фоне еженедельных данных Американского института нефти (API), которые снова показали рост запасов сырья в США. Так, согласно данным организации, за неделю по 14 декабря коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,5 миллиона баррелей после снижения на 10,18 миллиона баррелей неделей ранее.

Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 2,44 миллиона баррелей после сокращения на 1,2 миллиона баррелей неделей ранее.

Цена на нефть продолжила снижение после выхода данных по изменению запасов в США от API.

Данные API, показавшие рост запасов нефти в США на прошлой неделе, привели к снижению фьючерса на WTI после закрытия до $46,43, снижение продолжилось до $45,98 за баррель.



Запасы нефти выросли на 3,5 млн. баррелей на неделе, закончившейся 14 декабря, до 441,3 млн. баррелей, при ожидавшемся аналитиками снижении на 2,4 млн. Запасы в Кушинге, поставочном хабе WTI, выросли на 1,1 млн. баррелей.

Снижение цен ускорилось после появления информации, что РФ в этом месяце повысила уровень добычи до 11,42 млн. баррелей в день — если это так, то это было бы рекордным уровнем добычи.

Члены ОПЕК+ ранее в этом месяце договорись о снижении объёма добычи на 1,2 млн. баррелей в день, начиная с января.



Агентство Genscape сообщило, что запасы нефти в терминале в Кушинге на прошлой неделе выросли на 630 тыс. баррелей — это больше, чем ожидали аналитики. В докладе по бурению, вышедшем в понедельник, Администрация энергетической информации США (EIA) предсказывает рост сланцевой добычи в США на 134.000 баррелей в день в январе до 8,166 млн. баррелей в день.



Другим факторов давления на цену была общая распродажа «рисковых активов», включая акции и сырьевые товары. Все три основных фондовых индекса США перешли на территорию коррекции.



Официальные данные по изменению запасов нефти в США на прошлой неделе выходят в среду. Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают, что будет сообщено о снижении запасов нефти на 3 млн. баррелей, также прогнозируется рост запасов бензина на 2,6 млн. баррелей и снижение запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.



Стоимость нефти растет в среду утром в рамках коррекции после резкого падения днем ранее на фоне опасений переизбытка предложения сырья на рынке.Цены на нефть во вторник рухнули.Фьючерсы на нефть во вторник резко снизились, в результате цена WTI достигла минимального уровня закрытия за 16 месяцев. Опасения в отношении избытка мирового предложения давят на рынок.США: данные по изменению запасов нефти на прошлой неделе от API.Данные Американского института нефти (API)запасы нефти +3,45 млн. баррелей (ожидалось -3,25 млн.)запасы бензина +1,76 млн. баррелейзапасы дистиллятов -3,442 млн. баррелейзапасы нефти в терминале в Кушинге +1,063 млн. баррелей (ожидалось +1,3 млн.)Число работающих буровых установок в США на прошлой неделе достигло 888.Цена на нефть упала с сентября, что привело к снижению числа заявок на бурение почти на 60% процентов с сентября, поскольку перспективы на будущее стали мрачными.Более того, согласно последнему отчету американской компании Baker Hughes, количество работающих буровых установок снижается в течение второй недели подряд, и достигло самого низкого уровня с середины октября. Несмотря на то, что все внимание сосредоточено на ОПЕК и России, производители США и их продукция оказывают значительное влияние на рынок.Цены на нефть достигли дна в январе 2016 года около $27 за баррель.Эксплуатационные нефтяные вышки в США показали минимальное значение работающего числа в мае 2016 года 315, и, когда цена на нефть восстановилась до $80 за баррель (Brent) в сентябре 2018 года, число буровых вышек в США к ноябрю 2018 года достигло 888.Действующие буровые установки давали 8,43 млн. баррелей в сутки в июле 2016 года и 11,6 млн. баррелей в сутки на прошлой неделе. С начала 2016 года добыча выросла на 3,15 млн. баррелей в день, что почти вдвое больше, чем предыдущие сокращения группы ОПЕК+ на 1,76 млн. баррелей в день.Похоже, что дальнейшая добыча нефти в США сыграет ключевую роль в восстановлении цен на нефть. Если добыча продолжит расти, цене на нефть будет труднее восстановиться, тогда как снижение в сочетании с соглашением ОПЕК поможет восстановлению цен.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: