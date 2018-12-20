Итоги: Энергетика 20.12.18

По состоянию на 7.05 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,82% - до $56,19 за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,24%, до $47,09 за баррель.
В среду нефть обеих марок кратковременно дорожала более чем на 3% на фоне коррекции после падения на 5% в предыдущий день торгов. Но уже в четверг рынки снова отыгрывают обеспокоенность относительно риска переизбытка предложения сырья на рынке на фоне увеличения запасов и добычи в США и признаков замедления роста мировой экономики.
Восстановление в среду представляло собой закрытие коротких позиций. Однако инвесторы быстро переключили внимание на ухудшение фундаментальных показателей рынка нефти, включая новые признаки замедления экономического роста в следующем году, рекордную добычу и отсутствие доверия к обещанию ОПЕК ограничить добычу.
Участники торгов также не оставили без внимания данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю, уменьшились всего на 500 тысяч баррелей, хотя аналитики ожидали большего снижения.
Нефть выросла в среду на снижении запасов в США.
В среду фьючерсы на нефть завершили торги повышением, чему способствовало третье подряд недельное снижение запасов нефти в США и падение запасов дистиллятов, после того как падение цен днем ранее привело к снижению цен в США до самого низкого уровня за последние 16 месяцев.
По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже январская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 96 центов, или на 2,1%, до $47,20 за баррель после показанного максимума в $48.
Согласно данным «Итогов», контракт во вторник закрылся на $46,24 за баррель, что является самым низким уровнем закрытия с 30 августа 2017 года.
Меж тем, февральская нефть Brent прибавила 98 центов, или 1,7%, до $57,42 за баррель на ICE Futures Europe. Во вторник она упала на 5,6% до $56,26, что стало самым низким закрытием с 12 октября 2017 года.
В среду Управление энергетической информации сообщило, что запасы нефти на внутреннем рынке сократились на 500 000 баррелей за неделю, закончившуюся 14 декабря. Запасы бензина выросли на 1,8 млн. баррелей на прошлой неделе, в то время как запасы дистиллятов, включая топочный мазут, сократились на 4,2 млн. баррелей, согласно EIA.
«Снижение запасов дистиллятов означает, что они более чем на 14% ниже с середины сентября, что является самым большим бычьим фактором», - сказал Мэтт Смит, директор по исследованиям товаров в ClipperData.
Данные по запасам показали «меньшее снижение, чем ожидалось, при этом в Кушинге, штат Оклахома, был еще один крупный рост запасов», - сказал Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.
Январский бензин подорожал на 2,7% до $1,386 за галлон, в то время как январский топочный мазут вырос на 2,9% до $1,805 за галлон.
Падение запасов нефти в США оказалось меньше прогноза. Запасы нефти в США сократились, показал официальный отчет.
Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о запасах нефти за неделю, завершившуюся 14 декабря, показал следующее.
Коммерческие запасы сырой нефти: -0,497 млн. баррелей или на 0,1%, до 441,5 млн. баррелей прогноз: -2,500 млн. баррелей неделей ранее: -1,208 млн. баррелей
Запасы нефти в Кушинге: +1,091 млн. баррелей неделей ранее: +1,148 млн. баррелей
Запасы бензина: +1,766 млн. баррелей прогноз: +1,600 млн. баррелей неделей ранее: -2,087 млн. баррелей
Запасы дистиллятов: -4,237 млн. баррелей прогноз: +0,750 млн. баррелей неделей ранее: -1475 млн. баррелей
Загруженность НПЗ: +0,30% прогноз: -0,10% неделей ранее: -0,40%
Добыча нефти в США: без изменений, на уровне 11,6 миллиона баррелей в день
Стратегический резерв нефти: -0,4 млн. баррелей, до 649,1 млн. баррелей
Совокупные поставки топлива на потребительский рынок США: 22,329 млн. баррелей
Потребление нефти в США: -0,028 млн. баррелей в день до 17,408 млн. баррелей в день
Импорт нефти в США: +0,03 млн. баррелей в день до 7,423 млн. баррелей в день
Накануне Американский институт нефти (API) опубликовал еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов, который показал, что за неделю до 14 декабря 2018 года в США произошли следующие изменения.
Запасы сырой нефти: +3,45 миллиона баррелей
Запасы в Кушинге: +1,06 миллиона баррелей
Запасы бензина: +1,77 миллиона баррелей
Запасы дистиллятов: -3,44 миллиона баррелей
Статистика API составляется на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе.
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