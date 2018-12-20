Итоги: Энергетика 20.12.18

Додано: Чет 20 гру, 2018 13:36

В среду нефть обеих марок кратковременно дорожала более чем на 3% на фоне коррекции после падения на 5% в предыдущий день торгов. Но уже в четверг рынки снова отыгрывают обеспокоенность относительно риска переизбытка предложения сырья на рынке на фоне увеличения запасов и добычи в США и признаков замедления роста мировой экономики.



Восстановление в среду представляло собой закрытие коротких позиций. Однако инвесторы быстро переключили внимание на ухудшение фундаментальных показателей рынка нефти, включая новые признаки замедления экономического роста в следующем году, рекордную добычу и отсутствие доверия к обещанию ОПЕК ограничить добычу.



Участники торгов также не оставили без внимания данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю, уменьшились всего на 500 тысяч баррелей, хотя аналитики ожидали большего снижения.

В среду Управление энергетической информации сообщило, что запасы нефти на внутреннем рынке сократились на 500 000 баррелей за неделю, закончившуюся 14 декабря. Запасы бензина выросли на 1,8 млн. баррелей на прошлой неделе, в то время как запасы дистиллятов, включая топочный мазут, сократились на 4,2 млн. баррелей, согласно EIA.



«Снижение запасов дистиллятов означает, что они более чем на 14% ниже с середины сентября, что является самым большим бычьим фактором», - сказал Мэтт Смит, директор по исследованиям товаров в ClipperData.

Данные по запасам показали «меньшее снижение, чем ожидалось, при этом в Кушинге, штат Оклахома, был еще один крупный рост запасов», - сказал Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.

Мировые цены на нефть в четверг утром после восстановления днем ранее вернулись к снижению на опасениях относительно риска переизбытка предложения сырья.Нефть выросла в среду на снижении запасов в США.В среду фьючерсы на нефть завершили торги повышением, чему способствовало третье подряд недельное снижение запасов нефти в США и падение запасов дистиллятов, после того как падение цен днем ранее привело к снижению цен в США до самого низкого уровня за последние 16 месяцев.Падение запасов нефти в США оказалось меньше прогноза. Запасы нефти в США сократились, показал официальный отчет.Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о запасах нефти за неделю, завершившуюся 14 декабря, показал следующее.Коммерческие запасы сырой нефти: -0,497 млн. баррелей или на 0,1%, до 441,5 млн. баррелей прогноз: -2,500 млн. баррелей неделей ранее: -1,208 млн. баррелейЗапасы нефти в Кушинге: +1,091 млн. баррелей неделей ранее: +1,148 млн. баррелейЗапасы бензина: +1,766 млн. баррелей прогноз: +1,600 млн. баррелей неделей ранее: -2,087 млн. баррелейЗапасы дистиллятов: -4,237 млн. баррелей прогноз: +0,750 млн. баррелей неделей ранее: -1475 млн. баррелейЗагруженность НПЗ: +0,30% прогноз: -0,10% неделей ранее: -0,40%Добыча нефти в США: без изменений, на уровне 11,6 миллиона баррелей в деньСтратегический резерв нефти: -0,4 млн. баррелей, до 649,1 млн. баррелейСовокупные поставки топлива на потребительский рынок США: 22,329 млн. баррелейПотребление нефти в США: -0,028 млн. баррелей в день до 17,408 млн. баррелей в деньИмпорт нефти в США: +0,03 млн. баррелей в день до 7,423 млн. баррелей в деньНакануне Американский институт нефти (API) опубликовал еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов, который показал, что за неделю до 14 декабря 2018 года в США произошли следующие изменения.Запасы сырой нефти: +3,45 миллиона баррелейЗапасы в Кушинге: +1,06 миллиона баррелейЗапасы бензина: +1,77 миллиона баррелейЗапасы дистиллятов: -3,44 миллиона баррелейСтатистика API составляется на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: